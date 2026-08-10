Dysza do czyszczenia okien

Dysza do okien dokładnie czyści szkło, okna oraz lustra przy użyciu parownicy.

Dysza do okien dokładnie czyści szklane powierzchnie przy pomocy parownicy. Dzięki temu parownice Kärcher są bardziej wszechstronne i dokładnie czyszczą okna i lustra.

Cechy i zalety
Wysokiej jakości listwa zbierająca
  • Mycie powierzchni szklanych, okien i luster bez smug oraz optymalne usuwanie pary i brudu.
Otwory parowe w dyszy
  • Szyba jest pokrywana parą, co pozwala na optymalne usuwanie zanieczyszczeń.
Mały i lekki design
  • Prosta obsługa zapewniająca głębokie czyszczenie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 255 x 43 x 130
Zastosowania
  • Okna i powierzchnie szklane
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.