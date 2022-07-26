AUTOMATYCZNE NAWADNIANIE OGRODU

Korzyści automatycznego podlewania ogrodu i trawnika

Szybko można wymienić korzyści automatycznego podlewania ogrodu: W porównaniu do podlewania przy użyciu konewki lub tradycyjnych pistoletów spryskujących, dzięki systemowi podlewania ogrodu można zaoszczędzić mnóstwo czasu. Ponadto system oszczędza wodę i znacznie więcej zasobów niż ręczne podlewanie ogrodu wodą z kranu. Możesz wyjątkowo skutecznie podlewać swój ogród za pomocą indywidualnie regulowanych zraszaczy i timerów lub modułów sterujących podlewaniem. To umożliwia podlewanie trawników, roślin i krzewów ręcznie lub w precyzyjny sposób, zgodnie z indywidualnie ustalonym harmonogramem podlewania – nawet w czasie pracy lub urlopu.

Kolejną zaletą jest to, że automatyczne podlewanie np.: deszczówką lub wodą gruntową nie zwiększa zużycia cennej wody pitnej. Deszczówkę może łapać do cysterny lub zbiornika, skąd trafia do automatycznego systemu nawadniania za pomocą pompy do wody oraz węża ogrodowego. Oczywiście dotyczy to także wody gruntowej lub wody ze studni, którą skutecznie można podlewać ogród za pomocą pompy ogrodowej.