FloorPro Gulvvaskemiddel eco!efficiency RM 69, 10l

Kraftig rengjøringsmiddel for gulv og industrigulv som uanstrengt fjerner olje, fett og sot. Med eco!efficiency er rengjøringsmiddelet spesielt økonomisk, effektivt og miljøvennlig.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 10
Forpakning (Stk) 1
pH 12,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 10,9
FloorPro Gulvvaskemiddel eco!efficiency RM 69, 10l
FloorPro Gulvvaskemiddel eco!efficiency RM 69, 10l
FloorPro Gulvvaskemiddel eco!efficiency RM 69, 10l
FloorPro Gulvvaskemiddel eco!efficiency RM 69, 10l
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Rengjøring av gulv
Tilbehør