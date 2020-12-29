Produksjon av bakevarer og konditori

Mye mer enn bare støvsuging

Vi tilbyr vi deg hele spekteret av rengjøringsløsninger slik at du kan overvinne ulike typer smuss som fint mel og sukkerstøv, klebrig bakverk og konfektrester eller gjenstridige skorpedannelser.

Gjennom Kärcher-systemet kan du få rengjøringsløsninger som dekker alle områder fra levering av råvarene helt opp til utsending med kjøretøy. For melsiloer uten integrerte rengjøringssystemer kan du velge en av våre modulære systemløsninger for tank- og silorengjøring, som vi kan tilpasse dine individuelle krav.