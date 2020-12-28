Produksjon av meieriprodukter

Ingen flekk er urørt

Vår høytrykkspumpe og roterende dyserør for rørrensing passer perfekt for rørledninger. Med vår hygiene høytrykksvaskere og tilhørende tilbehør, som Inno skumsett, får du rask og effektiv rengjøring og desinfisering av produksjonssystemene dine. Og ved hjelp av en buet høytrykkslanse kan du enkelt fjerne smuss, for eksempel fra rør i taket. For å fjerne vann- og kalkrester fra under maskiner og fra vanskelig tilgjengelige områder, passer den flate overflatevaskeren med sug, og rengjør overflatene raskt uten å sprute og støvsuger automatisk det skitne vannet.