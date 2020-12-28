Bearbeiding av frukt og grønnsaker

Helt rent

Når du behandler frukt og grønnsaker er det av største viktighet å unngå krysskontaminering, smuss og korrosjon.

Naturprodukter bringer ofte smuss inn under levering, men med våre individuelt konfigurerbare maskiner kan du rengjøre uteområder raskt og grundig. For gulvflater innendørs kan du bruke våre manøvrerbare sitte-på gulvvaskemaskiner med et V-form nalblad som sørger for at smuss fjernes. I tillegg oppnår du enda bedre hygiene med tankskyllesystemet (tilleggsutstyr) og ser vannbesparelser på opptil 70% sammenlignet med rengjøring med vannslange.