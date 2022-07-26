AUTOMATYCZNE NAWADNIANIE OGRODU
Bujny, zielony trawnik, okazałe grządki, kolorowy dywan z kwiatów – latem to marzenie każdego miłośnika ogrodów! Każdy profesjonalista zdaje sobie sprawę z satysfakcji, jaką daje posiadanie takiego zielonego raju, jak również wie ile pracy to wymaga. Zwłaszcza codzienne podlewanie roślin i trawnika w czasie ciepłych miesięcy wymaga dużo czasu oraz energii. Automatyczny system podlewania pozwala zaoszczędzić czas oraz cenną wodę. Poniżej znajduje się zestawienie różnych systemów oraz sposób działania automatycznego systemu podlewania wodą gruntową lub deszczówką.
Korzyści automatycznego podlewania ogrodu i trawnika
Szybko można wymienić korzyści automatycznego podlewania ogrodu: W porównaniu do podlewania przy użyciu konewki lub tradycyjnych pistoletów spryskujących, dzięki systemowi podlewania ogrodu można zaoszczędzić mnóstwo czasu. Ponadto system oszczędza wodę i znacznie więcej zasobów niż ręczne podlewanie ogrodu wodą z kranu. Możesz wyjątkowo skutecznie podlewać swój ogród za pomocą indywidualnie regulowanych zraszaczy i timerów lub modułów sterujących podlewaniem. To umożliwia podlewanie trawników, roślin i krzewów ręcznie lub w precyzyjny sposób, zgodnie z indywidualnie ustalonym harmonogramem podlewania – nawet w czasie pracy lub urlopu.
Kolejną zaletą jest to, że automatyczne podlewanie np.: deszczówką lub wodą gruntową nie zwiększa zużycia cennej wody pitnej. Deszczówkę może łapać do cysterny lub zbiornika, skąd trafia do automatycznego systemu nawadniania za pomocą pompy do wody oraz węża ogrodowego. Oczywiście dotyczy to także wody gruntowej lub wody ze studni, którą skutecznie można podlewać ogród za pomocą pompy ogrodowej.
Automatyczne nawadnianie: Sterowana manualnie lub komputerowo
Przed zakupieniem systemu podlewania warto zadać sobie kilka pytań. Nie chodzi jedynie o to, że chcesz poznać sposób działania oraz rodzaje automatycznych systemów podlewania. Jest to również związane z typem i powierzchnią ogrodu. Na przykład pojawiają się pytania dotyczące odpowiedniego rodzaju węży i źródła wody do podlewania kwietników, żywopłotów, a także trawników.
Istnieją różne typy timerów do systemu podlewania. Ważne jest, aby wiedzieć że: Odpowiedź na powyższe pytania to połowa sukcesu. Instalacja systemu podlewania nie jest trudna i zajmuje zaledwie kilka minut.
Jak działa automatyczny system nawadniania ogrodu? Poznaj sposób na efektywne nawadnianie roślin
Systemu automatycznego nawadniania jest dostępny w trzech wariantach. Na początek może wystarczyć nowoczesny system węży, który rozprowadza wodę za pomocą automatycznie działających zraszaczy. To tania i niewymagająca pracochłonnego planowania opcja, ponieważ mobilne i indywidualnie regulowane urządzenia można w razie potrzeby, w dowolnym momencie umieścić w wybranym miejscu ogrodu. Dzięki czemu oszczędzasz sporo czasu i możesz przeznaczyć go dla rodziny lub wykonywania domowych obowiązków. Dzięki elastycznym systemom złączek do węży, kilka zraszaczy ogrodowych można w określonych sytuacjach również ze sobą połączyć.
Jeżeli nie chodzi jedynie o podlewanie dużych trawników, ale na przykład w precyzyjny sposób rabat kwiatowych i ziół, niezbędny jest inteligentny system nawadniania ogrodów i trawników, który zgodnie zapotrzebowaniem podlewa poszczególne rośliny. Wykorzystywana jest tutaj metoda mikrokroplowania. Woda przez wąż dociera do licznych dysz kroplujących i mikro dysz spryskujących, dzięki czemu rośliny są podlewane w ekonomiczny sposób. Dzięki połączeniu dysz kroplujących i mikro dysz spryskujących można precyzyjnie podlewać pojedyncze rośliny lub całe grządki przy pomocy różnych sposobów spryskiwania.
Jeśli chodzi o podlewanie, dodatkowo zostały zaprojektowane węże kroplujące, które układa się na rabacie podobnie jak zwykły wąż. Instalacja jest szybka dzięki zrozumiałej instrukcji obsługi. Węże możesz dostosować do swoich potrzeb, przy pomocy dostarczonych w zestawie złączy, które umożliwiają też rozbudowanie systemu. Dysze kroplujące i mikro dysze spryskujące są zainstalowane na wężu, który za pomocą kolca jest mocowany w ziemi w wybranym miejscu. Wyjątkowo praktyczne: Mikro dysze spryskujące można dostosować do indywidualnych potrzeb za pomocą programatora.
Jeżeli na zimę ogród musi zostać zabezpieczony przed mrozem, dysze i adaptery systemu podlewania można odkręcić w kilka sekund. Przed nadejściem zimy cały system powinien zostać zdemontowany i być przechowywany w miejscu zabezpieczonym przed mrozem.
Jakie źródło wody jest wykorzystywane w instalacji do podlewania ogrodu?
Niezależnie od tego czy swoje rośliny, rabaty i kwiaty będziesz podlewać ręcznie, czy za pomocą automatycznego systemu nawadniania, warto pomyśleć o źródle wody. Najczęściej woda do podlewania ogrodu pochodzi z kranu, do którego podłącza się wąż ogrodowy lub system nawadniania.
Niektórzy właściciele ogrodów wolą jednak wykorzystywać alternatywne źródła wody. Warto zastanowić się nad systemem podlewania wodą gruntową lub wodą ze studni, bądź też automatycznym nawadnianiem ogrodu wodą deszczową.
Każdy właściciel dużego ogrodu może dodatkowo rozważyć wykopanie studni w celu wykorzystywania zebranej wody gruntowej lub deszczowej do podlewania ogrodu. Jest to związane z jednorazowymi kosztami, które zwrócą się w ciągu kilku lat. Warto również zbierać deszczówkę w cysternach oraz zbiornikach i wykorzystywać ją do podlewania za pomocą pomp ogrodowych.
Klasa premium: Automatyczne nawadnianie przy pomocy timera precyzyjnie ogranicza zużycie wody
Każda osoba marząca o automatycznie nawadnianym ogrodzie może polegać na timerach. Nawet, gdy jesteś na urlopie lub w pracy, nie musisz się już martwić, że kwiaty uschną. Z wyprzedzeniem można ustawić przerwę w podlewaniu – dzięki czemu ogród będzie automatycznie nawadniany zgodnie z harmonogramem.
Oto sposób działania. Podobnie jak w innych systemach podlewania, timer SensoTimer ST6 eco!ogic jest dołączony do przyłącza wody w domu. W zależności od wybranego modelu można do niego podłączyć od jednego do trzech systemów rozdzielczych. Jeżeli wybierzesz na przykład na moduł sterujący podlewaniem, tylko ręcznie możesz ustawić okres podlewania. Maksymalnie po dwóch godzinach - lub w razie potrzeby wcześniej - nawadnianie jest automatycznie wyłączane.
Jeszcze większą swobodę zyskasz dzięki timerowi systemu automatycznego nawadniania ogrodu. Nie tylko raz dziennie zapewnia automatyczne podlewanie ogrodu – lub w razie potrzeby częściej – ale także mierzy wilgotność gleby za pomocą czujnika. Sygnał jest bezprzewodowo przesyłany do jednostki sterującej znajdującej się na przyłączu wody. Podlewanie zaczyna się i kończy zgodnie z wybraną wcześniej funkcją – to nowoczesny oraz i wydajny sposób nawadniania ogrodu.