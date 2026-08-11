Szczotka dla zwierząt

Do dokładnego oczyszczania sierści zwierząt z uporczywego brudu.

Za pomocą szczotki do czyszczenia sierści z łatwością można usunąć uporczywy brud z sierści zwierzęcia. Przyjemnie miękki gumowy materiał jest elastyczny i dostosowuje się do zwierzęcia. Stalowe zęby z zaokrąglonymi końcówkami są przyjemne dla zwierzęcia. Natomiast pasek na rękę można regulować do różnych użytkowników.

Cechy i zalety
Szczotka do mycia zwierząt
  • Usuwa oporny brud z sierści zwierząt.
Zęby ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi końcówkami
  • Komfortowy dla zwierzęcia.
Regulowany pasek na rękę
  • Dostosowywana do różnych użytkowników.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 131 x 83 x 50
Zastosowania
  • Zwierzęta / psy