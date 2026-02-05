Høytrykkspistolen som gir deg full kontroll når du vasker. G 145 Q Full Control Høytrykkspistol er utstyrt med LED display som viser innstillinger for trykk og rengjøringsmiddel. Ved å vri på lansen kan trykket justeres mellom HARD, MEDIUM og SOFT, samt påføring av rengjøringsmiddel. LED displayet er enkelt å se i all slags vær. Høytrykkspistolen passer til alle Kärcher K4 - K5 Full Control høytrykkspylere.