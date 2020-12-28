KJØTT-, FJÆRFE- OG FISKEFOREDLING

Kompromissløst renhold

Å være grundig, oppfylle hygienekrav og tidsbruk er det som teller ved rengjøring i slakterier. Gjenstridig smuss som blod, fett og proteiner gjør dette til en utfordrende oppgave.

Hygienen starter i leveringsområdet. Her brukes varmtvannsvaskere og 80 °C varmt vann. Rengjøring med varmt i stedet for kaldt vann ved samme trykk er langt mer effektivt, da proteiner, fett og oljer også løses opp og fjernes. Du oppnår bedre rengjøringsresultater med varmt vann ved samme trykk og sparer opptil 35 % i arbeidstiden, samtidig som du reduserer mengden bakterier betydelig ved hjelp av lite eller ingen desinfeksjonsmiddel og beskytter miljøet. Våre varmtvannsvaskere kan øke vanntemperaturen til så mye som 155 °C i dampstadiet.