Zestaw ścierek z mikrofibry do łazienki
Zestaw ściereczek zawiera cztery różne rodzaje ściereczek z mikrofibry do czyszczenia łazienki.
Zestaw składa się z: 2 miękkich ściereczek podłogowych, 1 powłoczki na dyszę ręczną do usuwania uporczywych zabrudzeń np. osadów z kamienia i 1 ściereczki do polerowania gładkich powierzchni. Wszystkie wykonane z najwyższej jakości mikrofibry.
Cechy i zalety
Ściereczka o wysokiej chłonności na dyszę ręczną, wykonana z mikrofibry
- Usuwa uporczywe osady z kamienia
- Miękka mikrofibra z łatwością usuwa brud
Wysokiej jakości mikrofibra
- Pranie w temperaturze 60 °C
Wysokiej jakości mikrofibra do polerowania
- Bardzo dobre wchłanianie wody, czyszczenie bez zacieków
Ściereczka podłogowa wykonana z wysokiej jakości mikrofibry
- Mikrofibra gwarantuje doskonałe rezultaty czyszczenia wszystkich twardych powierzchni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|400 x 110 x 6
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Kabina prysznicowa
- Lustra
- Umywalka
- Krany
- Podłogi twarde