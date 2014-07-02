Ssawka do materacy

Ssawka zaprojektowana specjalnie do dokładnego odkurzania materacy oraz trudno dostępnych przestrzeni.

Zapewnia higieniczne odkurzanie łóżek, materacy, poduszek i szczelin. Dokładne czyszczenie łóżka jest ważne, ponieważ kurz zbierający się na powierzchniach tekstylnych może powodować alergie.

Cechy i zalety
Zaprojektowana do odkurzania materaca
  • Dokładnie usuwa zanieczyszczenia z powierzchni materaca.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Średnica znamionowa (mm) 35
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 170 x 103 x 40
Zastosowania
  • Materace