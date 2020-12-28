Industriell produksjon av dyrefôr

Rent fôr for alle dyr

Produksjon av høykvalitetsfôr for produksjonsdyr og kjæledyr stiller høye krav med hensyn til renslighet og hygiene.

Store mengder støv - enten det er tørt, klebrig eller vått - frigjøres under produksjonen av tørrfôr. Hvis det er nødvendig for mobil bruk, betyr våre industrielle støvsugere med rustfritt stålbeholder at du er godt forberedt. For eksempel er våre stasjonære støvfjernings- og avtrekkssystemer med antistatiske slanger og forskjellige munnstykker prøvd og testet, slik at du raskt kan fjerne store mengder støv, selv under skiftdrift. Du kan også rengjøre siloer og tanker hygienisk ved hjelp av våre modulære systemløsninger konfigurert i henhold til dine behov. Komponentene våre kan kombineres etter ønske: innvendige rengjøringshoder, høytrykkspumper, varmtvannsgeneratorer, kontroller, tilbehør og rengjøringsmidler.