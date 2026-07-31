Nalgummi WV 1 (250mm)
Ekstra nalgummi for WV 1 vindusvasker. For stripefri rengjøring på alle glatte overflater.
Egenskaper og fordeler
Myk silikon
- Stripefri rengjøring
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall (Stk)
|2
|Farge
|svart
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|250 x 5 x 45
Kompatible maskiner
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Bruksområder
- Glatte jevne overflater
- Vinduer og glassflater
- Speil
- Fliser
- Dusjkabinett/badekar
- Arbeidsflater på kjøkkenet
- Kondens
- Solcellepaneler / Solcelleanlegg på balkong