Kobling for suge/-hageslange 1" + 3/4"

Kobling som kan brukes til å koble suge- og hageslanger til trykksiden av pumper.

Kobling som kan brukes til å koble suge- og hageslanger til trykksiden av pumper.

Egenskaper og fordeler
Koblingsdel
Roterbar gjenge
Spesifikasjoner

Teknisk data

Gjengestørrelse G1
Farge svart
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 45 x 80 x 45
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
  • Pumping av vann fra f.eks. sisterner, brønner og andre vannkilder
  • For vanning med f.eks. spreder med oppsamlet regnvann, fra sisterner eller brønner.