KJØTT-, FJÆRFE- OG FISKEFOREDLING
For å forhindre bakterievekst må alle rester av mat, fett, proteiner og annet smuss fjernes fullstendig. Vår anbefaling for deg er blandt annet en hygienisk høytrykksvasker i rustfritt stål med en animalsk fettbestandig høytrykksslange.
Kompromissløst renhold
Å være grundig, oppfylle hygienekrav og tidsbruk er det som teller ved rengjøring i slakterier. Gjenstridig smuss som blod, fett og proteiner gjør dette til en utfordrende oppgave.
Hygienen starter i leveringsområdet. Her brukes varmtvannsvaskere og 80 °C varmt vann. Rengjøring med varmt i stedet for kaldt vann ved samme trykk er langt mer effektivt, da proteiner, fett og oljer også løses opp og fjernes. Du oppnår bedre rengjøringsresultater med varmt vann ved samme trykk og sparer opptil 35 % i arbeidstiden, samtidig som du reduserer mengden bakterier betydelig ved hjelp av lite eller ingen desinfeksjonsmiddel og beskytter miljøet. Våre varmtvannsvaskere kan øke vanntemperaturen til så mye som 155 °C i dampstadiet.
Slaktegulv og skjærerom
Kärcher rengjøringsmidler er laget for dyprensing, og pålitelig fjerning av blod, fett og proteiner. Til dette formålet anbefaler vi våre mobile hygieniske høytrykksvaskere i rustfritt stål, med slitesterk slange og EASY! Force Food høytrykkspistol – som bruker høytrykksstrålens rekylkraft og reduserer holdekraften til null. Ved å bruke Inno skumsett med dobbel sprøytelanse, kan du påføre rengjøringsmiddelet og skylle rent med vann etter kontakttiden, i en og samme operasjon. Du kan bruke vårt desinfeksjonsmiddel og desinfeksjonsrengjøringsmiddel for å redusere bakterieantallet.
Kjølelager
Ved å bruke dampvasker til rengjøring av kjølefinnene kan du øke effektiviteten og levetiden til kjølerommene dine. Våre dampsugere og dampvaskere er HACCP-sertifiserte og kan ofte oppnå førsteklasses rengjøringsresultater uten rengjøringsmidler. Den automatiske selvrensende handlingen forhindrer også dannelsen av bakterier inne i maskinen ved ferdigstillelse av arbeidet.