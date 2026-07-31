Vår løsemiddelbaserte FloorPro Allround Deep Cleaner RM 754 er den ideelle rengjøringsløsningen for fjerning av polymer- og voksbelegg fra alkalifølsomme gulv, som linoleumsgulv, og er også egnet for fjerning av belegg fra alkaliresistente overflater, som PVC-gulv. FloorPro RM 754 kan også brukes på ESD-gulv og er beregnet for mekanisk påføring med enskivemaskiner og gulvvaskemaskiner. Takket være den spesielt lavskummende formelen muliggjør den svært effektiv utnyttelse av tankvolumet og dermed lengre rengjøringstider. Beleggfjerningsmiddelet er pH-nøytralt ved påføring, imponerer med utmerket materialkompatibilitet og er også egnet for bruk i oljeutskillere.