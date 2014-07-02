Ssawka podłogowa Turbo
Ssawka przeznaczona do odkurzania dywanów i wykładzin tekstylnych. Doskonale usuwa sierść zwierząt, włosy, nici i inne silnie przylegające zabrudzenia.
Ssawka doskonale nadaje się do odkurzania dywanów o wysokim runie oraz do zbierania sierści zwierząt np. psów lub kotów. Efekt czyszczenia jest znacznie lepszy dzięki działaniu napędzanej powietrzem szczotki obrotowej. Zabrudzenia znajdujące się głęboko w włóknach zostają wybrane i efektywnie usunięte. Szczotka do intensywnego, gruntownego i higienicznego czyszczenia.
Cechy i zalety
Szczotka napędzana powietrzem
- Wybieranie i odsysanie zabrudzeń znajdujących się głeboko we włóknach dywanu.
- Efektywnie zbiera sierść zwierząt
- Efektywnie zbiera zabrudzenia nawet z dywanów o wysokim runie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Średnica znamionowa (mm)
|35
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|280 x 250 x 92
Zastosowania
- Dywany
- Wykładzina/dywan