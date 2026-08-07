Dysza do detali
Dysza do detali czyści małe elementy, wąskie szczeliny i uporczywy brud. Pasuje do pistoletu spryskującego myjki ciśnieniowej i generuje silny, wąski strumień.
Dzięki silnemu i wąskiemu strumieniowi dysza do detali szczególnie nadaje się do czyszczenia małych elementów i wąskich szczelin, jak również do usuwania bardziej uporczywego brudu. Perfekcyjnie uzupełnia dyszę płaskostrumieniową dołączoną do myjki ciśnieniowej. Nie nadaje się do mycia zwierząt domowych.
Cechy i zalety
Strumień punktowy
- Cienki strumień do precyzyjnego czyszczenia.
Silny strumień
- Do nieco bardziej uporczywego brudu, małych elementów i wąskich szczelin.
Montaż na pistolecie spustowym
- Łatwa wymiana dyszy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|antracyt
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|29 x 27 x 27