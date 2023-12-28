Wykorzystanie pompy zanurzeniowej do wody czystej – w gospodarstwie domowym i w budownictwie

Pompa do wody – jak wybrać odpowiednią?

Jaka pompa zanurzeniowa do wody czystej będzie najlepsza? Jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie ma. Wiele zależy od planów dotyczących wykorzystania urządzenia. Modele o niższych parametrach będą odpowiednie do mniejszych zbiorników, z kolei do wypompowywania wody z basenu lub zalanego pomieszczenia lepiej zaopatrzyć się w sprzęt transportujący większe ilości cieczy w danej jednostce czasu.

Kluczowe dane techniczne przy wyborze pompy do wody czystej to:

· moc,

· wydajność,

· wysokość tłoczenia,

· średnica cząsteczek zanieczyszczeń,

· głębokość zanurzenia.

Przedstawiamy kilka modeli pomp zanurzeniowych z zasysaniem płaskim:

· SP 6 FLAT INOX – pompa do wody czystej i lekko zanieczyszczonej; pracuje w trybie ręcznym i automatycznym, wygodna w użyciu, pompuje do 14000 l wody w ciągu godziny;

· SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR – urządzenie wyposażone w filtr wstępny chroniący przed wniknięciem do pompy większych zanieczyszczeń; z przytoczonych modeli wyróżnia się największą wydajnością dochodzącą do 17000 l/h;

· SP 9.000 FLAT – pompa sprawdzająca się nawet przy niskim poziomie wody; trwała dzięki pierścieniowi uszczelniającemu, tłoczy do 9000 l/h;

· SP 16.000 DUAL – pompa 2 w 1: do wody czystej i brudnej; podobnie jak w przypadku powyższych modeli przełączanie między trybem ręcznym i automatycznym nie nastręcza trudności; wydajność sprzętu wynosi do 16000 l/h.