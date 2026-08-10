Zestaw padów, szary
Dwuczęściowy zestaw padów z mikrofibry do mycia i pielęgnacji wszystkich podłóg twardych. Wytrzymałe, niestrzępiące się i niezwykle chłonne. Mogą być prane w pralce w temperaturze 60 °C.
Zestaw padów z szarymi pasami dedykowany jest do sprzątania łazienki lub toalety.
Cechy i zalety
100% mikrofibra
- Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
- Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Dwa różne kolory (żółty i szary) do wyróżnienia stref zastosowań
- Większa higiena.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|300 x 60 x 60
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Lakierowany parkiet