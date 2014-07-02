Dysza punktowa

Doskonała do czyszczenia szczelin, rogów, krawędzi i innych trudnodostępnych miejsc. W połączeniu z szczotką okrągłą daje wiele zastosowań.

Doskonała do czyszczenia szczelin, rogów, krawędzi i innych trudnodostępnych miejsc. W połączeniu z szczotką okrągłą daje wiele zastosowań w kuchni, łazience i toalecie. Czyszczenie w trudnodostępnych miejscach nigdy nie było tak łatwe.

Cechy i zalety
Możliwość stosowania akcesoriów dodatkowych
  • Możliwość połączenia z okrągłą szczotką lub dyszą Power
Zakrzywiony kształt
  • Dociera do trudnodostepnych miejsc
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 180 x 50 x 40

Wideo

Zastosowania
  • Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
  • Dywany
  • Żaluzje/rolety
Części zamienne

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