Dzięki bardzo łagodnemu i przyjemnemu strumieniowi prysznicowemu dysza strumienia stożkowego szczególnie dobrze nadaje się do mycia zwierząt domowych, takich jak psy, lub tylko ich łap. Idealne rozwiązanie do stosowania po spacerach zanim pies wróci do samochodu, domu lub mieszkania. Dysza generuje strumień w niskim zakresie ciśnienia (porównywalne do strumienia z kranu wody bieżącej), dlatego jest całkowicie bezpieczna do stosowania u zwierząt.