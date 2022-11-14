Profesjonell rengjøring av sementgulv

Spesielle egenskaper ved sementgulv

Sementgulv er den mest brukte avrettingsmassen, og består av sand eller grus i tillegg til sement og vann. Den eneste typen avrettingsmasse som produseres i industrisektoren er «gulvavrettingsmasse med hardt aggregat», som tåler ekstremt høy belastning på grunn av tykkelsen og styrkeklassen.

Det som gjør sementgulvet unikt er at når det utsettes for syrer, får det en struktur som ligner på eksponert betongaggregat, det vil si at betongen blir grovere og vanskeligere å rengjøre. Rengjøring med sterke alkalier (pH-verdi høyere enn 10) kan også gi en matt overflate på gulv med høy glans.

I tillegg kan sementgulv føre til støvdannelse hvis gulvet ikke blir overflatebehandlet som for eksempel impregnert, forseglet eller får påført et belegg. Dessuten kan smuss og fuktighet trenge inn raskere. Hvis sementgulvet ikke behandles, er det spesielt viktig å være forsiktig under rengjøringen ved å sørge for at den påførte fuktigheten suges opp igjen. I dette tilfellet bør rengjøring kun utføres ved hjelp av ettrinnsmetoden.