Dysza do czyszczenia okien
Dysza do okien dokładnie czyści szkło, okna oraz lustra przy użyciu parownicy.
Dysza do okien dokładnie czyści szklane powierzchnie przy pomocy parownicy. Dzięki temu parownice Kärcher są bardziej wszechstronne i dokładnie czyszczą okna i lustra.
Cechy i zalety
Wysokiej jakości listwa zbierająca
- Mycie powierzchni szklanych, okien i luster bez smug oraz optymalne usuwanie pary i brudu.
Otwory parowe w dyszy
- Szyba jest pokrywana parą, co pozwala na optymalne usuwanie zanieczyszczeń.
Mały i lekki design
- Prosta obsługa zapewniająca głębokie czyszczenie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|255 x 43 x 130
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
- Edycja specjalna: SC 5 Easy Fix Premium Home Line + odkurzacz VC 3 Premium Home Line
- SC 1
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium Home Line
- SC 1 Premium Home Line – zestaw podłogowy
- SC 1 – zestaw podłogowy
- SC 1.010 PROMO *BNL
- SC 1.020
- SC 1.030 B
- SC 1002
- SC 1020 B
- SC 1052
- SC 1122
- SC 1125 Plus
- SC 1202
- SC 1202 z żelazkiem
- SC 1402
- SC 1402 B
- SC 1502
- SC 1502 z żelazkiem
- SC 1702
- SC 1702 B
- SC 1702 B Profi
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Limited Edition
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium Home Line
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium Home Line
- SC 2 Premium Home Line
- SC 2.500 C
- SC 2.600 C
- SC 2.600 CB
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium Home Line
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium Home Line
- SC 3.000
- SC 3.100 B
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Premium Home Line
- SC 4 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 4 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SC 4 Premium Home Line
- SC 4 Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 4 – zestaw z żelazkiem
- SC 4.100 C
- SC 4.100 CB
- SC 5
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Premium Home Line
- SC 5 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 5 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SC 5 Premium Home Line
- SC 5 Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 5 – zestaw z żelazkiem
- SC 5.800 C
- SC 5.800 CB
- SC 6.800 C
- SC 6.800 CB
- SI 4 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SI 4 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SI 4 Premium Home Line w zestawie z żelazkiem
- SI 4 w zestawie z żelazkiem
Zastosowania
- Okna i powierzchnie szklane
Akcesoria
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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