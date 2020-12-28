Du brygger det beste ølet

Vi leverer de beste rengjøringsløsningene.

Du brygger øl som ingen andre. Oppretthold denne individuelle kvaliteten med profesjonell rengjøring. Fordi renhold er viktig for at Pilsner-øl, hveteøl, pilsner, ale osv. kan utvikle og bevare sin typiske smak.

Homme nettoyant une usine de bière

    Moderne tradisjon

    Det finnes rundt 15 000 typer øl. Hver og en av disse ølene fortjener å finne veien fra bryggekjelen til flasker, bokser og fat, rene og uforurensede. Med Kärcher-systemet kan du rengjøre hele bryggeriet profesjonelt.

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    Humle og malt

    En avgjørende faktor for problemfri og pålitelig bryggeprosess er profesjonell og effektiv rengjøring i alle områder. Store volumer, høy luftfuktighet, smale ganger, store lagringsområder og kilometer med rørledninger er store utfordringer. Disse overvinnes best med et gjennomtenkt system. I Kärcher-systemet får du maskiner, tilbehør, rengjøringsmidler og service fra en enkelt kilde. Fra den enkelte maskin til den tilpassede komplette løsningen.

    Mann in Brauerei

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