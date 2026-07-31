Kobling for suge/-hageslange 1" + 3/4"
Kobling som kan brukes til å koble suge- og hageslanger til trykksiden av pumper.
Kobling som kan brukes til å koble suge- og hageslanger til trykksiden av pumper.
Egenskaper og fordeler
Koblingsdel
Roterbar gjenge
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjengestørrelse
|G1
|Farge
|svart
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|45 x 80 x 45
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
- Pumping av vann fra f.eks. sisterner, brønner og andre vannkilder
- For vanning med f.eks. spreder med oppsamlet regnvann, fra sisterner eller brønner.