HK 4 Slangesett

Slangesett besående av 4 m slange, pistol og hurtigkoblingsadapter. Passer K2-K7 høytrykkspylere uten slangetrommel og hurtigkobling produsert mellom 1992 og 2017.

Settet inkluderer en 4 meter høytrykkslange, en ergonomisk høytrykkspistol og en adapter for Quick Connect hurtigkobling. Passer til alle Kärcher K2 - K7 høytrykkspylere uten slangetrommel og hurtigkobling produsert mellom 1992 og 2017.

Egenskaper og fordeler
Adapter
  • Det er enkelt å koble høytrykksslangen fra maskin og pistol.
Høytrykksslange
  • Med Quick Connect adapter for rask tilkobling
Høytrykkspistol
  • For ergonomisk arbeid.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Temperatur (°C) maks. 40
Maks. trykk (bar) 120
Lengde (m) 4
Farge svart
Vekt (kg) 0,8
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,1
Mål (L x B x H) (mm) 551 x 190 x 188
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.