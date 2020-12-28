Produksjon og fylling av drikkevarer

Forfriskende renhold

For å produsere drikker av konsistent kvalitet og upåklagelig smak, må det sørges for optimalt renhold i hele produksjonsprosessen.

Ved å bruke våre sitte-på-feiemaskiner med feiende halvmåneformede sidebørster, kan du beskytte varer på utsiden og lagringsområdet mot smuss. Store områder og hjørner kan feies med letthet og på kort tid på bare noen få passeringer. Ytterligere fordeler tilbys i form av elektrohydraulisk tømming av høy beholder, helautomatisk rengjøring av tact-filter for praktisk talt støvfri rengjøring, og Kärcher Intelligent Key System, som lar deg tildele forskjellige rettigheter til forskjellige brukere. Tanker, containere og rørledninger kan rengjøres med våre mobile høytrykksvaskere samt våre stasjonære høytrykksenheter med flere bruksområder. Stationære høytrykksenheter kan gjøres klare til bruk når som helst ved å trykke på en knapp, uten oppsettstid og uten å måtte transportere mobile maskiner. Og med tilbehør som rørrengjøringsslangen og dysen, er rørene rene innvendig og utvendig. Slangen arbeider seg gjennom røret ved hjelp av rørrensemunnstykket, med fire dyser satt i en 30 ° vinkel.