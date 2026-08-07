Wymienna bateria do WV 5

Dodatkowa bateria do WV 5 umożliwia nieograniczone pojemnością baterii czyszczenie okien. W przypadku wyczerpania jednej baterii zakładamy drugą i kontynuujemy czyszczenie.

Dodatkowa bateria do WV 5 umożliwia nieograniczone pojemnością baterii czyszczenie okien. W przypadku wyczerpania jednej baterii zakładamy drugą i kontynuujemy czyszczenie.

Cechy i zalety
Czyszczenie nieograniczone pojemnością baterii
Czyszczenie bez konieczności przerywania pracy
Łatwa i szybka wymiana baterii
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Kolor szary
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 57 x 81 x 28