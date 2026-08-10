Wzdłuż ścian domu czy wokół krzewów — każdy ogród ma te niewygodne miejsca, do których nie da się dotrzeć kosiarką. Tak ciasne zakamarki wymagają małego, elastycznego i przede wszystkim wydajnego urządzenia – takiego jak podkaszarka do trawy firmy Kärcher. Podkaszarka do trawy zawiera skręconą żyłkę tnącą, która jest stale dostosowywana względem szpuli poprzez automatyczne przedłużanie żyłki. Dzięki temu żyłka ma zawsze idealną długość podczas każdego cięcia, co gwarantuje czyste rezultaty. W przypadku zużycia żyłki nowy zwój można z łatwością zamontować bez potrzeby użycia żadnych narzędzi. Kolejnymi zaletami są cicha praca i prosta, beznarzędziowa wymiana szpuli żyłki w zaledwie kilku prostych krokach. Dzięki temu koszenie można kontynuować do ostatniego źdźbła trawy. Szpula ze skręconą żyłką do podkaszarki jest odpowiednia dla modeli LTR 18-25 Battery i LTR 18-30 Battery.