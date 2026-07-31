FloorPro Oppskuringsmiddel/stripper linoleum RM 754, 10l

Svært effektivt beleggfjerningsmiddel for enkel fjerning av voks og polymerbelegg på vannavstøtende og alkalifølsomme gulv. Ingen tidkrevende skylling nødvendig.

Vår løsemiddelbaserte FloorPro Allround Deep Cleaner RM 754 er den ideelle rengjøringsløsningen for fjerning av polymer- og voksbelegg fra alkalifølsomme gulv, som linoleumsgulv, og er også egnet for fjerning av belegg fra alkaliresistente overflater, som PVC-gulv. FloorPro RM 754 kan også brukes på ESD-gulv og er beregnet for mekanisk påføring med enskivemaskiner og gulvvaskemaskiner. Takket være den spesielt lavskummende formelen muliggjør den svært effektiv utnyttelse av tankvolumet og dermed lengre rengjøringstider. Beleggfjerningsmiddelet er pH-nøytralt ved påføring, imponerer med utmerket materialkompatibilitet og er også egnet for bruk i oljeutskillere.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 10
Forpakning (Stk) 1
pH 10,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 11,2
Produkt
  • kraftig dyprengjøringsmiddel for fjerning av smuss og skitt
  • fjerner voks og polymerbelegg
  • Løser opp tung olje, fett, og mineralforurensing
  • Fleksibel med mange bruksområder
  • bredt spekter av bruksområder: egnet for alle vannbestandige, alkalisk følsomme (f.eks. lineoleum), og alkalisk resistente (f.eks. PVC) overflater
  • utmerket materialkompatibilitet
  • lav pH i konsentratet
  • Ingen tidkrevende skylling nødvendig
  • også egnet til vedlikeholdsrengjøring
  • trygg og enkel å bruke
  • Behagelig frisk duft
  • Lavtskummende
FloorPro Oppskuringsmiddel/stripper linoleum RM 754, 10l
FloorPro Oppskuringsmiddel/stripper linoleum RM 754, 10l
FloorPro Oppskuringsmiddel/stripper linoleum RM 754, 10l
FloorPro Oppskuringsmiddel/stripper linoleum RM 754, 10l
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • P280 This phrase is currently not available
  • P264 Vask grundig etter bruk.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  • P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

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Bruksområder
  • Rengjøring av gulv
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