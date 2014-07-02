Zestaw ścierek z mikrofibry do łazienki

Zestaw ściereczek zawiera cztery różne rodzaje ściereczek z mikrofibry do czyszczenia łazienki.

Zestaw składa się z: 2 miękkich ściereczek podłogowych, 1 powłoczki na dyszę ręczną do usuwania uporczywych zabrudzeń np. osadów z kamienia i 1 ściereczki do polerowania gładkich powierzchni. Wszystkie wykonane z najwyższej jakości mikrofibry.

Cechy i zalety
Ściereczka o wysokiej chłonności na dyszę ręczną, wykonana z mikrofibry
  • Usuwa uporczywe osady z kamienia
  • Miękka mikrofibra z łatwością usuwa brud
Wysokiej jakości mikrofibra
  • Pranie w temperaturze 60 °C
Wysokiej jakości mikrofibra do polerowania
  • Bardzo dobre wchłanianie wody, czyszczenie bez zacieków
Ściereczka podłogowa wykonana z wysokiej jakości mikrofibry
  • Mikrofibra gwarantuje doskonałe rezultaty czyszczenia wszystkich twardych powierzchni.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor Biała
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 400 x 110 x 6
Zastosowania
  • Kabina prysznicowa
  • Lustra
  • Umywalka
  • Krany
  • Podłogi twarde