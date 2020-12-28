Du brygger det beste ølet
Vi leverer de beste rengjøringsløsningene.
Du brygger øl som ingen andre. Oppretthold denne individuelle kvaliteten med profesjonell rengjøring. Fordi renhold er viktig for at Pilsner-øl, hveteøl, pilsner, ale osv. kan utvikle og bevare sin typiske smak.
Moderne tradisjon
Det finnes rundt 15 000 typer øl. Hver og en av disse ølene fortjener å finne veien fra bryggekjelen til flasker, bokser og fat, rene og uforurensede. Med Kärcher-systemet kan du rengjøre hele bryggeriet profesjonelt.
Humle og malt
En avgjørende faktor for problemfri og pålitelig bryggeprosess er profesjonell og effektiv rengjøring i alle områder. Store volumer, høy luftfuktighet, smale ganger, store lagringsområder og kilometer med rørledninger er store utfordringer. Disse overvinnes best med et gjennomtenkt system. I Kärcher-systemet får du maskiner, tilbehør, rengjøringsmidler og service fra en enkelt kilde. Fra den enkelte maskin til den tilpassede komplette løsningen.