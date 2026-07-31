Den robuste våt- og tørrstøvsugeren NT 75/2 Tact² Me Tc Adv fra Kärcher er utviklet for å møte de høye kravene innen landbruk, bygg, industri og bilindustrien, og leverer imponerende ytelse selv i de tøffeste rengjøringsoppgavene. Den doble turbinen med svært høy volumstrøm og sterkt vakuum, kombinert med den 640 mm brede nalmunnstykket med separat chassis, sikrer maksimal arealytelse. Samtidig gir det unike Tact² filterrengjøringssystemet en permanent sugestrøm for uavbrutt, lang rengjøring, samtidig som det forlenger filterets levetid betydelig. Den 75-liters beholderen i rustfritt stål med robust metallchassis plukker opp alle typer smuss og gir, takket være tippebeholderen, maksimal brukersikkerhet ved tømming av selv grovt smuss. I tillegg muliggjør den integrerte avløpsslangen enkel og kontaktløs tømming av oppsugede væsker. Høykvalitetskomponenter, som den 4 m lange sugeslangen, metallsugrørene, universalgulvmunnstykket og den 30 m lange strømkabelen, avrunder maskinkonseptet. En rekke valgfritt spesialtilbehør er også tilgjengelig for alle tenkelige bruksområder.