Rengjøring av deler i bilverksteder

Uansett om det brukes en stasjonær eller mobil høytrykksvasker til delevask, må det tas hensyn til ergonomien ved både verktøyet og tilbehøret. Fysisk skade forårsaket av overdreven, kontinuerlig belastning kan dermed forhindres på en god måte. Symptomer på tretthet, noe som øker sannsynligheten for feil og dermed skade, unngås også.

Når du velger høytrykkspistol, bør du derfor foretrekkes ergonomiske modeller. Dette kan være modeller som bruker rekylkraften til høytrykksstrålen for å redusere kraften som trengs for å betjene utløseren til et minimum. Et annet viktig punkt er lett betjening av dødmannsknappen. Automatiske slangetromler, som gjør at man slipper inn- og utrulling av slangen, er også veldig nyttige. Slangetromler minimerer også risikoen for å snuble, og bidrar til at arbeidet kan utføres effektivt. Slangetromler, spesielt de som er utstyrt med hurtigkoblinger for å skifte lanser, reduserer betydelig tiden som kreves for montering og demontering.

Et vaskestativ er også en enhet som sparer arbeidsinnsats når du vasker deler. Deler kan festes til stativet slik at de ikke beveger seg bort under høytrykksspyling. Gode vaskestativer er også høydejusterbare. Dette betyr at stativet kan justeres individuelt til den beste arbeidshøyden. «Takbommer» bidrar også til å gjøre arbeidet enklere og tryggere, spesielt når de monteres over et vaskestativ. Bommene styrer slangen rundt gjenstanden som vaskes, fra et sentralt plassert punkt over, og fjerner behovet for å trekke eller bære rundt på tunge slanger.