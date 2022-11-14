Rengjøring av lager
Det er en stor fordel at lageret ser rent og pent ut. Dette gjelder ikke bare for små lagerrom i verksteder, men også for svært store lagerhaller. Det er alltid viktig å ta hensyn til helsen og sikkerheten til medarbeiderne samt å beskytte materialet i lageret. Det er spesielt viktig at gulvene er rene og trygge å gå på for å hindre uhell som følge av utilstrekkelig renhold. Slikt renhold kan utføres på en effektiv måte med individuelt justerbare (feie)støvsugere og gulvvaskemaskiner.
Forskjellige rengjøringsteknikker for forskjellige smusstyper
Når materialer i lagre skal flyttes fra A til B, vil alle bevegelser som medarbeidere, gaffeltrucker og andre maskiner gjør, føre til at støv blir virvlet opp. Systematisk støvsuging av dette støvet hjelper ikke bare til med å sørge for renhet og sikkerhet, men det beskytter også materialet i lageret mot å bli nedstøvet. Det er heller ikke uvanlig å finne papirbiter fra etiketter eller transportdokumenter, foliedeler eller tresplinter i lagre. Du kan enkelt fjerne alt støv, lo og små papirrester med en kost, en feiestøvsuger eller en støvsuger, avhengig av lagerets størrelse. Størrelsen på arealet er en viktig faktor når du skal velge riktig maskin og rengjøringsteknikk.
Feie lager: trygg fjerning av støv
Når lager skal rengjøres fungerer en feiestøvsuger best sammenlignet med en feiemaskin, på grunn av de store mengdene med støv. I feieprosessen løfter feiestøvsugeren støvet fra gulvet med en valsebørste, støvsuger opp smusset med en sugeturbin (vifte) og separerer det så via et filtersystem. Dette betyr at mengden støv reduseres i rengjøringsprosessen. Holdbarheten til støvfiltrene kan forlenges betydelig ved å rengjøre dem regelmessig. Dette kan gjøres med et knappetrykk eller automatisk avhengig av hvilken maskintype du benytter.
I tillegg til støv og papirbiter er det ofte rester av folie, tapebiter og tresplinter fra paller på gulvene i lagerlokaler. Slik grov smuss bør fjernes manuelt. Hvis ikke kan maskinen gå tette eller smuss sette seg fast i valsebørsten. Grov smuss kan fjernes med en feiekost eller en avfallsplukker.
Tips: Støvfritt arbeide
For å kunne arbeide så støvfritt som mulig finnes det et nøyaktig tilpasset trekk til maskinen. Dette er laget av PVC-belagt lin. Det strekkes over hele frontområdet til feiemaskinen og bakover til bakhjulene. Trekket festes med borrelås. Dette utstyret reduserer støvspredning ytterligere.
Rengjøring av enkeltområder i lageret
For små tilfeldige rengjøringsoppgaver på gulvet, i hyller eller lagerrom, er en våt- og tørrstøvsuger i riktig størrelse, en god løsning. Den er allsidig og raskt klar til bruk, spesielt i små lagerområder. Dette gjør det raskt og praktisk å fjerne støv, vannmerker og væskesøl. Hvis du skal rengjøre svært små lagerhyller, kan du også bruke manuelt utstyr som en bøtte og en klut.
Gulvrengjøring av gulv i lager med en gulvvaskemaskin
Alle først må du vikte hvilken gulvtype du har. Små lager i verksteder benytter ofte keramikkfliser, som fine steintøyfliser, fordi de er robuste og absorberer lite fuktighet. Store kommersielle lagre og logistikksentre har ofte industrielle gulv laget av betong eller syntetiske gulvbelegg, som syntetisk harpiks.
Siden det finnes mange forskjellige gulvtyper i forskjellige lagre, er det også flere rengjøringsteknikker å velge mellom. To av de viktigste faktorene for å avgjøre hvilken teknologi som skal brukes, er tilstanden til gulvet og type smuss i lageret. Gulvvaskemaskiner med valseteknologi er spesielt egnet til denne type rengjøring med store mengder grov smuss. Det grove smusset kan plukkes opp i én enkelt prosess takket være valsenes forhåndsfeiefunksjon.
Rengjøring av steintøyfliser
Fine steintøyfliser er pene og populære gulvtyper, som skiller seg ut takket være robuste og sklisikre egenskaper, i tillegg til at de ikke opptar mye fuktighet. Dette er et moderne og trygt designelement, og det er vanskelig å forestille seg det brede spekteret av gulv uten steintøy.
Rengjøre sement
Sement er en av de vanligste avrettingsmassene våre. Slike gulv trenger spesielle tiltak når det gjelder rengjøring og vedlikehold. Dette er fordi de ikke bare må tåle betydelige belastninger, men de må også oppfylle kravene til et sikkert arbeidsmiljø. Det gjelder derfor å velge riktig verktøy både til dyptgående rengjøring og vedlikeholdsrengjøring.
Gulvbelegget og smusstypen er avgjørende for å velge riktig mekanisk prosedyre (valser eller disk) og riktig rengjøringsverktøy (pad eller børste).
Når du skal velge rengjøringsmiddel gjelder hovedregelen om at du bør velge et alkalisk rengjøringsmiddel hvis dette ikke skader gulvet. Hvis du velger et syrebasert rengjøringsmiddel, må du først sørge for at sementsømmene er tilstrekkelig vætet med vann så du ikke skader dem.
Når du bruker gulvvaskemaskiner i lagerbygninger, må du sørge for at gulvet er tørt rett etter rengjøring. Dette er spesielt viktig fordi disse områdene ofte blir gått på og kjørt på med gaffeltrucker igjen med én gang. Sørg for at HMS-kravene overholdes.
Kombinasjonsmaskiner til svært store lagerhaller: feie, vaske og støvsuge i én maskin
Vi anbefaler å bruke kombinasjonsmaskiner til svært store lagerhaller på over 10 000 kvadratmeter. For slike arealer brukes maskiner med støvsuging og et filterområde på opptil 10 kvadratmeter. Disse maskinene feier, vasker og støvsuger i ett trinn. Dette sparer tid og øker produktiviteten, spesielt ved rengjøring av store arealer. Modellene med sidebørster er spesielt effektive når det gjelder å fjerne løst smuss som ligger langs veggene.
Det finnes to typer kombinasjonsmaskiner
1. Maskiner med formontert feieenhet
Disse maskinene leveres med en formontert feieenhet som feier gulvet rent før valsebørstene lenger bak på maskinen begynner med våtvaskingen.
Disse modellene har en separat valsebørste og leverer utmerkede rengjøringsresultater. De er imidlertid svært lange på grunn av den ekstra feiemodulen (med en relativt stor snuradius) og feiingen kan føre til ekstra kraftig støvdannelse. På den andre siden er det enkelt å tømme det innsamlede tørre smusset.
2. Maskiner med stort valsebørstehode til feiing og vasking
Vi sier at maskiner med integrert feiefunksjon har et stort valsebørstehode. Disse maskinene benytter børster med stor diameter til å feie smuss. Noen børster er 2,5 ganger større enn vanlige børster. Det oppsamlede smusset føres vanligvis over i en stor beholder for senere tømming. Maskinene kan fortsette å feie automatisk i vaskemodus og også tørrfeie uten vann ved hjelp av et filtersystem.
Fordelen med dette er at alt støvet i lageret blir fanget av vannet. Avfallsbeholderen er imidlertid vanskeligere å rengjøre fordi den inneholder våt smuss. På den andre siden er maskinen mer kompakt og letter å manøvrere. Den krever heller ingen ekstra valsebørste.
Vanskelige rengjøringsoppgaver i lagerbygninger: fjerne hjulspor
Spesielt i store lagerhaller med høye hyller, kjører gaffeltrucker og andre løftemaskiner utallige kilometer fra den ene enden av lageret til den andre, hver eneste dag. Dette genererer støv og kan etterlate hjulmerker på gulvet. Det kan derfor være lurt å benytte et rengjøringsmiddel som er spesielt egnet til å fjerne hjulspor. Middelet bør påfører ufortynnet på det aktuelle området hvor det får virke noen minutter. Gulvvaskemaskinen kan så brukes til å fjerne det skitne vannet. Etter rengjøringsprosessen bør du skylle området med rent vann.
Merk: Ikke bruk denne metoden på polymerbaserte belegg eller voksbelegg. Rengjøringsmiddelet vil nemlig fjerne belegget.
Tilpasset dine individuelle behov: Hvilken rengjøringsmaskin passer best til meg?
Når du kjøper en rengjøringsmaskin, enten det er en feiestøvsuger, en gulvvaskemaskin eller en kombinasjonsmaskin, vil du gjerne at rengjøringsprosessen skal være komfortabel, effektiv og kostnadsbesparende. Du bør tenke på behovene du har i lageret ditt og kriteriene til maskinen når du skal bestemme deg for rengjøringsmaskin.
Den følgende tabellen gir en oversikt over faktorer og kriterier du bør tenke på når du skal kjøpe en rengjøringsmaskin.
Størrelse
Kriterier for lageret
- Beregne størrelsen på lagerområdet
- Som en regel må mellom 30 % og 50 % trekkes fra maskinens teoretiske arealkapasitet = faktisk arealkapasitet
- Det kan forekomme avvik, for eksempel ved at rengjøringen ikke skjer i en rett linje eller på grunn av forstyrrelser
Kriterier for maskinen
- Teoretisk arealkapasitet = meter kjørt × arbeidsbredde ved kjøring i rett linje per time
(Feie)støvsuger:
- Til små lagerarealer: Manuelle maskiner og gå-bak modeller (opptil rundt 5 000 m2)
- Til store lagerarealer: Sitte-på maskiner
(fra 5 000 m2)
- Svært smale områder: Tørrstøvsugere
Gulvvaskemaskiner:
- Til små lagerarealer: Kompakte og gå-bak modeller
- Til store lagerhaller: Sitte-på gulvvaskemaskiner
Gulvtyper
Kriterier for lageret
- Smusstypen og gulvbelegget i lageret bestemmer valg av valsebørste/børstehode
- Anti-skli, robust
Kriterier for maskinen
(Feie)støvsuger:
Velg mellom forskjellige valsebørster
- Standard (forskjellige overflater)
- Harde (grove overflater)
- Myke (jevne gulv)
Gulvvaskemaskin:
Velg mellom valsebørster eller disk-modeller
- Valser: Til grove, teksturerte gulv, med påkrevd forhåndsfeiefunksjon
- Disker: Til jevne gulv
Drivmetode
Kriterier for lageret
- Materialer i lageret og tilstanden på bygningen
- Batteridrevne modeller blir ofte foretrukket til lager på grunn av brannfaren
Kriterier for maskinen
- Batteri
- Gass
- Forbrenningsmotor
Maskiner med forbrenningsmotor er bare egnet i godt ventilerte områder
Manøvrerbarhet
Kriterier for lageret
- Se etter smale områder, blindveier osv. og om området som skal rengjøres, er fritt for gjenstander og møbler
Kriterier for maskinen
- Vær oppmerksom på maskinens snuradius
Kostnader
Kriterier for lageret
- Kostnaden for medarbeidere sammenlignet med besparelsene du oppnår ved bruk av rengjøringsmaskiner
Kriterier for maskinen
- Innkjøpskostnader
- Vedlikeholdskostnader
Konfigurasjon
Kriterier for lageret
- Individuell konfigurasjon i henhold til behovene på stedet
Kriterier for maskinen
- Godt utvalg av tilbehør og ekstrautstyr
- Eksempler for gulvvaskemaskiner: sidebørster, spesialdekk, beskyttende tak, hurtiglader
- Eksempler for (feie)støvsugere: beskyttende tak, arbeidsbelysning, punkteringssikre dekk