Produksjon av bakevarer og konditori
Her finstørker du støvet, sta encrustations og klissete bakverk og konfektre rester akkumuleres. Våre individuelle støvfjerningssystemer, mobile støvsugere med spesielt ovnstilbehør samt tørris fjerner disse restene og løser derfor problemene dine.
Mye mer enn bare støvsuging
Vi tilbyr vi deg hele spekteret av rengjøringsløsninger slik at du kan overvinne ulike typer smuss som fint mel og sukkerstøv, klebrig bakverk og konfektrester eller gjenstridige skorpedannelser.
Gjennom Kärcher-systemet kan du få rengjøringsløsninger som dekker alle områder fra levering av råvarene helt opp til utsending med kjøretøy. For melsiloer uten integrerte rengjøringssystemer kan du velge en av våre modulære systemløsninger for tank- og silorengjøring, som vi kan tilpasse dine individuelle krav.
Konditori- og konfektbehandling
Våre skreddersydde støvsugingsenheter suger opp mel og sukkerstøv direkte ved kilden, noe som betyr at andre enheter ikke blir skitne og produksjonslinjen går sømløst og uten nedetid. Du kan også bruke vår mobile støvsuger til støvklasser L/M/H samt for potensielt eksplosive atmosfærer (sone 22).
Ovner
Takket være vårt ovnssett trenger du ikke lenger å la varme ovner avkjøles før rengjøring. Plastbeholderen er syre-, lut og varmebestandig.
Rengjøring uten vann
Transportbånd, installasjoner med elektriske komponenter og alle områder som må rengjøres eller er en direkte del av produksjonsprosessen, kan frigjøres for gjenstridig smuss med tørris – og alt uten en eneste dråpe vann. Ingen demontering er nødvendig da prosessen innebærer å bruke trykkluft til å slippe ut pellets av karbondioksid frosset ved -79 °C. Når disse pellets kommer i kontakt med overflaten som skal rengjøres, vil overflaten avkjøles og beskyttelsesfilmen vil smelte bort. Pellets forsvinner raskt, og du må bare støvsuge opp smuss.