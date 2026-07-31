Vår CarpetPro Cleaner iCapsol, pulver RM 760 OA, er formulert for å gi en tidsbesparende og skånsom dyprens av tepper og møbeltekstiler i ett enkelt trinn uten behov for skylling. Dette kraftige rengjøringspulveret har innovativ iCapsol-teknologi og er egnet for bruk med våre Puzzi møbel- og tepperensere samt (BRC). Når pulveret påføres på rene tekstilgulvbelegg, innkapsler det skitten og krystalliserer den når den tørker, noe som gjør det enkelt å støvsuge den opp uten behov for skylling. Dette gir svært korte tørketider, slik at brukerne kan gå på teppet igjen på kort tid. Produktet fjerner pålitelig selv tung olje, fett og mineralbasert smuss, mens den integrerte luktabsorbereren effektivt eliminerer ubehagelige lukter som tobakksrøyk, urin eller svette. CarpetPro Cleaner iCapsol, pulver RM 760 OA, er fosfatfri og sertifisert av Woolsafe, slik at den kan brukes ikke bare for syntetiske fibre, men også for naturlige fibre laget av ull. Den pulveriserte formelen gjør produktet enkelt og trygt å håndtere.