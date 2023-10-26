Piła łańcuchowa w ogrodzie – do czego może się przydać?
Piły łańcuchowe kojarzą się głównie z wycinką drzew w lesie. Tymczasem te maszyny mają znacznie szerszy zakres zastosowania. Pilarki nadają się nie tylko do obróbki drewna, ale także do przycinania gałęzi czy majsterkowania. Idealnie sprawdzają się do prac ogrodowych i rzemieślniczych. Poznaj zastosowania piły łańcuchowej i dowiedz się, jaki model wybrać: spalinowy czy akumulatorowy.
Czym jest piła łańcuchowa i do czego możesz jej użyć?
Pilarka łańcuchowa, potocznie zwana piłą łańcuchową, to maszyna służąca do pozyskiwania i obróbki drewna oraz prac z tym związanych. Jej główne elementy budowy to:
- łańcuch tnący poruszający się wzdłuż prowadnicy, który składa się z zaostrzonych zębów tnących,
- jednostka napędowa (silnik elektryczny lub spalinowy).
Zasada działania piły łańcuchowej jest prosta. Silnik napędza łańcuch, w wyniku czego dochodzi do cięcia, które polega na struganiu wiórów z przecinanego materiału przez zęby tnące.
Piła łańcuchowa jest alternatywą dla piły ręcznej i siekiery. Znacznie ułatwia pracę i pozwala zaoszczędzić czas. Zakres zastosowania tej maszyny jest szeroki. Piły łańcuchowe są powszechnie używane w pracach:
- leśnych – wycinka drzew,
- ogrodniczych – wykonywanie cięć pielęgnacyjnych i porządkowych w ogrodzie czy sadzie,
- budowlanych – przygotowywanie drewna do celów konstrukcyjnych, np. budowy ogrodzenia, altany czy mebli ogrodowych,
- przydomowych – przygotowywanie drewna do celów opałowych do pieca, kominka lub paleniska.
Dzięki swojej konstrukcji i mocy pilarka łańcuchowa jest skutecznym narzędziem do efektywnego i precyzyjnego cięcia drewna w różnych warunkach. Przy tym trzeba wiedzieć, że na rynku dostępne są piły z różnym typem napędu. Wyróżniamy maszyny spalinowe oraz elektryczne, w tym akumulatorowe. Każda z pił ma nieco inny zakres zastosowania.
Największą wydajnością cechują się piły spalinowe, przez co przeznaczone są głównie do wymagających prac leśnych. Po ten rodzaj maszyn najczęściej sięgają profesjonaliści. Do zastosowań przydomowych polecane są pilarki elektryczne, które znakomicie sprawdzają się do różnych prac wokół domu i ogrodzie. Szczególnie dużą popularnością cieszą się piły akumulatorowe.
Akumulatorowe pilarki łańcuchowe marki Kärcher zapewniają doskonałe efekty cięcia przy maksymalnie wygodnym użytkowaniu. Wyposażone są wydajne silniki bezszczotkowe o długim czasie eksploatacji oraz rozwiązania zwiększające komfort i bezpieczeństwo pracy, takie jak:
- beznarzędziowe napinanie łańcucha – napięcie łańcucha można łatwo i wygodnie regulować za pomocą pokrętła,
- automatyczne smarowanie łańcucha – łańcuch podczas pracy jest automatycznie smarowany, co przekłada się na bezobsługową konserwację i jednocześnie wydłuża żywotność układu tnącego,
- przezroczyste okno do kontroli poziomu oleju,
- zabezpieczenie przed odbiciem – łańcuch natychmiast się zatrzymuje,
- zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem piły,
- hamulec łańcucha.
W ofercie Kärcher dostępne są trzy modele pił łańcuchowych akumulatorowych:
- Kärcher CNS 18-30 to lekka piła łańcuchowa z prowadnicą o długości 30 cm, która jest idealna do cięć pielęgnacyjnych i porządkowych w ogrodzie oraz innych prac wokół domu,
- Kärcher CNS 36-35 to piła na akumulator z 35-centymetrową prowadnicą, która przeznaczona jest do typowych prac ogrodniczych oraz bardziej wymagających zastosowań, takich jak obróbka drewna czy ścinanie małych drzew,
- Kärcher PSW 18-20 to piła łańcuchowa na wysięgniku, która umożliwia przycinanie gałęzi na wysokości nawet 4 metrów, bez konieczności wykorzystywania drabiny.
Piła łańcuchowa elektryczna – jak działa?
Piły łańcuchowe elektryczne działają na zasadzie napędu elektrycznego. Po podłączeniu narzędzia do źródła prądu i włączeniu przycisku zasilania, silnik elektryczny rozpoczyna pracę. Energia elektryczna zasilająca jednostkę napędową przekształcana jest na energię mechaniczną, która wprawia w ruch łańcuch tnący.
Piła łańcuchowa z silnikiem elektrycznym zasilana z sieci doskonale sprawdza się do mniej wymagających zadań. Wymaga bowiem dostępu do źródła prądu, co ogranicza zasięg jej pracy. Obecność przewodu to także ryzyko jego przypadkowego przecięcia. Większą mobilność, bezpieczeństwo i możliwość pracy na wysokościach zapewnia piła akumulatorowa. Zasilana jest bowiem energią elektryczną skumulowaną w akumulatorze. Z uwagi na baterię ma nieco większą wagę, ale w zamian operator zyskuje nieograniczony zasięg pracy i swobodę manewrowania.
Piła łańcuchowa – elektryczna czy spalinowa?
Piły łańcuchowe spalinowe również zapewniają mobilność i możliwość pracy w dowolnym miejscu, jednak mają zdecydowanie więcej wad niż modele akumulatorowe. Przede wszystkim wytwarzają szkodliwe spaliny i emitują wysoki poziom hałasu oraz uciążliwe wibracje. Są także ciężkie, masywne, a ich prowadnica może być bardzo długa, co może utrudniać cięcie niedoświadczonemu operatorowi.
Trzeba mieć świadomość, że użytkowanie piły spalinowej wymaga pewnej wiedzy technicznej i wiąże się z wykonywaniem szeregu czynności obsługowych. Do rozpoczęcia pracy konieczne jest przygotowanie specjalnej mieszanki benzyny i oleju w odpowiednich proporcjach. Sam proces uruchomienia jest wieloetapowy. Piła spalinowa wymaga również regularnej konserwacji, która polega m.in. na wymianie filtrów czy świec.
Ze względu na wysoką wydajność piły spalinowe wykorzystywane są głównie do prac leśnych, budowlanych czy dekarskich. Bez problemu tną bowiem twarde i grube drewno. Taka wydajność nie jest potrzebna do zastosowań przydomowych. Do przycinania gałęzi, prac ogrodowych czy przygotowywania drewna opałowego zdecydowanie wystarczająca jest piła elektryczna akumulatorowa.
Piły łańcuchowe akumulatorowe charakteryzują się niewielką wagą i dość cichą pracą. Nie generują także spalin, przez co są przyjazne dla środowiska i mogą być użytkowane wewnątrz pomieszczeń. Atutem pił na akumulator jest komfort użytkowania. Są łatwe w obsłudze – aby uruchomić narzędzie, wystarczy nacisnąć przycisk. Działają także w każdych warunkach atmosferycznych. Piły akumulatorowe nie wymagają skomplikowanych prac konserwacyjnych i są tanie w eksploatacji – nie trzeba kupować paliwa, olejów i innych części. Warto też dodać, że modele akumulatorowe nie wytwarzają drgań i wibracji, co zwiększa komfort pracy i ogranicza ryzyko kontuzji rąk.
Ze względu na liczne zalety piły łańcuchowe akumulatorowe szybko zyskały dużą popularność, a grono ich zwolenników stale rośnie. Są bowiem mobilne jak modele spalinowe, ale nie mają ich wad. Piła na akumulator to doskonały wybór dla początkujących lub mniej doświadczonych użytkowników oraz dla osób starszych. Idealnie nadają się dla amatorów ogrodnictwa, sprawdzą się do drobnych prac leśnych oraz codziennych zadań wokół domu.