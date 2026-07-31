Teleskopskaftet vårt på 400 x 400 x 300 cm tillater sikker rengjøring ved store høyder direkte fra bakken. Lengden på skaftet gjør at det ikke er nødvendig å bruke stige eller annet verktøy. Et spesielt, justerbart låsesystem hindrer at stangen vrir seg, låsekjegle og klemmebeskyttelse sikrer trygg håndtering. Det stabile teleskopskaftet er laget av høykvalitets aluminium og plast.