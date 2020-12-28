Behandling av fett og oljer
Som verdensledende innen rengjøringsteknologi tilbyr vi tekniske og kostnadseffektive løsninger for matbehandling på alle produksjonsområder, samt kontorområder og utendørsanlegg, fra standardmaskiner til komplette skreddersydde løsninger, og fra rådgivning og planlegging til første oppstart og full service.
Varme mot olje og fett
Fett og oljer er gjenstridige rester på grunn av deres konsistens og holdekraft. Vi gir deg løsningene for fjerning av rester.
Bruk av varmt vann gir umiddelbart målbare resultater, mykgjør olje og fett og forbedrer emulgeringen, noe som gjør dem veldig enkle å fjerne. Rengjøringsmidler er stort sett en saga blott. Når det er nødvendig, sørger kombinasjonen av rengjøringsmidlet og den presise doseringsenheten for rengjøringsmiddel med skyllefunksjon for at forbruket holdes på et minimum. I tillegg følger det velprøvde bakteriereduksjonstrinnet rengjøring med varmt vann, som også oppfyller mange hygienekrav uten desinfeksjonsmiddel. Den betydelig raskere løsningen av smuss gir deg en tidsbesparelse på opptil 35%. Våre stasjonære og mobile varmtvannsvaskere er utstyrt med nyskapende brennerteknikk for høy varmeeffekt og er ekstremt brukervennlige, med det beste eksemplet den trinnløs regulering av vanntrykk og vannføring med Servo Control på høytrykkslansen. For rengjøring av produksjonsanlegg og transportbånd er våre stasjonære høytrykksenheter med veldig høyt varmeeffekt den mest effektive løsningen. En automatisk slangetrommel i rustfritt stål på bruksstedet lar deg nå ethvert område som skal rengjøres.
Kraftig rengjøring med enkel betjening
Gjenstridig smuss kan også fjernes av kulde – vår tørrisblåser bruker tørrispellets dannet av karbondioksid frosset ved -79 °C.
Resultatet er perfekt renhold.
Når det gjelder støvsuging av store mengder væsker, er det best å bruke våre industristøvsugere av høy kvalitet med beholder i rustfrittstål som er enkel å rengjøre.