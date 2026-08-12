Dysza Multi Jet zapewnia cztery rodzaje strumienia w jednym: punktowy, płaski, rozproszony (mgiełka) oraz do nawadniania. Dzięki temu dysza wielofunkcyjna doskonale nadaje się do szerokiej gamy zastosowań bez konieczności zmiany przystawki. Wystarczy przekręcić głowicę dyszy, aby wybrać właściwy strumień. Adapter bagnetowy umożliwia szybką i łatwą wymianę akcesoriów. Dysza Multi Jet jest kompatybilna ze wszystkimi modelami OC 3 i OC 4.