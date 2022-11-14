Sette opp en vaskeplass
Vaskeplasser til eget bruk er uunnværlige for kjøretøyverksteder. De er nødvendige for kjøretøypleie, for vasking av deler og for rengjøring av kundebiler. Samtidig skal vaskeplassen være miljøkompatibel, trygg og effektiv. Dette kan bare oppnås med detaljert og nøye planlegging – fra konstruksjon til teknisk utstyr.
Krav og utstyr: raskt og pålitelig med din egen vaskeplass
Erfaring viser at vaskeplasser i bilverksteder brukes flere ganger, så og si hver eneste dag, av alle verkstedansatte. Gode vaskeresultater har også en direkte effekt på kvaliteten til arbeidet i verkstedet. På denne måten gir en vaskeplass i bilverkstedet et viktig bidrag til kundetilfredshet, og bidrar også til å sikre kundelojalitet og tiltrekke nye kunder.
Krav til og drift av vaskeplasser i bilverksted
Alle som ønsker å sette opp en ny vaskeplass i verkstedet, må først ta seg av vannforvaltning og byggetillatelser. Hovedbetingelsen for drift av en vaskeplass for kjøretøy er utslippstillatelsen for avløpsvann produsert under rengjøring. Dette må det søkes om fra kommunen. I tillegg må det innhentes gyldig bygge- og driftstillatelse. Ved renovering av eksisterende vaskesystemer for kjøretøy eller vaskeplasser, er det bare nødvendig å informere den respektive kommunen.
Konstruksjonskrav for vaskeplasser
Når nødvendige tillatelser er innhentet, skal det overholdes særlige krav til vaskeplassens strukturelle utforming, for eksempel separasjon av vaskevann og regnvann. For vaskeplasser uten tak må det for eksempel sikres at ikke regnvann eller smeltevann fra nærliggende områder renner inn i vaskeplassen. Ellers er det fare for at separasjonssystemene for avløpsvannet kan bli overbelastet. I sin tur betyr dette at utformingen av vaskeplassens bakkeplan må ha en tilstrekkelig helling mot avløpet. Vaskevannet må under ingen omstendigheter sige ned i bakken eller i vannmasser utenfor vaskeplassen. Det skal være mulig å kjøre biler over selve avløpet for vaskeplassen. For å lage et væsketett bakkeplan som er motstandsdyktig mot mekaniske påkjenninger, kan vanntett betong (f.eks.: B 25/WU) eller asfalt benyttes, på samme måte som ved veibygging. Viktig: Eksisterende vaskeplasser må regelmessig undersøkes for sprekker eller andre skader. Dette kan gjøres med en visuell inspeksjon. Hvis bakkeplanet er skadet, må det umiddelbart tettes i samsvar med faglige standarder.
Behandling av avløpsvann: slamfelle, utskiller for lette væsker, oljeutskiller osv.
Hver vaskeplass trenger en slamfelle, der suspendert materiale som føres med i vaskevannet kan sedimenteres. En for-slamfelle for grovseparasjon av betydelige mengder suspendert materiale er vanligvis plassert oppstrøms for slamfellen. Det reduserer rengjørings- og avhendingsarbeidet som kreves, slik at tilleggskostnaden raskt betaler seg. Det skal også finnes en utskiller for oljer og drivstoff, som må være utstyrt med en inspeksjons- eller kontrollsjakt for regelmessig inspeksjon av avløpsvannet. Vaskeplassen krever i tillegg en koalescensutskiller for behandling av emulgerte væsker.
Støybeskyttelse for vaskeplass i bilverksteder
Til slutt må også den lokale støyforurensningen fra driften av vaskeplassen vurderes. Enhver forstyrrelse for lokalbefolkningen kan imidlertid lett minimeres ved å installere egnet støybeskyttelse. Når alle disse betingelsene er oppfylt, kan selve rengjøringsteknologien vurderes.
Valg av rengjøringsteknologi for vaskeplasser: stasjonær eller mobil?
For vaskeplasser som ikke benyttes av utenforstående, brukes vanligvis kaldt- og/eller varmtvannsvaskere. Her kan man velge mellom stasjonære og mobile maskiner.
Stasjonære høytrykksvaskere
Hvis alt verkstedspersonell skal ha tilgang til vaskeplassen, må vasketeknologien utformes slik at den er selvforklarende for å utelukke betjeningsfeil. Her er en stasjonær høytrykksvasker et mer passende valg sammenlignet med mobile maskiner, spesielt der den nødvendige plassen er tilgjengelig. Fordelen er at maskinen kan installeres i et teknisk rom som ikke er tilgjengelig for alle. Der kan den som er ansvarlig for vasketeknologien angi programtype, vanntrykk, dosering av vaskekjemikaliene og varigheten av vasketiden på maskinen. Disse forskjellige forhåndsinnstilte vaskeprogrammene kan aktiveres via en separat kontrollterminal ved vaskeplassen. Selv om det er mange ansatte som bruker vaskeplassen kan dermed arbeidsulykker unngås, og det hindrer skader på kundens kjøretøy og deler forårsaket av mindre rutinert verkstedpersonell. På grunn av kortere klargjøringstider anbefales dessuten stasjonære høytrykksvaskere for vaskeplasser med drift flere timer hver dag, der et stort antall kjøretøy og deler må rengjøres.
Mobile høytrykksvaskere
For mindre verksteder der vaskeplassen bare brukes av og til, er det tilstrekkelig med en mobil kald- eller varmtvannsvasker for å vaske deler eller kjøretøy. Avhengig av tilgjengelig infrastruktur og krav til ytelse, kan høytrykksvaskere drives med strøm eller med bensin eller diesel. Fordelen med disse er at de tar liten plass, siden det ikke er nødvendig med et spesielt teknisk rom. Klargjøringen vil imidlertid alltid ta lenger tid for mobile maskiner. I tillegg er det en viss risiko for ulykker forårsaket av strømkabler, vannslanger og høytrykksslanger som ligger rundt på området.
Kaldt, varmt, damp
Ved valg av riktig rengjøringsteknologi oppstår spørsmålet om høytrykksvaskeren skal være uoppvarmet eller om den skal være utstyrt med en olje- eller gassbrenner eller en elektrisk varmtvannsbereder. For å svare på dette spørsmålet må verkstedinfrastrukturen, altså elektrisitet-, gass- eller oljeforsyningen og den eksisterende kapasiteten, vurderes. Hvis gass eller olje brukes til å varme opp vannet, trenger stasjonære maskiner tilgang til en skorstein. Hvis det også skal utføres et stort antall motorvasker, må det vurderes om en varmtvannsvasker med et ekstra damptrinn vil lønne seg. På grunn av ulykkesrisikoen må slike maskiner kun brukes av opplært personell. Maskiner med kaldt vann egner seg godt for vasking av karosseriet. Om sommeren avkjøler de varme deler av karosseriet, slik at vaskevannet ikke fordamper og kan løsne smuss som har festet seg, over en lengre periode.
Rengjøringsmidler
Ideelt sett kan vanntrykket og temperaturen reguleres på lansen eller høytrykksvaskeren i henhold til smusstypen, slik at smuss med olje eller fett enkelt kan fjernes ved å øke vanntemperaturen. Ved svært gjenstridig smuss brukes vaskekjemikalier i tillegg. Til dette formålet finnes det universelle eller spesielle rengjøringsmidler. Bruken og justeringen av disse bør være så enkel som mulig via maskinen, for å forhindre feil eller overdreven dosering. For å sikre at vaskekjemikaliene ikke har noen innvirkning på funksjonen til utskilleren for lette væsker eller koalescensutskilleren, tilbyr produsentene av vaskeutstyr opplæring eller omfattende instruksjoner for bruken av utstyret. Det er viktig å benytte seg av disse tilbudene.
Ergonomi
Uansett om en stasjonær eller mobil høytrykksvasker brukes, må det tas hensyn til ergonomien ved bruk av verktøy og tilbehør. Fysisk skade forårsaket av overdreven, kontinuerlig belastning kan dermed forhindres på en god måte. Symptomer på tretthet, noe som øker sannsynligheten for feil og dermed skade, unngås også.
Tilbehør
Valg av tilbehør avhenger av planlagt bruk og ønsket vaskeresultat. Skumlanser, roterende vaskebørster eller leddlanser for understell eller tak er ideelle for rengjøring av kjøretøy. Sprayutstyr med forskjellige sprayvinkler brukes derimot først og fremst til delevask.