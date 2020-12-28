Bearbeiding av frukt og grønnsaker
Der frukt og grønnsaker behandles, er rengjøringsoppgavene varierte. Produksjonsrester på maskinene og gulv, uteområder og sist men ikke minst, transportforbindelser, stille høye krav til maskinene og rengjøringsprosessene.
Helt rent
Når du behandler frukt og grønnsaker er det av største viktighet å unngå krysskontaminering, smuss og korrosjon.
Naturprodukter bringer ofte smuss inn under levering, men med våre individuelt konfigurerbare maskiner kan du rengjøre uteområder raskt og grundig. For gulvflater innendørs kan du bruke våre manøvrerbare sitte-på gulvvaskemaskiner med et V-form nalblad som sørger for at smuss fjernes. I tillegg oppnår du enda bedre hygiene med tankskyllesystemet (tilleggsutstyr) og ser vannbesparelser på opptil 70% sammenlignet med rengjøring med vannslange.
Hygiene i produksjon og fylling
Rengjør og desinfiser produksjonssystemene dine raskt og effektivt med vår hygiene høytrykksvasker med integrert slangetrommel, trykksslange for matvarer, robuste hjul og tilbehør som passer til oppgaven. Du kan velge mellom høytrykkspunktstrøm, høytrykksflatstrøm (25 °) og lavtrykkflatstrøm (40 °). Lavtrykksstrømmen (40 °) brukes til påføring av rengjøringsmiddel, mens skumlansen er riktig tilbehør for å rengjøre produksjonssystemer. Tønnerenseren tilbyr et modulært system med rengjøringshoder for opptil 200 bar driftstrykk, vanntemperaturer opp til 90 ° C og alkaliske eller sure rengjøringsmidler for rengjøring av fat, beholdere i rustfritt stål og mellombeholdere. Store mengder frukt- og grønnsaksavfall kan enkelt renses med våre våt- og tørrstøvsugere, og væsker suges opp med det brede munnstykket. Til slutt kan du enkelt tømme beholderen med avløpsslangen.