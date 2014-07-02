Zestaw okrągłych szczotek

Praktyczny zestaw okrągłych szczotek dostępny w dwóch kolorach

Praktyczny zestaw okrągłych szczotek w dwóch kolorach do różnego zastosowania. Różnego koloru szczotki mogą być użyte w łazience, kuchni itp. Szczotki do parownicy doskonałe do czyszczenia w domu.

Cechy i zalety
2 różne kolory (czarny, czerwony)
  • Higiena w różnych obszarach zastosowań (powierzchnie sanitarne, kuchnia, armatura itp.)
Włosie wysokiej jakości
  • Łatwe usuwanie grubych warstw brudu
  • Długi okres eksploatacji włosia
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 26 x 26 x 40

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Zastosowania
  • Blaty w kuchni
  • Czyszczenie odpływów
  • Zlewozmywak / umywalka
  • Krany
  • WC
  • Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
  • Łazienki