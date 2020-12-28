Behandling av fett og oljer

Varme mot olje og fett

Fett og oljer er gjenstridige rester på grunn av deres konsistens og holdekraft. Vi gir deg løsningene for fjerning av rester.

Bruk av varmt vann gir umiddelbart målbare resultater, mykgjør olje og fett og forbedrer emulgeringen, noe som gjør dem veldig enkle å fjerne. Rengjøringsmidler er stort sett en saga blott. Når det er nødvendig, sørger kombinasjonen av rengjøringsmidlet og den presise doseringsenheten for rengjøringsmiddel med skyllefunksjon for at forbruket holdes på et minimum. I tillegg følger det velprøvde bakteriereduksjonstrinnet rengjøring med varmt vann, som også oppfyller mange hygienekrav uten desinfeksjonsmiddel. Den betydelig raskere løsningen av smuss gir deg en tidsbesparelse på opptil 35%. Våre stasjonære og mobile varmtvannsvaskere er utstyrt med nyskapende brennerteknikk for høy varmeeffekt og er ekstremt brukervennlige, med det beste eksemplet den trinnløs regulering av vanntrykk og vannføring med Servo Control på høytrykkslansen. For rengjøring av produksjonsanlegg og transportbånd er våre stasjonære høytrykksenheter med veldig høyt varmeeffekt den mest effektive løsningen. En automatisk slangetrommel i rustfritt stål på bruksstedet lar deg nå ethvert område som skal rengjøres.