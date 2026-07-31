Nalgummi WV 1 (250mm)

Ekstra nalgummi for WV 1 vindusvasker. For stripefri rengjøring på alle glatte overflater.

Egenskaper og fordeler
Myk silikon
  • Stripefri rengjøring
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall (Stk) 2
Farge svart
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 250 x 5 x 45
Kompatible maskiner
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Bruksområder
  • Glatte jevne overflater
  • Vinduer og glassflater
  • Speil
  • Fliser
  • Dusjkabinett/badekar
  • Arbeidsflater på kjøkkenet
  • Kondens
  • Solcellepaneler / Solcelleanlegg på balkong