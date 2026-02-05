HK 4 Slangesett
Slangesett besående av 4 m slange, pistol og hurtigkoblingsadapter. Passer K2-K7 høytrykkspylere uten slangetrommel og hurtigkobling produsert mellom 1992 og 2017.
Settet inkluderer en 4 meter høytrykkslange, en ergonomisk høytrykkspistol og en adapter for Quick Connect hurtigkobling. Passer til alle Kärcher K2 - K7 høytrykkspylere uten slangetrommel og hurtigkobling produsert mellom 1992 og 2017.
Egenskaper og fordeler
Adapter
- Det er enkelt å koble høytrykksslangen fra maskin og pistol.
Høytrykksslange
- Med Quick Connect adapter for rask tilkobling
Høytrykkspistol
- For ergonomisk arbeid.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Temperatur (°C)
|maks. 40
|Maks. trykk (bar)
|120
|Lengde (m)
|4
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|551 x 190 x 188
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
- K 2.01 plus
- K 2.02 Plus WB
- K 2.02 plus
- K 2.08 plus
- K 2.100
- K 2.14
- K 2.15 Plus
- K 2.16
- K 2.160 PLUS *EU
- K 2.17 EPC
- K 2.21 PLUS T50*EU
- K 2.21 plus
- K 2.300 T50
- K 2.36 M plus
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.400
- K 2.54 M plus
- K 2.54M EPC
- K 2.59 M EPC plus
- K 2.900 M plus
- K 2.900M PLUS T80 *BLX
- K 2.91 MD T 50
- K 2.91 MD plus
- K 2.94 MD plus
- K 2.98 M plus
- K 2.99 M Plus T 50
- K 3.150 T 250
- K 3.20 M T 250
- K 3.65 MD T 250
- K 3.80 MD
- K 3.91 MD WRC
- K 3.91 MD plus
- K 3.96 M plus
- K 3.97 M Plus
- K 3.97 M plus F1
- K 3.98 M
- K 3.99 M plus
- K 4.68 MD Alubest
- K 4.80 MD Alubest
- K 4.80 MD T 250
- K 4.80 MD plus
- K 4.84 MD Plus
- K 4.86 M
- K 4.86M Plus
- K 4.87 MD
- K 4.91 MD Plus T 100
- K 4.91 MD T 200
- K 4.91 MD plus
- K 4.92 M plus
- K 4.96 M plus (Open Me)
- K 4.97 M plus
- K 4.98 MD plus
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.99M Plus T 250 *EU
- K 5.04 M Plus Alu
- K 5.04M-PL-ALU *EU
- K 5.100 M plus T 100
- K 5.20 M plus T 100
- K 5.20M PLUS BL *EU
- K 5.55 Jubileum
- K 5.55 Jubileum + T 400
- K 5.55 M T 200
- K 5.68 MD plus
- K 5.70 MD
- K 5.70 MD T 250 *EU
- K 5.86 M
- K 5.87 M
- K 6.50 M plus
- K 6.75 Jubilee
- K 6.75 MD T 200
- K 7.20MX T 250 *EU
- K 7.21 MX PLUS
- K 7.75 MD T 250
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.