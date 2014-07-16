Jak podlewać trawnik? Poradnik nawadniania ogrodu

Podlewanie roślin deszczówką

Rezygnacja z podlewania ogrodu wodą wodociągową i wybór deszczówki pozwala znacząco obniżyć rachunki za wodę oraz zmniejszyć zużycie naturalnych zasobów Ziemi. Zwłaszcza w przypadku gorących miesięcy, w których zużycie wody do podlewania trawy może być zdecydowanie wyższe od zużycia na potrzeby domowe. Jeśli zdecydujesz się podlewać trawnik deszczówką, wystarczy wówczas postawić odpowiednie zbiorniki do gromadzenia takiego źródła wody oraz zainwestować w pompy. Do wyboru są systemy obsługujące nawadnianie automatyczne lub ręczne.

Projekt nawadniania roślin deszczówką

Aby wykorzystać zasoby wody z opadów atmosferycznych do podlewania roślin w ogrodzie, zamontuj przy dachach rynny, a pod rurami spustowymi ustaw pojemniki na wodę. Zadbaj o to, aby miały one optymalną do nawodnienia Twojego ogrodu pojemność (zdecydowanie większej ilości wody będziesz potrzebował do nawodnienia dużego, niż do podlania niewielkiego ogrodu). Samodzielnie wykonany gotowy zestaw do nawadniania trawnika przy pomocy deszczówki powinien zawierać także:

pompę ogrodową

wąż ciśnieniowy

filtr koszowy dopasowany do powierzchni dachu (zbiera liście itp.)

akcesoria dodatkowe, np. syfon

Zbiornik na deszczówkę

Zbiornik na deszczówkę może być wykonany z betonu lub plastiku. Za lepsze uznaje się zbiorniki z tworzywa sztucznego, ponieważ beton może być nieszczelny, dodatkowo się kruszy i zapycha systemy nawadniania. Nie stosuje się zbiorników metalowych, ponieważ gromadzona w nich woda staje się kwaśna i sprzyja rozwojowi korozji.

Zbiorniki na deszczówkę możemy podzielić także zgodnie z kryterium miejsca (sposobu) ich instalacji: na naziemne i podziemne. W kontekście łatwości organizacji instalacji zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszą się te pierwsze.

Pompa ogrodowa do samodzielnego montażu

Głównym zadaniem pompy ogrodowej jest precyzyjne zasysanie wody ze zbiorników i przekazywanie jej, poprzez wąż, do akcesoriów nawadniających. To wygodna alternatywa wobec tradycyjnego czerpania wody za pomocą konewki. Dobrym wyborem będzie tu na przykład prosta pompa do zasysania wody z beczki z podstawowymi akcesoriami BP 1 BARREL-SET. W zestawie znajdziesz: pompę, pistolet spryskujący, wąż ogrodowy, złączki oraz klamrę mocującą, która pomoże Ci przytwierdzić pompę do krawędzi beczki, na której znajduje się przełącznik do włączania i wyłączania pompy. Jest on niezbędny, aby pompa nie uległa zniszczeniu, oraz nie działała ciągle.

Możesz sięgnąć także po bardziej zaawansowany zestaw – pompę ogrodową BP 4.500 GARDEN SET PLUS, która świetnie się sprawdzi do nawadniania z oczka wodnego, zbiornika na deszczówkę czy beczki. W komplecie z pompą znajduje się wąż spiralny z filtrem, wąż ogrodowy oraz szybkozłączki. Wyłącznik pompy jest na tyle duży, że z powodzeniem będziesz mógł obsłużyć go stopą, bez konieczności schylania się. Wbudowane zabezpieczenie termiczne skutecznie chroni pompę przed przegrzaniem. Zaletą zestawu jest to, że zawiera zoptymalizowany adapter przyłączeniowy, przez co nie potrzebujesz żadnych narzędzi do podłączenia pompy.