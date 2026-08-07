Dysza ze strumieniem stożkowym
Dysza ze strumieniem stożkowym pozwala na delikatne i bezpieczne mycie zwierząt.
Dzięki bardzo łagodnemu i przyjemnemu strumieniowi prysznicowemu dysza strumienia stożkowego szczególnie dobrze nadaje się do mycia zwierząt domowych, takich jak psy, lub tylko ich łap. Idealne rozwiązanie do stosowania po spacerach zanim pies wróci do samochodu, domu lub mieszkania. Dysza generuje strumień w niskim zakresie ciśnienia (porównywalne do strumienia z kranu wody bieżącej), dlatego jest całkowicie bezpieczna do stosowania u zwierząt.
Cechy i zalety
Strumień stożkowyPrzyjemnie łagodny strumień prysznicowy.
ŁagodnaDo mycia wrażliwych zwierząt domowych i psów.
Montaż na pistolecie spustowymŁatwa wymiana dyszy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|48 x 29 x 29
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Zwierzęta / psy