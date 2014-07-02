Ssawka do materacy
Ssawka zaprojektowana specjalnie do dokładnego odkurzania materacy oraz trudno dostępnych przestrzeni.
Zapewnia higieniczne odkurzanie łóżek, materacy, poduszek i szczelin. Dokładne czyszczenie łóżka jest ważne, ponieważ kurz zbierający się na powierzchniach tekstylnych może powodować alergie.
Cechy i zalety
Zaprojektowana do odkurzania materaca
- Dokładnie usuwa zanieczyszczenia z powierzchni materaca.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Średnica znamionowa (mm)
|35
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|170 x 103 x 40
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Materace