Zestaw padów, szary

Dwuczęściowy zestaw padów z mikrofibry do mycia i pielęgnacji wszystkich podłóg twardych. Wytrzymałe, niestrzępiące się i niezwykle chłonne. Mogą być prane w pralce w temperaturze 60 °C.

Zestaw padów z szarymi pasami dedykowany jest do sprzątania łazienki lub toalety.

Cechy i zalety
100% mikrofibra
  • Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
  • Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Dwa różne kolory (żółty i szary) do wyróżnienia stref zastosowań
  • Większa higiena.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor Biała
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 300 x 60 x 60
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Lakierowany parkiet