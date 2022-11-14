Profesjonell rengjøring av sementgulv
Sement er den mest brukte typen avrettingsmasse. Slike gulv trenger spesielle tiltak når det gjelder rengjøring og vedlikehold. Dette er fordi de ikke bare må tåle betydelige belastninger, men de må også oppfylle kravene til et sikkert arbeidsmiljø. Det gjelder derfor å velge riktig verktøy både til dyptgående rengjøring og vedlikeholdsrengjøring.
Spesielle egenskaper ved sementgulv
Sementgulv er den mest brukte avrettingsmassen, og består av sand eller grus i tillegg til sement og vann. Den eneste typen avrettingsmasse som produseres i industrisektoren er «gulvavrettingsmasse med hardt aggregat», som tåler ekstremt høy belastning på grunn av tykkelsen og styrkeklassen.
Det som gjør sementgulvet unikt er at når det utsettes for syrer, får det en struktur som ligner på eksponert betongaggregat, det vil si at betongen blir grovere og vanskeligere å rengjøre. Rengjøring med sterke alkalier (pH-verdi høyere enn 10) kan også gi en matt overflate på gulv med høy glans.
I tillegg kan sementgulv føre til støvdannelse hvis gulvet ikke blir overflatebehandlet som for eksempel impregnert, forseglet eller får påført et belegg. Dessuten kan smuss og fuktighet trenge inn raskere. Hvis sementgulvet ikke behandles, er det spesielt viktig å være forsiktig under rengjøringen ved å sørge for at den påførte fuktigheten suges opp igjen. I dette tilfellet bør rengjøring kun utføres ved hjelp av ettrinnsmetoden.
Forberedelser ved rengjøring (innledende rengjøring / sluttrengjøring på byggeplasser)
Stort smuss kan etter behov suges opp med en feiestøvsuger før våtrengjøring. Gjenstridig smuss som ligger igjen etter byggearbeidet, f.eks. lakk og maling, mørtel, dispersjonsmaling, tjære og klebemidler, fjernes forsiktig med en spatel eller skrape.
Fjern rester av ...
- mørtel ved hjelp av en grønn håndpad.
- dispersjonsmaling ved å påføre ufortynnet dyprenser i omtrent fem minutter, og arbeid forsiktig med en grønn håndpad. Skyll deretter området grundig. Merknad: Ikke til bruk på selvglansende emulsjoner eller polymerbelegg.
- Bruk en universell flekkfjerner til å forsiktig fjerne lakk/maling/klebemidler. Tilsett løsemidlet på en klut og fjern skånsomt maling, lakk eller klebemiddelrester. Bruk imidlertid aldri en fortynnet dyprenser på selvglansende emulsjoner, f.eks. en polymerdispersjon, fordi det kommer til å skade belegget.
Vedlikeholdsrengjøring: fjerne lett tilsmussing
Vedlikeholdsrengjøring utføres ved hjelp av ettrinnsmetoden. For å fjerne lett tilsmussing er gulvvaskemaskinen utstyrt med røde skurebørster eller pads. Gulvvaskemaskinen fungerer da med redusert kontakttrykk og lavere valsebørstehastighet. Et egnet rengjøringsmiddel er for eksempel et industrielt rengjøringsmiddel til vedlikeholdsrengjøring fortynnet til mellom 0,5 og 3 prosent, avhengig av smussmengde og -type. Vi anbefaler også å utstyre maskinen med funksjonen for automatisk dosering av rengjøringsmiddel. Ettertørking eller skylling er ikke nødvendig – gulvet kan gås på igjen umiddelbart.
Hvis rengjøringsjobben ikke krever våtrengjøring, kan vedlikeholdsrengjøring også utføres med en feiestøvsuger.
Dyptgående rengjøring: fjerne svært gjenstridig smuss
Smuss som olje, fett og hjulmerker som ikke kan fjernes med vanlig vedlikeholdsrengjøring, fjernes ved å utføre regelmessig dyptgående rengjøring. Dette betyr at du trenger kraftige gulvvaskemaskiner med valsehode. Hvis gulvbelegget tåler det, utføres rengjøringen ved hjelp av en totrinnsmetode med fullt kontakttrykk og grønne skurebørster eller pads. Prosedyren bør alltid utføres trinnvis for å unngå at gulvet blir for vått eller at rengjøringsløsningen raskt tørker ut igjen.
Hvis beskyttelsesfilmer må fjernes i tillegg til olje og fett, anbefaler vi å bruke en allsidig dyprenser eller en intensiv dyprenser som rengjøringsmiddel. Rengjøringsmidlet fortynnes til 50 prosent for å fjerne beskyttelsesfilmer.
Trinn 1: Bruk en gulvvaskemaskin til å dekke området som trenger rengjøring med rengjøringsmiddel, og skrubb området deretter to eller tre ganger til alt smusset har løsnet.
Trinn 2: Fjern det skitne vannet ved hjelp av nalen og oppsugefunksjonen på maskinen. Tilsett deretter vann på hele området igjen, og fortsett med ettrinnsmetoden: Tilsett vann – skrubb – oppsuging.
Fjerning av bremsemerker og hjulspor
For å fjerne bremsemerker etter gaffeltrucker eller slitasjemerker fra hjul, bruker du et rengjøringsmiddel som er NTA-fritt og som er spesielt laget til dette formålet. Påfør middelet ufortynnet på de skitne områdene med en sprayflaske, og la det virke i noen minutter. Skrubb deretter området med en gulvvaskemaskin, uten å tilsette rengjøringsløsning. Valsehodet bør utstyres med grønne valsepads eller valsebørster avhengig av strukturen på overflaten (henholdsvis jevn eller strukturert). Neste trinn er å fjerne det skitne vannet, og deretter skylle med rent vann (ettrinnsmetode).
Merknad: Ikke bruk denne metoden på polymerbaserte belegg eller voksbelegg. Rengjøringsmiddelet vil nemlig fjerne belegget.
Det rette valget: gulvvaskemaskiner med valsehode
For gjenstridig smuss og kraftig tilsmussing anbefaler vi å bruke en gulvvaskemaskin med et valsehode for våtrengjøring. Jevne overflater rengjøres med valsepads, mens ru og teksturerte overflater skrubbes med valsebørster. En høy rengjøringseffektiviteten er avhengig av følgende:
- Børster/pads som beveger seg i motsatte retninger
- Høyt og jevnt kontakttrykk (opptil 260 g/cm2) over hele arbeidsbredden
- Ekstremt høy hastighet (maks. 1100 opm)
- Utmerket gulvkontakt
Disse egenskapene gjør det mulig å fjerne smuss trygt fra gulvet. Den høye hastigheten har også en selvrensende virkning, noe som betyr at rengjøringseffektiviteten forblir konsekvent høy. Å feie gulvet på forhånd er ofte unødvendig for lett, løst smuss, da valsebørstene beveger seg i motsatte retninger og feier det grove smusset inn i den integrerte feieskuffen.