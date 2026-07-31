FloorPro Rengjøringsmiddel for rulletrapp RM 758, 20l
Intensivrens for harde overflater, for fjerning av fett, olje og mineralforurensning fra rulletrapper og rullende fortau. Inkluderer korrosjonsbeskyttelse for maskin- og rulletrappmaterialer.
Rengjør intensivt, vedlikeholder og beskytter også effektivt mot korrosjon: FloorPro rulletrapprens RM 758, nøytral, med integrert korrosjonsbeskyttelse fra Kärcher for rulletrapper og rullende gangveier fra produsenter som KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI eller TOSHIBA. Spesialutviklet for bruk med vår rulletrapprengjøringsmaskin BR 47/35 Esc, er det lavskummende intensivrengjøringsmiddelet også ideelt for dyprengjøring av harde overflater ved hjelp av 1-trinnsmetoden med en gulvvasker. Den nøytrale formelen er ultraskånsom mot materialer, men likevel hard mot smuss, og fjerner fett, olje og mineralforurensning på en pålitelig måte. FloorPro rulletrapprens RM 758 er også egnet for bruk i oljeutskillere.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|20
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|7
|Vekt (kg)
|20
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|21,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|280 x 250 x 430
Produkt
- Spesialrengjøring for rulletrapper rullebånd
- Løser opp tung olje, fett, og mineralforurensing
- Spesielt skånsom mot overflater takket være en nøytral blanding
- Inneholder tilsetningsstoff for å beskytte rullebåndet/ rulletrappen
- Ideell for å bruke med en Kärcher rulletrappvasker
- Lavtskummende
- Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
- NTA-fri
- Fri for fosfater
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
- P280 This phrase is currently not available
- P264 Vask grundig etter bruk.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Bruksområder
- Rulletrapper/ transportbånd