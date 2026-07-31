Rengjør intensivt, vedlikeholder og beskytter også effektivt mot korrosjon: FloorPro rulletrapprens RM 758, nøytral, med integrert korrosjonsbeskyttelse fra Kärcher for rulletrapper og rullende gangveier fra produsenter som KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI eller TOSHIBA. Spesialutviklet for bruk med vår rulletrapprengjøringsmaskin BR 47/35 Esc, er det lavskummende intensivrengjøringsmiddelet også ideelt for dyprengjøring av harde overflater ved hjelp av 1-trinnsmetoden med en gulvvasker. Den nøytrale formelen er ultraskånsom mot materialer, men likevel hard mot smuss, og fjerner fett, olje og mineralforurensning på en pålitelig måte. FloorPro rulletrapprens RM 758 er også egnet for bruk i oljeutskillere.