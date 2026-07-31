Helt perfekt renslighet over hele baderommet – dette er ikke noe problem med damprenserens klutsett fra Kärcher. Mikrofiberklutsettet inneholder to spesielle mikrofibergulvkluter, som er perfekt tilpasset for bruk av damprenseren på baderommet. Den ekstra mikrofiber skrubbekluten fjerner gjenstridige kalk- og såperester raskt og pålitelig. Og den ekstra mikrofiber poleringskluten er ideell for polering av speil og andre glatte overflater.