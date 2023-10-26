Piła łańcuchowa w ogrodzie – do czego może się przydać?

Czym jest piła łańcuchowa i do czego możesz jej użyć?

Pilarka łańcuchowa, potocznie zwana piłą łańcuchową, to maszyna służąca do pozyskiwania i obróbki drewna oraz prac z tym związanych. Jej główne elementy budowy to:

łańcuch tnący poruszający się wzdłuż prowadnicy, który składa się z zaostrzonych zębów tnących,

jednostka napędowa (silnik elektryczny lub spalinowy).

Zasada działania piły łańcuchowej jest prosta. Silnik napędza łańcuch, w wyniku czego dochodzi do cięcia, które polega na struganiu wiórów z przecinanego materiału przez zęby tnące.

Piła łańcuchowa jest alternatywą dla piły ręcznej i siekiery. Znacznie ułatwia pracę i pozwala zaoszczędzić czas. Zakres zastosowania tej maszyny jest szeroki. Piły łańcuchowe są powszechnie używane w pracach:

leśnych – wycinka drzew,

ogrodniczych – wykonywanie cięć pielęgnacyjnych i porządkowych w ogrodzie czy sadzie,

budowlanych – przygotowywanie drewna do celów konstrukcyjnych, np. budowy ogrodzenia, altany czy mebli ogrodowych,

przydomowych – przygotowywanie drewna do celów opałowych do pieca, kominka lub paleniska.

Dzięki swojej konstrukcji i mocy pilarka łańcuchowa jest skutecznym narzędziem do efektywnego i precyzyjnego cięcia drewna w różnych warunkach. Przy tym trzeba wiedzieć, że na rynku dostępne są piły z różnym typem napędu. Wyróżniamy maszyny spalinowe oraz elektryczne, w tym akumulatorowe. Każda z pił ma nieco inny zakres zastosowania.