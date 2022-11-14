Rengjøring av deler i bilverksteder
Rengjøring av deler som er tilgriset med olje, fett eller veistøv er en naturlig del av reparasjonsarbeidet i bilverksteder. Rengjøring gjør arbeidet enklere, øker arbeidssikkerheten og forbedrer kvaliteten på reparasjoner av motor, girkasse og karosseri betydelig. Det er tre alternativer for profesjonell rengjøring av deler: høytrykksvaskere, tørrisblåsere og delevaskere. Dette betyr at det finnes en god løsning for alle typer rengjøring i bilverkstedet.
Rengjøring av deler med høytrykksvasker
Høytrykksvaskere er spesielt egnet for rengjøring av kjøretøy og motordeler som topplokk, girkasser, aksler og hjul. De er alltid et godt alternativ hvis en vaskeplass allerede er installert og alle kommunale tillatelser for driften er på plass.
Vanligvis jobber bare opplært personell i bilfirmaet på vaskeplasser som brukes til vask av bildeler. Dette reduserer risikoen for ulykker betydelig, noe som betyr at varmtvannsvaskere også kan brukes. Sammenlignet med kaldtvannsmaskiner kan de løse opp smuss som inneholder olje eller fett mye raskere. Dette reduserer også forbruket av vaskekjemikalier betydelig. Og det reduserer dermed også vedlikeholdskostnadene.
Stasjonære høytrykksvaskere
Selv om bare opplært personell bruker vaskeplassen, bør vasketeknologien utformes slik at den er selvforklarende for å utelukke muligheten for betjeningsfeil. Her er en stasjonær høytrykksvasker det riktige valget, spesielt hvis den nødvendige plassen er tilgjengelig. De tekniske komponentene kan oppbevares i et teknisk rom som ikke er tilgjengelig for alle. Ved hjelp av kontrollterminalen ved vaskeplassen kan ulike forhåndsinnstilte programmer for vasking av bildeler enkelt aktiveres uten risiko for arbeidsulykker. Avhengig av utstyret kan flere sprøytelanser brukes sammen med stasjonære høytrykksvaskere, noe som betyr at flere ansatte kan vaske deler samtidig. Dette betyr at flaskehalser kan unngås, spesielt i travle perioder. Stasjonære høytrykksvaskere anbefales også der vaskeplassen er i drift flere timer om dagen, på grunn av kortere klargjøringstider.
Mobile høytrykksvaskere
Mindre verksteder kan velge mobile varmtvannsvaskere for vasking av bildeler. Fordelen med disse er at de tar liten plass siden det ikke er nødvendig med et spesielt teknisk rom. Klargjøringen vil imidlertid alltid ta lenger tid for mobile maskiner. I tillegg er det en viss risiko for ulykker forårsaket av strømkabler, vannslanger og høytrykksslanger som ligger rundt på området.
Olje, gass eller elektrisitet?
Ved valg av riktig rengjøringsteknologi oppstår spørsmålet om høytrykksvaskeren skal være utstyrt med en olje- eller gassbrenner, eller en elektrisk varmtvannsbereder. For å svare på dette spørsmålet må verkstedinfrastrukturen, altså elektrisitet-, gass- eller oljeforsyningen og den eksisterende kapasiteten, vurderes. Hvis gass eller olje brukes til å varme opp vannet, trenger stasjonære maskiner tilgang til en skorstein.
Stort utvalg av tilbehør
Valg av tilbehør avhenger av planlagt bruk og ønsket vaskeresultat. Skumlanser, roterende vaskebørster, korte lanser eller spraytilbehør med forskjellige sprayvinkler er ideelt for rengjøring av bildeler. Ideelt sett bør vanntrykket og temperaturen kunne reguleres direkte på lansen eller høytrykksvaskeren, basert på typen smuss. Fet eller oljete smuss kan lettere fjernes ved å øke temperaturen på vaskevannet.
Når det er nødvendig: vaskekjemikalier
Ved svært vanskelig smuss brukes vaskekjemikalier i tillegg. Sterke alkaliske rengjøringsmidler er spesielt godt egnet for gjenstridig smuss med fett og oljer. Sure rengjøringsmidler brukes til mineralbasert smuss, som kalk eller mørtel.
Vaskekjemikaliene skal på ingen måte påvirke funksjonen til utskilleren for lette væsken eller koalescensutskilleren.
Ergonomi ved rengjøring av deler
Uansett om det brukes en stasjonær eller mobil høytrykksvasker til delevask, må det tas hensyn til ergonomien ved både verktøyet og tilbehøret. Fysisk skade forårsaket av overdreven, kontinuerlig belastning kan dermed forhindres på en god måte. Symptomer på tretthet, noe som øker sannsynligheten for feil og dermed skade, unngås også.
Når du velger høytrykkspistol, bør du derfor foretrekkes ergonomiske modeller. Dette kan være modeller som bruker rekylkraften til høytrykksstrålen for å redusere kraften som trengs for å betjene utløseren til et minimum. Et annet viktig punkt er lett betjening av dødmannsknappen. Automatiske slangetromler, som gjør at man slipper inn- og utrulling av slangen, er også veldig nyttige. Slangetromler minimerer også risikoen for å snuble, og bidrar til at arbeidet kan utføres effektivt. Slangetromler, spesielt de som er utstyrt med hurtigkoblinger for å skifte lanser, reduserer betydelig tiden som kreves for montering og demontering.
Et vaskestativ er også en enhet som sparer arbeidsinnsats når du vasker deler. Deler kan festes til stativet slik at de ikke beveger seg bort under høytrykksspyling. Gode vaskestativer er også høydejusterbare. Dette betyr at stativet kan justeres individuelt til den beste arbeidshøyden. «Takbommer» bidrar også til å gjøre arbeidet enklere og tryggere, spesielt når de monteres over et vaskestativ. Bommene styrer slangen rundt gjenstanden som vaskes, fra et sentralt plassert punkt over, og fjerner behovet for å trekke eller bære rundt på tunge slanger.
Rengjøring av deler med tørris
Tørrisblåsing er en effektiv sprayprosess som kan brukes til skånsom fjerning av vanskelig smuss fra en rekke materialer. Tørrisblåsing har bevist sin verdi de siste årene på komplekse og delikate komponenter, spesielt ved bilverksteder og lignende. Som et resultat blir denne metoden stadig oftere brukt til alt fra rengjøring av setetrekk i biler, til rengjøring av motorrom og til restaureringsarbeid på klassiske biler. Den største fordelen med denne teknologien er at den rengjør uten å etterlate rester, for eksempel avløpsvann, kjemikalier eller blåsemiddelrester.
Hvordan fungerer det?
Rengjøring med tørris kan sammenlignes med konvensjonelle sandblåsingsmetoder, men er mye mer skånsomt. Tørrispellets, som er mellom 1 og 4 millimeter store, oppbevares i en beholder i tørrisblåseren. Under blåsing overføres de til sprøytepistolen og munnstykket ved hjelp av en doseringsenhet, hvor de akselereres ved hjelp av trykkluft til en maksimal hastighet på 150 m/s. Utgangshastigheten kan styres ved hjelp av lufttrykket, som kan stilles inn mellom 0,7 og 10 bar, og ved hjelp av utskiftbare munnstykker med høy ytelse på pistolen. Når tørrispelletsene treffer overflaten som rengjøres, trekker smusset seg sammen som følge av den ekstreme nedkjølingen (-79 °C), slik at det blir sprøtt. Dette skaper termisk stress, og smusset eller belegget løsner fra overflaten. Dette fjernes deretter takket være den slipende effekten til pellets som treffer overflaten. I denne prosessen endres CO2-en brått til gassform, og den øker hele 400 ganger i volum – en prosess kjent som sublimering. Dette river også smuss eller belegg vekk fra overflaten. Etter rengjøring etterlates bare smusset som er fjernet, i tørr form. Smusset kan enkelt feies opp og avhendes via avfallshåndtering for (farlig) avfall.
Ulike alternativer for tørrisblåsing
Fordi ingenting blir vått under tørrisblåsing, trenger ikke komponenter som motordeler eller elektriske komponenter lenger å bli fjernet eller beskyttes spesielt. Dette sparer både arbeidstid og penger. Når tørrisblåsing utføres riktig, vil det ikke skade overflater, som andre blåsemetoder noen ganger gjør. Dette fjerner helt behovet for kostbar overflatebehandling, som ofte er nødvendig etter sandblåsing. Tørrisblåsing forhindrer også termisk forvrengning når det brukes riktig, da overflaten bare avkjøles til 5 °C og aldri overstiger 20 °C. Rengjøring med tørris gir til og med en løsning på oppgaver som tidligere var umulige eller som var svært tidkrevende å utføre, for eksempel å fjerne tyggegummirester eller fettflekker. Ved bilpleie gir det dashbord, tepper, paneler og motorinteriør en upåklagelig rengjøring.
God organisering
Denne metoden er enkel å ta i bruk, men det må likevel sørges for at tørrispelletsene er ferske. Ellers reduserer dette rengjøringsytelsen betydelig, og pelletsene går over til gassform. Selv når pelletsene oppbevares i passende kjølebokser, kan de bare lagres i noen dager. På grunn av dette bør tørrispellets som er produsert i store hydrauliske presser, kjent som pelletsmaskiner, brukes umiddelbart etter levering. Organiseringen av arbeidet i bilverkstedet må derfor koordineres med dette i tankene, slik at det ikke oppstår forsinkelser eller tap av kvalitet under rengjøring av deler.
Nye løsninger
Det finnes imidlertid allerede en tørrisblåser som selv kan produsere tørris i nøyaktige mengder for hver rengjøring. Når det gjelder bruken, er det bare to ting som kreves. Flytende CO2 som råmateriale. Dette kan lagres i flasker uten tap. Og en trykkluftforsyning med en kompakt kompressor. Denne maskinen er derfor ideell for bilverksteder av alle størrelser.
Opplæring
Selv om bruk av tørris er veldig enkelt og raskt kan læres, innebærer metoden visse helserisikoer som det er viktig å unngå. For det første må brukeren ha en lukket beskyttelsesdrakt og en hjelm med visir, for å være beskyttet mot flyvende smusspartikler. For det andre er hørselvern veldig viktig. De svært komprimerte luftstrømmene, kombinert med sublimering av CO2, genererer et svært høyt støynivå under bruk. Tørrisblåsing bør derfor ikke gjennomføres utendørs, da bygninger i nærheten vil bli utsatt for betydelig støyforurensning. Ideelt sett utføres tørrisblåsing i spesielt lydisolerte og ventilerte haller.
Miljøvern
Den ekstra kostnaden for tørrisblåsing kan være verdt det for verksteder som må betale høye avgifter for avløpsvann. Det produseres nesten ikke avløpsvann, og vedlikeholdskostnadene for oljeutskillere og koalescensutskillere kan derfor reduseres betydelig. Til syvende og sist skader ikke tørrisblåsing miljøet i like stor grad som andre metoder. Selve CO2-en som kreves for blåsing er et avfallsprodukt fra kjemisk industri eller kraftverk, og den trenger ikke å produseres spesielt for tørrisblåsing.
Tørrisblåsing
Tørrisblåsing er en effektiv sprayprosess som fjerner gjenstridige smussbelegg fra en rekke materialer. Rengjøring med tørris har også bevist sin verdi i bilverksteder, spesielt på komplekse og delikate overflater – fra rengjøring av setetrekk i biler til motorrom, og restaureringsarbeid på klassiske biler. Den største fordelen med denne teknologien er at den rengjør uten å etterlate rester, for eksempel avløpsvann, kjemikalier eller blåsemiddelrester.
Vaskesystemer for deler og delevaskere
I tillegg til høytrykksvaskere og tørrisblåsing har vaskesystemer for deler og delevaskere også vist seg å være nyttige for rengjøring av motor, girkasse og drivverkdeler hos bilverksteder. For disse maskinene skiller manuelle delevaskere seg fra automatiske vaskesystemer for deler.
Manuell rengjøring av deler
Manuelle maskiner består av servanter som bruker rengjøringsmidler i et lukket kretsløp. Etter at maskinen er slått på, pumpes rengjøringsmiddelet gjennom en vaskebørste koblet til en slange ved hjelp av en elektrisk pumpe, slik at brukeren enkelt kan rengjøre skitne og oljete motor- og girkassedeler. Den skitne delen rengjøres deretter manuelt ved hjelp av den væskefylte vaskebørsten. Væsken tappes deretter fra servanten til et filter, før den pumpes gjennom vaskebørsten igjen. Når delen er ren, kan delen stå i servanten i noen minutter for å dryppe tørr. Delen er deretter klar for montering.
Fordelen med dette systemet er at svært lite rengjøringsmiddel går tapt. Du må forvente noe tap fra fordampning, men dette kan det lett kompenseres for ved å fylle på rengjøringsmiddel av og til. Rengjøring kan også utføres etter behov. Det er til og med mulig å vaske små deler ved hjelp av spesielle vaskekurver og små vinklede vaskebørster. Til dette formålet er noen maskiner utstyrt med en «vannkranfunksjon», der vaskevannet kommer ut gjennom en justerbar kran i stedet for vaskebørsten. Dette gjør det enkelt å rengjøre selv de minste bildelene.
Biologiske delevaskere
Rengjøringsmiddelet i delevaskeren må byttes regelmessig og i henhold til hvor ofte maskinen benyttes. Dette er dyrt og tidkrevende, siden opptil 100 liter rengjøringsmiddel må avhendes. I moderne vaskesystemer for deler blir rengjøringsmiddelet biologisk renset over natten i lagertank til delevaskesystemet. Som en del av denne prosessen blir det forurensede rengjøringsmiddelet matet gjennom en fleece under servanten, som er inokulert med spesielle bakterier. Bakteriene løsner fra fleecen og bruker enzymer til å bryte ned oljer og fett i rengjøringsmiddelet. Etter rundt 12 timer er rengjøringsmiddelet fullstendig regenerert. Denne regenereringen går fortere med et automatisk kontrollert varmesystem i tanken. Dette har en ekstra virkning. Det varme rengjøringsmiddelet løser raskere opp oljer, fett og voks fra skitne bildeler.
Manuelle vaskestativer med biologisk rengjøringssyklus er perfekte for mindre verksteder som bare trenger å vaske deler av og til. Maskinene har hjul og kan derfor brukes der vasking er nødvendig i verkstedet. Fremfor alt har disse maskinene også lave vedlikeholdskostnader.
Automatisk rengjøring av deler
I store bilverksteder med høyt arbeidsvolum må rengjøring av deler skje raskt og effektivt. Systemer for automatisk rengjøring av deler bidrar til å oppnå den nødvendige hastigheten når du utfører reparasjoner. I likhet med manuell rengjøring plasseres delene som skal rengjøres i en vaskekurv først. Servanten blir deretter hermetisk forseglet ved hjelp av dekselet, og rengjøringsprosessen kan startes. I likhet med en oppvaskmaskin vaskes delene med roterende høytrykksdyser og spesielle rengjøringsmidler. I noen maskiner roterer vaskekurven over faste dyser. Avhengig av type og størrelse på delevaskeren, kan forskjellige vaskeprogrammer benyttes til å regulere temperatur, dysetrykk og tiden på vaskeprosessen. Ved svært vanskelig smuss brukes også spesielle vaskekjemikalier i kombinasjon med svært høye temperaturer på opptil 80 °C. Det finnes universelle eller spesielle rengjøringsmidler for alle typer smuss. Bruken og doseringen av rengjøringsmidlene bør være så enkel som mulig via vaskesystemet for deler, for å forhindre feil eller overdreven dosering.
Fordeler med automatisk vasking av deler
Store vaskesystemer for bildeler er i stand til å vaske deler på godt over 100 kilo i én vaskesyklus, mens den lave lastekanten også gjør arbeidet ergonomisk for ansatte. Automatisk vask av deler er derfor svært effektivt. Det er spesielt kostnadseffektivt for firmaer som må vaske flere hundre kilo med bildeler per dag. Når det gjelder amortisering er det viktig å tenke på ting som regelmessig avhending av rengjøringsmiddel og vedlikehold av delevaskesystemet, for eksempel utskifting av filtre og rengjøring av tanken. For å forlenge rengjøringsmiddelets levetid kan noen vaskemaskiner utstyres med en «skimmer». Skimmeren transporterer all olje som flyter oppå rengjøringsmiddelet inn i en oppsamlingspanne. All olje som separeres på denne måten, kan deretter avhendes i mye mindre mengder.
Rengjøring av deler ved hjelp av ultralyd
Ultralydrengjøring er en spesielt miljøvennlig metode for vasking av deler. Som en del av denne prosessen plasseres de skitne delene i et mildt og varmt rengjøringsmiddel, og utsettes deretter for høyfrekvent ultralyd. Dette skaper milliarder av kavitasjonsbobler i væsken, som imploderer og river smuss fra overflaten på delene. Dette utføres vanligvis uten aggressive kjemikalier eller mekaniske tilsetningsstoffer. Selv inngrodd smuss kan fjernes fra små og porøse overflater med denne metoden. Metoden fungerer imidlertid ikke helt uten kjemikalier. For å øke rengjøringskraften tilbyr noen utstyrsprodusenter spesielle skyllemidler. Kombinert med et varmesystem for ultralydbadet, reduserer dette vasketiden betydelig. Dette kan være svært viktig, spesielt for verksteder med mange reparasjoner.
Store ultralydrengjøringsbad er i stand til å rengjøre komplette motordeler og hjul. For å gjøre dette har disse maskinene en vaskekapasitet på flere hundre liter. For store maskiner lastes delene gjerne ved hjelp av en hydraulisk løfteinnretning. Denne senker kurven som inneholder delene, ned i ultralydbadet, og løfter den ut igjen etter vask. Vaskevannet kan brukes til ca. 400 vasker. Selv om delene blir rene etter rengjøringsprosessen, anbefales det å skylle dem i rent vann på et «skyllestativ» for å fjerne eventuelle vaskevannrester.
Små rengjøringsmaskiner med ultralydbad med kapasitet på rundt 10 liter, har vist seg å være spesielt nyttig i bilverksteder. Disse brukes til rengjøring av små komponenter, for eksempel injeksjonsdyser eller forgasserdeler til klassiske biler. De brukes også ofte til å vaske håndverktøy som er tilgriset med olje. Dette øker arbeidssikkerheten betydelig.