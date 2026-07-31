Klutsett i mikrofiber for baderom
Klutsett for damprengjøring av baderommet: 2 mikrofibergulvkluter, 1 mikrofiber skrubbeklut for kalk- og såperester, og 1 mikrofiber poleringsklut for speil, etc.
Helt perfekt renslighet over hele baderommet – dette er ikke noe problem med damprenserens klutsett fra Kärcher. Mikrofiberklutsettet inneholder to spesielle mikrofibergulvkluter, som er perfekt tilpasset for bruk av damprenseren på baderommet. Den ekstra mikrofiber skrubbekluten fjerner gjenstridige kalk- og såperester raskt og pålitelig. Og den ekstra mikrofiber poleringskluten er ideell for polering av speil og andre glatte overflater.
Egenskaper og fordeler
Skrubbende mikrofiberklut til håndmunnstykke med skrubbende og myke mikrofibre.
- Skrubbefibre for optimal fjerning av kalk.
- Klutenes myke mikrofibre samler opp smusset optimalt.
Mikrofiber i høy kvalitet
- Kan maskinvaskes ved 60 °C.
Poleringsklut i mikrofiber av høy kvalitet.
- Stripefritt poleringsresultat, svært god vannopptaksevne.
Myk gulvklut av høykvalitets mikrofiberfleece.
- Optimal smussløsning, flott smussopptak; mikrofiber garanterer gode rengjøringsresultater på alle harde overflater.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|Hvit
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 110 x 6
Kompatible maskiner
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Bruksområder
- Dusjkabinett/badekar
- Speil
- Servanter
- Armaturer
- Harde gulv