Wymienna bateria do WV 5
Dodatkowa bateria do WV 5 umożliwia nieograniczone pojemnością baterii czyszczenie okien. W przypadku wyczerpania jednej baterii zakładamy drugą i kontynuujemy czyszczenie.
Dodatkowa bateria do WV 5 umożliwia nieograniczone pojemnością baterii czyszczenie okien. W przypadku wyczerpania jednej baterii zakładamy drugą i kontynuujemy czyszczenie.
Cechy i zalety
Czyszczenie nieograniczone pojemnością baterii
Czyszczenie bez konieczności przerywania pracy
Łatwa i szybka wymiana baterii
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Kolor
|szary
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|57 x 81 x 28