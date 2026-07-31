Våt- og tørrstøvsuger NT 75/2 Tact² Me Tc Adv
Mobil, robust og allsidig allrounder med høy sugekraft og arealytelse og unikt Tact² filterrengjøringssystem for uavbrutt rengjøring.
Den robuste våt- og tørrstøvsugeren NT 75/2 Tact² Me Tc Adv fra Kärcher er utviklet for å møte de høye kravene innen landbruk, bygg, industri og bilindustrien, og leverer imponerende ytelse selv i de tøffeste rengjøringsoppgavene. Den doble turbinen med svært høy volumstrøm og sterkt vakuum, kombinert med den 640 mm brede nalmunnstykket med separat chassis, sikrer maksimal arealytelse. Samtidig gir det unike Tact² filterrengjøringssystemet en permanent sugestrøm for uavbrutt, lang rengjøring, samtidig som det forlenger filterets levetid betydelig. Den 75-liters beholderen i rustfritt stål med robust metallchassis plukker opp alle typer smuss og gir, takket være tippebeholderen, maksimal brukersikkerhet ved tømming av selv grovt smuss. I tillegg muliggjør den integrerte avløpsslangen enkel og kontaktløs tømming av oppsugede væsker. Høykvalitetskomponenter, som den 4 m lange sugeslangen, metallsugrørene, universalgulvmunnstykket og den 30 m lange strømkabelen, avrunder maskinkonseptet. En rekke valgfritt spesialtilbehør er også tilgjengelig for alle tenkelige bruksområder.
Egenskaper og fordeler
Ekstra bred nalEffektiv støvsuging selv med store mengder smuss og væske. Oppnår raskt maksimal yteevne takket være 640 mm bredde. Separat chassis på munnstykket for best oppsugsresultat.
Praktisk avløpsslangeEnkel og sikker tømming av oppsugd væske. Kontaktløs tømming for maksimal arbeidssikkerhet.
Retningsuavhengig oppbevaring av tilbehørSikker oppbevaring av sugerør og gulvmunnstykke. Ekstra plass til 4 m slange og 30 m gummiert strømkabel. Tilbehør lett tilgjengelig når som helst og fra alle vinkler.
Vippbart chassis for enkel fylling og tømming
- Maksimal brukersikkerhet under tømming.
- Metallchassis for maksimal stabilitet.
- Enkel tømming ved hjelp av praktisk tippbeholder.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s)
|2 x 74
|Støvsuger (mBar/kPa)
|254 / 25,4
|Beholderkapasitet (l)
|75
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 2760
|Standard nominell bredde ( )
|DN 40
|Lengde på ledning (m)
|30
|Lydnivå (dB)
|73
|Farge
|Sølv
|Vekt uten tilbehør (kg)
|28,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|46
|Mål (L x B x H) (mm)
|670 x 560 x 930
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 4 m
- Sugeslange type: elektrisk ledende
- Vinkelrør: elektrisk ledende
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 550 mm
- Sugesrør materiale: Rustfritt stål
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Papir
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
- Fugemunnstykke
- Sugemunnstykke for oppsug av væske: 640 mm
- Tappeslange (oljebestandig)
- Flatfilter: PES med PTFE-belegg
- Vippekabinett
- Skyvehåndtak
Utstyr
- Automatisk stopp ved maks nivå
- Antistatisk system
- Filterrensing: Automatisk Tact²-filterrensesystem
- Solid støtfanger
- Beskyttelsesklasse: II
- Hjul med brems
Videoer
Bruksområder
- Landbruk
- Bygg- og anleggsbransjen
- Industri
- Bilbransjen
- Næringsmiddelindustrien
Tilbehør
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