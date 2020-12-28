Produksjon av meieriprodukter
I meierier er rengjøring og desinfeksjon av største betydning. Sluttproduktet av melk samt produktene som lages av det, må beskyttes mot bakterier gjennom feilfri hygiene.
Hygienisk og bakteriefritt
Meieriprodukter er spesielt utsatt for forurensning. Profesjonell rengjøring og desinfeksjon er uunnværlig i alle områder i meierier.
Sørg for renslighet og hygiene med våre systemløsninger for profesjonell, fullstendig rengjøring av melketankere, mens utsiden rengjøres av kommersielle kjøretøyvaskere med spesifikke rengjøringsmidler og miljøvennlige vannbehandlingssystemer. Vår TB kommersielle kjøretøyvask er pålitelig, økonomisk og fleksibel, mens systemet gir deg holdbar, lite vedlikeholdsteknologi, ubegrenset modularitet og enkel betjening. For innvendig rengjøring har du vårt modulære system med kundespesifikke sprøytehoder og påfølgende tørking til din disposisjon, og du kan dermed redusere rengjøringstid og nedetid.
Ingen flekk er urørt
Vår høytrykkspumpe og roterende dyserør for rørrensing passer perfekt for rørledninger. Med vår hygiene høytrykksvaskere og tilhørende tilbehør, som Inno skumsett, får du rask og effektiv rengjøring og desinfisering av produksjonssystemene dine. Og ved hjelp av en buet høytrykkslanse kan du enkelt fjerne smuss, for eksempel fra rør i taket. For å fjerne vann- og kalkrester fra under maskiner og fra vanskelig tilgjengelige områder, passer den flate overflatevaskeren med sug, og rengjør overflatene raskt uten å sprute og støvsuger automatisk det skitne vannet.