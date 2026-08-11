Za pomocą szczotki do czyszczenia sierści z łatwością można usunąć uporczywy brud z sierści zwierzęcia. Przyjemnie miękki gumowy materiał jest elastyczny i dostosowuje się do zwierzęcia. Stalowe zęby z zaokrąglonymi końcówkami są przyjemne dla zwierzęcia. Natomiast pasek na rękę można regulować do różnych użytkowników.