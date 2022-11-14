Sette opp en vaskeplass

Konstruksjonskrav for vaskeplasser

Når nødvendige tillatelser er innhentet, skal det overholdes særlige krav til vaskeplassens strukturelle utforming, for eksempel separasjon av vaskevann og regnvann. For vaskeplasser uten tak må det for eksempel sikres at ikke regnvann eller smeltevann fra nærliggende områder renner inn i vaskeplassen. Ellers er det fare for at separasjonssystemene for avløpsvannet kan bli overbelastet. I sin tur betyr dette at utformingen av vaskeplassens bakkeplan må ha en tilstrekkelig helling mot avløpet. Vaskevannet må under ingen omstendigheter sige ned i bakken eller i vannmasser utenfor vaskeplassen. Det skal være mulig å kjøre biler over selve avløpet for vaskeplassen. For å lage et væsketett bakkeplan som er motstandsdyktig mot mekaniske påkjenninger, kan vanntett betong (f.eks.: B 25/WU) eller asfalt benyttes, på samme måte som ved veibygging. Viktig: Eksisterende vaskeplasser må regelmessig undersøkes for sprekker eller andre skader. Dette kan gjøres med en visuell inspeksjon. Hvis bakkeplanet er skadet, må det umiddelbart tettes i samsvar med faglige standarder.