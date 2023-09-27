Jak urządzić piękny taras?

Zacznij od podłogi

Podłoga stanowi fundament każdej przestrzeni, w tym tarasu, dlatego warto zacząć od wyboru odpowiedniego materiału na jej wykonanie. Istnieje wiele opcji, w których możemy przebierać, a każda z nich ma swoje unikalne cechy i zalety.

Drewno to klasyczny wybór. Nadaje ono tarasowi ciepły i przytulny charakter. Kolejną opcję stanowią płytki ceramiczne lub kamienne – są trwałe i łatwe w utrzymaniu. Ciekawym wyborem może być również beton. Stworzy on nowoczesny i minimalistyczny look, który możemy urozmaicić poprzez wybór odpowiedniego wykończenia.