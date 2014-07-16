Jak podlewać trawnik? Poradnik nawadniania ogrodu
Zwłaszcza kiedy temperatury za oknem są wysokie, rośliny wymagają szczególnej opieki i nawadniania. W tym celu możesz wykorzystać deszczówkę, czyli wodę z opadów deszczu, wodę gruntową oraz domowe sposoby lub profesjonalne urządzenia, które pomogą Ci zautomatyzować i usprawnić cały proces nawadniania.
Czy wiesz, że według danych GUS średnio w ciągu doby zużywamy 100 litrów wody na osobę, z czego tylko 3% z tego do celów spożywczych?
Podlewanie roślin deszczówką
Rezygnacja z podlewania ogrodu wodą wodociągową i wybór deszczówki pozwala znacząco obniżyć rachunki za wodę oraz zmniejszyć zużycie naturalnych zasobów Ziemi. Zwłaszcza w przypadku gorących miesięcy, w których zużycie wody do podlewania trawy może być zdecydowanie wyższe od zużycia na potrzeby domowe. Jeśli zdecydujesz się podlewać trawnik deszczówką, wystarczy wówczas postawić odpowiednie zbiorniki do gromadzenia takiego źródła wody oraz zainwestować w pompy. Do wyboru są systemy obsługujące nawadnianie automatyczne lub ręczne.
Projekt nawadniania roślin deszczówką
Aby wykorzystać zasoby wody z opadów atmosferycznych do podlewania roślin w ogrodzie, zamontuj przy dachach rynny, a pod rurami spustowymi ustaw pojemniki na wodę. Zadbaj o to, aby miały one optymalną do nawodnienia Twojego ogrodu pojemność (zdecydowanie większej ilości wody będziesz potrzebował do nawodnienia dużego, niż do podlania niewielkiego ogrodu). Samodzielnie wykonany gotowy zestaw do nawadniania trawnika przy pomocy deszczówki powinien zawierać także:
- pompę ogrodową
- wąż ciśnieniowy
- filtr koszowy dopasowany do powierzchni dachu (zbiera liście itp.)
- akcesoria dodatkowe, np. syfon
Zbiornik na deszczówkę
Zbiornik na deszczówkę może być wykonany z betonu lub plastiku. Za lepsze uznaje się zbiorniki z tworzywa sztucznego, ponieważ beton może być nieszczelny, dodatkowo się kruszy i zapycha systemy nawadniania. Nie stosuje się zbiorników metalowych, ponieważ gromadzona w nich woda staje się kwaśna i sprzyja rozwojowi korozji.
Zbiorniki na deszczówkę możemy podzielić także zgodnie z kryterium miejsca (sposobu) ich instalacji: na naziemne i podziemne. W kontekście łatwości organizacji instalacji zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszą się te pierwsze.
Pompa ogrodowa do samodzielnego montażu
Głównym zadaniem pompy ogrodowej jest precyzyjne zasysanie wody ze zbiorników i przekazywanie jej, poprzez wąż, do akcesoriów nawadniających. To wygodna alternatywa wobec tradycyjnego czerpania wody za pomocą konewki. Dobrym wyborem będzie tu na przykład prosta pompa do zasysania wody z beczki z podstawowymi akcesoriami BP 1 BARREL-SET. W zestawie znajdziesz: pompę, pistolet spryskujący, wąż ogrodowy, złączki oraz klamrę mocującą, która pomoże Ci przytwierdzić pompę do krawędzi beczki, na której znajduje się przełącznik do włączania i wyłączania pompy. Jest on niezbędny, aby pompa nie uległa zniszczeniu, oraz nie działała ciągle.
Możesz sięgnąć także po bardziej zaawansowany zestaw – pompę ogrodową BP 4.500 GARDEN SET PLUS, która świetnie się sprawdzi do nawadniania z oczka wodnego, zbiornika na deszczówkę czy beczki. W komplecie z pompą znajduje się wąż spiralny z filtrem, wąż ogrodowy oraz szybkozłączki. Wyłącznik pompy jest na tyle duży, że z powodzeniem będziesz mógł obsłużyć go stopą, bez konieczności schylania się. Wbudowane zabezpieczenie termiczne skutecznie chroni pompę przed przegrzaniem. Zaletą zestawu jest to, że zawiera zoptymalizowany adapter przyłączeniowy, przez co nie potrzebujesz żadnych narzędzi do podłączenia pompy.
System nawadniania trawnika z pompą ssącą
Jeżeli masz w ogrodzie studnię wierconą to możesz użyć pompy ssącej. Dzięki temu uzyskasz proste nawadnianie ogrodu wodą gruntową. Warunek jest jeden: jej poziom na działce powinien wynosić nie więcej niż 7 metrów poniżej terenu. Studnia szczególnie sprawdzi się przy większych ogrodach, dla których istnieją również rozwiązania z droższymi pompami w zestawie z systemem automatycznego podlewania; oszczędzisz więc również czas.
Mocne pompy ciśnieniowe do nawadniania ogrodu
Pompy ciśnieniowe Kärcher umożliwiają pobieranie wody z alternatywnych źródeł (oczek wodnych, beczek, zbiorników na deszczówkę czy studni), a następnie jej transport i zasilanie różnorodnych punktów odbioru. Jak działa automatyczne nawadniania ogrodu przy pomocy pomp Home & Garden?
Pompy Home & Garden przeznaczone są do wykorzystywania wody z alternatywnych zródeł (cystern, studni, naturalnych zródeł, zbiorników na deszczówkę) w domu i w ogrodzie. Te nowoczesne urządzenia automatycznego nawadniania mogą jednocześnie zasilać punkty odbioru w domu (pralka, WC), jak i w ogrodzie (podlewanie roślin). Automatycznie włączają się wraz z wystąpieniem zapotrzebowania na wodę, a następnie wyłączają — co gwarantuje pompom dłuższą żywotność i obniża koszty eksploatacji. Pompy wyposażone w wielostopniowe wirniki pracują wyjatkowo cicho i są znacznie bardziej energooszczędne w stosunku do pomp z napędem typu jet. Dodatkowo modele z linii eco!ogic w trybie czuwania (stand-by) w ogóle nie pobierają energii.
Ukierunkowane nawadnianie trawnika
Rośliny do życia potrzebują wody. Dlatego, jeśli chcesz, by twój ogród zachwycał pięknem zieleni, skorzystaj z akcesoriów nawadniających Kärcher. Rozbudowany system spryskiwaczy, pistoletów spryskujących, zraszaczy, węży ogrodowych i adapterów do nawadniania całego ogrodu zadowoli każdego ogrodnika. Wszystkie modele akcesoriów do nawadniania są kompatybilne dzięki praktycznemu systemowi łączenia click.
Automatyczny system nawadniania ogrodu Kärcher Rain System®
Nowy Kärcher Rain System™ łączy zalety węży kroplujących i tradycyjnego nawadniania. System pracuje z wodą podawaną pod ciśnieniem do maks. 4 bar, wężami PVC 1/2" oraz dyszami kroplującymi i spryskującymi. Do systemu można zamontować reduktor, który chroni dysze przed zbyt wysokim ciśnieniem oraz filtr, który skutecznie wyłapuje zanieczyszczenia mogące znajdować się w wodzie. Kärcher Rain System™ jest wysoce elastyczny, dzięki czemu można go łatwo dostosować do każdego ogrodu. System doskonale współpracuje z modułem sterującym nawadnianiem - SensoTimer™, który samodzielnie dba o właściwy stopień nawilżenia gleby, nawet wtedy, gdy wyjedziemy na urlop.
Czym podlewać ogród: polecane urządzenia i akcesoria
Pompa ogrodowe
Optymalne nawadnianie ogrodu.
Kärcher Rain Box
Zestaw startowy do nawadnia ogrodów.
Innowacyjna pompa do beczek
Do podlewania deszczówką.
Pompa głębinowa
Doskonała wydajność na dużej głębokości.