Ssawka podłogowa Turbo

Ssawka przeznaczona do odkurzania dywanów i wykładzin tekstylnych. Doskonale usuwa sierść zwierząt, włosy, nici i inne silnie przylegające zabrudzenia.

Ssawka doskonale nadaje się do odkurzania dywanów o wysokim runie oraz do zbierania sierści zwierząt np. psów lub kotów. Efekt czyszczenia jest znacznie lepszy dzięki działaniu napędzanej powietrzem szczotki obrotowej. Zabrudzenia znajdujące się głęboko w włóknach zostają wybrane i efektywnie usunięte. Szczotka do intensywnego, gruntownego i higienicznego czyszczenia.

Cechy i zalety
Szczotka napędzana powietrzem
  • Wybieranie i odsysanie zabrudzeń znajdujących się głeboko we włóknach dywanu.
  • Efektywnie zbiera sierść zwierząt
  • Efektywnie zbiera zabrudzenia nawet z dywanów o wysokim runie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Średnica znamionowa (mm) 35
Kolor czarny
Waga (kg) 0,6
Waga z opakowaniem (kg) 0,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 280 x 250 x 92
Zastosowania
  • Dywany
  • Wykładzina/dywan