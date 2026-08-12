Dysza pianowa
Poręczna dysza pianowa do dozowania detergentów Home & Garden w celu dokładnego czyszczenia. Mocowana bezpośrednio do pistoletu spustowego myjki ciśnieniowej.
Wyjątkowo czyste rezultaty: dysza pianowa umożliwia dodawanie detergentów podczas korzystania z mobilnej myjki terenowej OC 3 i zapewnia dokładniejsze, bardziej wydajne i delikatniejsze czyszczenie dzięki lepszemu rozprowadzaniu detergentu. Wytwarza skuteczną pianę, która dobrze przylega do powierzchni i dociera do trudno dostępnych miejsc – idealna do dokładnego czyszczenia rowerów, mebli ogrodowych itp. Dyszę pianową montuje się bezpośrednio na pistolecie spustowym. Detergent można po prostu wlać do dyszy pianowej. Dysza jest kompatybilna ze wszystkimi mobilnymi myjkami terenowymi OC 3.
Cechy i zalety
Silna pianaDokładne czyszczenie różnych powierzchni (np. rowerów, mebli ogrodowych) bez wysiłku.
Regulowany kąt spryskiwaniaUłatwia pracę na powierzchniach pionowych i poziomych.
Łatwe przełączanie między różnymi detergentamiBezproblemowe czyszczenie za pomocą kompatybilnego detergentu Kärcher. Łatwy w użyciu.
Przeźroczysty zbiornik ze środkiem czyszczącym
- Poziom napełnienia jest widoczny cały czas.
Pojemnik o pojemności 0,35 litra
- Dla dłuższych cykli czyszczenia bez konieczności uzupełniania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|165 x 61 x 105
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Rowery
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe