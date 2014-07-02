Dysza punktowa
Doskonała do czyszczenia szczelin, rogów, krawędzi i innych trudnodostępnych miejsc. W połączeniu z szczotką okrągłą daje wiele zastosowań.
Doskonała do czyszczenia szczelin, rogów, krawędzi i innych trudnodostępnych miejsc. W połączeniu z szczotką okrągłą daje wiele zastosowań w kuchni, łazience i toalecie. Czyszczenie w trudnodostępnych miejscach nigdy nie było tak łatwe.
Cechy i zalety
Możliwość stosowania akcesoriów dodatkowych
- Możliwość połączenia z okrągłą szczotką lub dyszą Power
Zakrzywiony kształt
- Dociera do trudnodostepnych miejsc
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|180 x 50 x 40
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
- Dywany
- Żaluzje/rolety
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.