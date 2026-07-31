CarpetPro Rengjøringsmiddel iCapsol, pulver RM 760 OA, 0.8kg
Dyprensende pulver til bruk med teppe- og møbelrensere for rengjøring av tekstilgulv (inkl. ullfibre). Ingen skylling nødvendig (iCapsol-teknologi). Med luktabsorberende middel.
Vår CarpetPro Cleaner iCapsol, pulver RM 760 OA, er formulert for å gi en tidsbesparende og skånsom dyprens av tepper og møbeltekstiler i ett enkelt trinn uten behov for skylling. Dette kraftige rengjøringspulveret har innovativ iCapsol-teknologi og er egnet for bruk med våre Puzzi møbel- og tepperensere samt (BRC). Når pulveret påføres på rene tekstilgulvbelegg, innkapsler det skitten og krystalliserer den når den tørker, noe som gjør det enkelt å støvsuge den opp uten behov for skylling. Dette gir svært korte tørketider, slik at brukerne kan gå på teppet igjen på kort tid. Produktet fjerner pålitelig selv tung olje, fett og mineralbasert smuss, mens den integrerte luktabsorbereren effektivt eliminerer ubehagelige lukter som tobakksrøyk, urin eller svette. CarpetPro Cleaner iCapsol, pulver RM 760 OA, er fosfatfri og sertifisert av Woolsafe, slik at den kan brukes ikke bare for syntetiske fibre, men også for naturlige fibre laget av ull. Den pulveriserte formelen gjør produktet enkelt og trygt å håndtere.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (kg)
|0,8
|Forpakning (Stk)
|4
|pH
|9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,9
Produkt
- Effektivt dyprengjøringsmiddel for spray av tekstiler og møbeltrekk
- Løser opp tung olje, fett, og mineralflekker
- iCapsol-teknologi: ingen skylling nødvendig, overflatene er snart tørre igjen
- Skånsom virkning
- Aktiv rengjøring ved alle temperaturer
- Med integrert luktfjerner. Fjerner effektivt ubehagelig lukt som svette, urin, nikotin etc.
- Kortere tørketid
- Forbedrer gulvets hygiene
- Inneholder ikke blekemiddel
- Frisk og behagelig duft
- WoolSafe sertifisert for konsentrasjon tilpasset formål
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
- P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
- P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
- P264 Vask grundig etter bruk.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Videoer
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
- Forbehandling av bil
- Overflater i tekstil