Dysza ze strumieniem stożkowym

Dysza ze strumieniem stożkowym pozwala na delikatne i bezpieczne mycie zwierząt.

Dzięki bardzo łagodnemu i przyjemnemu strumieniowi prysznicowemu dysza strumienia stożkowego szczególnie dobrze nadaje się do mycia zwierząt domowych, takich jak psy, lub tylko ich łap. Idealne rozwiązanie do stosowania po spacerach zanim pies wróci do samochodu, domu lub mieszkania. Dysza generuje strumień w niskim zakresie ciśnienia (porównywalne do strumienia z kranu wody bieżącej), dlatego jest całkowicie bezpieczna do stosowania u zwierząt.

Cechy i zalety
Dysza ze strumieniem stożkowym: Strumień stożkowy
Strumień stożkowy
Przyjemnie łagodny strumień prysznicowy.
Dysza ze strumieniem stożkowym: Łagodna
Łagodna
Do mycia wrażliwych zwierząt domowych i psów.
Dysza ze strumieniem stożkowym: Montaż na pistolecie spustowym
Montaż na pistolecie spustowym
Łatwa wymiana dyszy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 48 x 29 x 29
Zastosowania
  • Zwierzęta / psy