Dzięki silnemu i wąskiemu strumieniowi dysza do detali szczególnie nadaje się do czyszczenia małych elementów i wąskich szczelin, jak również do usuwania bardziej uporczywego brudu. Perfekcyjnie uzupełnia dyszę płaskostrumieniową dołączoną do myjki ciśnieniowej. Nie nadaje się do mycia zwierząt domowych.