Wyjątkowo czyste rezultaty: dysza pianowa umożliwia dodawanie detergentów podczas korzystania z mobilnej myjki terenowej OC 3 i zapewnia dokładniejsze, bardziej wydajne i delikatniejsze czyszczenie dzięki lepszemu rozprowadzaniu detergentu. Wytwarza skuteczną pianę, która dobrze przylega do powierzchni i dociera do trudno dostępnych miejsc – idealna do dokładnego czyszczenia rowerów, mebli ogrodowych itp. Dyszę pianową montuje się bezpośrednio na pistolecie spustowym. Detergent można po prostu wlać do dyszy pianowej. Dysza jest kompatybilna ze wszystkimi mobilnymi myjkami terenowymi OC 3.