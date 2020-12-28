Industriell produksjon av dyrefôr
Dyrefôr av høy kvalitet skal produseres under kontrollerte forhold, mens kontaminering må unngås på en pålitelig måte. Det er en utfordring å suge opp alt støvet som dannes, det være seg tørre kornrester, eller klebrig eller våt.
Rent fôr for alle dyr
Produksjon av høykvalitetsfôr for produksjonsdyr og kjæledyr stiller høye krav med hensyn til renslighet og hygiene.
Store mengder støv - enten det er tørt, klebrig eller vått - frigjøres under produksjonen av tørrfôr. Hvis det er nødvendig for mobil bruk, betyr våre industrielle støvsugere med rustfritt stålbeholder at du er godt forberedt. For eksempel er våre stasjonære støvfjernings- og avtrekkssystemer med antistatiske slanger og forskjellige munnstykker prøvd og testet, slik at du raskt kan fjerne store mengder støv, selv under skiftdrift. Du kan også rengjøre siloer og tanker hygienisk ved hjelp av våre modulære systemløsninger konfigurert i henhold til dine behov. Komponentene våre kan kombineres etter ønske: innvendige rengjøringshoder, høytrykkspumper, varmtvannsgeneratorer, kontroller, tilbehør og rengjøringsmidler.
Online flåtestyring i sanntid
Med Kärcher Fleet har du det siste innen flåtestyringsteknologi for rengjøringsmaskiner, og kan optimalisere effektiviteten og levetiden til utstyret ditt. Våre maskiner er også kompatible med produkter fra andre produsenter.
Sunne og trygge arbeidsforhold
På grunn av den ofte varme og tørre luften i produksjonsområdene, må de ansatte drikke regelmessig. Våre konfigurerbare WPD-vanndispensere gjør fem forskjellige hygieniske vanntyper tilgjengelig: drikkevann, romtemperert eller avkjølt kullsyreholdig vann, varmt eller ekstra varmt.