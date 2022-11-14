Rengjøring av lager

Feie lager: trygg fjerning av støv

Når lager skal rengjøres fungerer en feiestøvsuger best sammenlignet med en feiemaskin, på grunn av de store mengdene med støv. I feieprosessen løfter feiestøvsugeren støvet fra gulvet med en valsebørste, støvsuger opp smusset med en sugeturbin (vifte) og separerer det så via et filtersystem. Dette betyr at mengden støv reduseres i rengjøringsprosessen. Holdbarheten til støvfiltrene kan forlenges betydelig ved å rengjøre dem regelmessig. Dette kan gjøres med et knappetrykk eller automatisk avhengig av hvilken maskintype du benytter.

I tillegg til støv og papirbiter er det ofte rester av folie, tapebiter og tresplinter fra paller på gulvene i lagerlokaler. Slik grov smuss bør fjernes manuelt. Hvis ikke kan maskinen gå tette eller smuss sette seg fast i valsebørsten. Grov smuss kan fjernes med en feiekost eller en avfallsplukker.