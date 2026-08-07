Dysza do detali

Dysza do detali czyści małe elementy, wąskie szczeliny i uporczywy brud. Pasuje do pistoletu spryskującego myjki ciśnieniowej i generuje silny, wąski strumień.

Dzięki silnemu i wąskiemu strumieniowi dysza do detali szczególnie nadaje się do czyszczenia małych elementów i wąskich szczelin, jak również do usuwania bardziej uporczywego brudu. Perfekcyjnie uzupełnia dyszę płaskostrumieniową dołączoną do myjki ciśnieniowej. Nie nadaje się do mycia zwierząt domowych.

Cechy i zalety
Strumień punktowy
  • Cienki strumień do precyzyjnego czyszczenia.
Silny strumień
  • Do nieco bardziej uporczywego brudu, małych elementów i wąskich szczelin.
Montaż na pistolecie spustowym
  • Łatwa wymiana dyszy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor antracyt
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 29 x 27 x 27