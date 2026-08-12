Lanca niskociśnieniowa Multi Jet
Wszechstronna dysza wielofunkcyjna 4 w 1 do mobilnych myjek terenowych OC 3 i OC 4 ze strumieniem punktowym, płaskim, rozproszonym (mgiełka) i do nawadniania, do szeregu różnych zastosowań. Łatwa regulacja strumienia poprzez przekręcenie głowicy dyszy.
Dysza Multi Jet zapewnia cztery rodzaje strumienia w jednym: punktowy, płaski, rozproszony (mgiełka) oraz do nawadniania. Dzięki temu dysza wielofunkcyjna doskonale nadaje się do szerokiej gamy zastosowań bez konieczności zmiany przystawki. Wystarczy przekręcić głowicę dyszy, aby wybrać właściwy strumień. Adapter bagnetowy umożliwia szybką i łatwą wymianę akcesoriów. Dysza Multi Jet jest kompatybilna ze wszystkimi modelami OC 3 i OC 4.
Cechy i zalety
Dysza wielofunkcyjna 4 w 1Łączy cztery różne rodzaje strumienia w jednej dyszy. Symbole na głowicy dyszy wskazują odpowiedni typ strumienia.
Oszczędność czasuNie ma potrzeby czasochłonnych zmian dyszy. Wystarczy przekręcić głowicę dyszy, aby wybrać właściwy strumień.
Jednoczesne czyszczenie i nawadnianieNie ma konieczności zmiany na wąż ogrodowy i pistolet spryskujący.
Strumień płaski
- Uniwersalna dysza do czyszczenia szerokiej gamy przedmiotów i powierzchni.
Strumień punktowy
- Ultra mocny strumień do usuwania uporczywych zanieczyszczeń i punktowego czyszczenia trudno dostępnych miejsc.
Rozproszony (mgiełka)
- Delikatny strumień do delikatniejszych prac (np. mycie psów lub podlewanie roślin).
Do nawadniania
- Nawadnianie roślin.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|119 x 59 x 59
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Rowery
- Namioty
- Zwierzęta / psy
- Buty
- Sprzęt sportowy (deska surfingowa, kajak, deska SUP)
- Wózki spacerowe
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Zabawki
- Kwietniki