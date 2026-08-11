Szczotka dla zwierząt
Do dokładnego oczyszczania sierści zwierząt z uporczywego brudu.
Za pomocą szczotki do czyszczenia sierści z łatwością można usunąć uporczywy brud z sierści zwierzęcia. Przyjemnie miękki gumowy materiał jest elastyczny i dostosowuje się do zwierzęcia. Stalowe zęby z zaokrąglonymi końcówkami są przyjemne dla zwierzęcia. Natomiast pasek na rękę można regulować do różnych użytkowników.
Cechy i zalety
Szczotka do mycia zwierząt
- Usuwa oporny brud z sierści zwierząt.
Zęby ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi końcówkami
- Komfortowy dla zwierzęcia.
Regulowany pasek na rękę
- Dostosowywana do różnych użytkowników.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|131 x 83 x 50
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Zwierzęta / psy