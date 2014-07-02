Zestaw okrągłych szczotek
Praktyczny zestaw okrągłych szczotek dostępny w dwóch kolorach
Praktyczny zestaw okrągłych szczotek w dwóch kolorach do różnego zastosowania. Różnego koloru szczotki mogą być użyte w łazience, kuchni itp. Szczotki do parownicy doskonałe do czyszczenia w domu.
Cechy i zalety
2 różne kolory (czarny, czerwony)
- Higiena w różnych obszarach zastosowań (powierzchnie sanitarne, kuchnia, armatura itp.)
Włosie wysokiej jakości
- Łatwe usuwanie grubych warstw brudu
- Długi okres eksploatacji włosia
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|26 x 26 x 40
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Blaty w kuchni
- Czyszczenie odpływów
- Zlewozmywak / umywalka
- Krany
- WC
- Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
- Łazienki