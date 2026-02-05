G 145 Q Full Control Høytrykkspistol
Full Control høytrykkspistol med Quick Connect hurtigkobling og LED display som viser innstilling for trykk og rengjøringsmiddel. Passer til Kärcher Full Control høytrykkspylere K4, K5 og K7.
Høytrykkspistolen som gir deg full kontroll når du vasker. G 145 Q Full Control Høytrykkspistol er utstyrt med LED display som viser innstillinger for trykk og rengjøringsmiddel. Ved å vri på lansen kan trykket justeres mellom HARD, MEDIUM og SOFT, samt påføring av rengjøringsmiddel. LED displayet er enkelt å se i all slags vær. Høytrykkspistolen passer til alle Kärcher K4 - K5 Full Control høytrykkspylere.
Egenskaper og fordeler
LED Display som indikerer trykkinnstillinger og påføring av rengjøringsmiddel.
- Gjør det enkelt å velge riktig trykk for hvert enkelt rengjøringsobjekt.
Quick Connect hurtigkobling
- Quick Connect system for rask og enkel tilkobling av høytrykkspistol og høytrykksslange.
Bajonettkobling
- Kan kobles til alt Kärcher tilbehør.
Påføring av rengjøringsmiddel med lavtrykk
- Praktisk påføring av rengjøringsmiddel.
Sikkerhetslås (barnesikring)
- Låser høytrykkspistolen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|552 x 43 x 223