Wykorzystanie pompy zanurzeniowej do wody czystej – w gospodarstwie domowym i w budownictwie

Pompy do wody znajdują zastosowanie zarówno w prywatnych domach i ogrodach, jak i rozmaitych gałęziach gospodarki. W zależności od modelu pełnią określoną funkcję w zakresie efektywnego zarządzania wodą. Niektóre służą do transportowania cieczy do punktu docelowego, zasilania innych urządzeń czy nawadniania terenu. Inne natomiast wodę wypompowują – właśnie do takich zadań przeznaczona jest pompa zanurzeniowa. W jaki sposób działa i jak wybrać odpowiedni model? Dowiedz się!

Pompa zanurzeniowa Kärcher wypompowująca wodę z zalanej piwnicy.

Jak działa pompa zanurzeniowa?

Na wstępie musimy nadmienić, że rynek oferuje różne typy pomp przystosowanych do użytku domowego. W asortymencie mieści się sprzęt pozwalający czerpać wodę ze źródeł alternatywnych, a także umożliwiający opróżnienie zbiornika lub zalanego pomieszczenia. Ogół urządzeń dzielimy na:

·       pompy ciśnieniowe zasilane sieciowo: ogrodowe, głębinowe, do beczki;

·       pompy ciśnieniowe akumulatorowe;

·       zanurzeniowe pompy do wody brudnej i czystej.

Skupmy się na tych ostatnich. Pompa zanurzeniowa powinna cechować się wytrzymałością i niezawodnością. Z czego jest zbudowana? Elementy budowy urządzenia to:

·       kabel sieciowy,

·       przyłącza,

·       uchwyt do przenoszenia,

·       wyłącznik pływakowy,

·       rozkładane nóżki,

·       filtr wstępny chroniący sprzęt przed zanieczyszczeniami, które mogłyby go uszkodzić,

·       elektroniczny czujnik wody pozwalający zmienić wysokość uruchamiania pompy,

·       akcesoria: elastyczny wąż (spiralny, tradycyjny, adapter, szybkozłączki).

Pompę zanurzeniową umieszcza się w miejscu, z którego pobiera wodę, a następnie ją tłoczy do miejsca docelowego. Im krótszy wąż i jego średnica większa, tym większa wydajność pracy urządzenia. Niska wysokość tłoczenia również przekłada się na większą wydajność. Ważne, by obszar zasysania nie był blokowany przez zabrudzenia.

Zastosowanie pompy zanurzeniowej w gospodarstwie domowym

W warunkach domowych pompa do wody czystej sprawdza się w wielu sytuacjach. Wyróżnić wśród nich można czynności realizowane wewnątrz budynku i prace odbywające się poza murami. Ogólnie mówiąc, pompa zanurzeniowa w krótkim czasie przepompowuje ciecz z jednego punktu do drugiego. Umożliwia:

·       podlanie trawnika i rabat z kwiatami,

·       opróżnienie basenu oraz innych zbiorników (gromadzących deszczówkę, beczek),

·       drenaż obszarów przydomowych.

Odrębną podkategorię stanowi pompa zanurzeniowa do wody brudnej. Przeznaczona jest ona do opróżnienia oczka wodnego i pomieszczeń, które uległy zalaniu. Przyspiesza to prace mające na celu osuszenie wnętrz i przywrócenie ich funkcjonalności.

Pompa zanurzeniowa do wody czystej Kärcher na dnie basenu.

Pompa wody zanurzeniowa działa zatem dwojako. Pomaga bowiem pozbyć się nadmiaru cieczy z określonego miejsca, ale też okazuje się przydatna do utrzymywania konkretnego poziomu wody w danym zbiorniku.

Wykorzystanie pompy do zasilania wodą domu

Zatapialna pompa do wody czystej do studni zaopatruje obiekt w wodę pitną. Zasila budynek, umożliwiając wykorzystywanie wody zarówno do celów spożywczych, jak i higienicznych. Urządzenie sprawdzi się też w sytuacjach awaryjnych, pełniąc rolę zapasowego systemu dostarczającego do domu ciecz użytkową.

Pompy do wody czystej będą działać prawidłowo, jeśli rozmiar cząsteczek zanieczyszczeń nie przekracza 5 mm. Większe zabrudzenia spowodują zaburzenie pracy sprzętu.

Przemysłowe zastosowanie pompy zanurzeniowej do wody czystej

Pompa zanurzeniowa stosowana jest też w różnych branżach, takich jak:

·       rolnictwo,

·       budownictwo,

·       przemysł.

Przydaje się w trakcie przygotowywania terenów pod inwestycję, osuszając miejsce przeznaczone na budowę. Sprzętem tym posługują się także podmioty zajmujące się oczyszczaniem zbiorników i konserwacją obiektów wodnej rekreacji.

Produktem o podobnym przeznaczeniu, lecz innym mechanizmie, jest urządzenie z serii professional – motopompa. Może ona pracować w trudnych warunkach, wypompowując duże ilości brudnej wody.

Pompa do wody – jak wybrać odpowiednią?

Jaka pompa zanurzeniowa do wody czystej będzie najlepsza? Jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie ma. Wiele zależy od planów dotyczących wykorzystania urządzenia. Modele o niższych parametrach będą odpowiednie do mniejszych zbiorników, z kolei do wypompowywania wody z basenu lub zalanego pomieszczenia lepiej zaopatrzyć się w sprzęt transportujący większe ilości cieczy w danej jednostce czasu.

Kluczowe dane techniczne przy wyborze pompy do wody czystej to:

·       moc,

·       wydajność,

·       wysokość tłoczenia,

·       średnica cząsteczek zanieczyszczeń,

·       głębokość zanurzenia.

Przedstawiamy kilka modeli pomp zanurzeniowych z zasysaniem płaskim:

·       SP 6 FLAT INOX – pompa do wody czystej i lekko zanieczyszczonej; pracuje w trybie ręcznym i automatycznym, wygodna w użyciu, pompuje do 14000 l wody w ciągu godziny;

·       SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR – urządzenie wyposażone w filtr wstępny chroniący przed wniknięciem do pompy większych zanieczyszczeń; z przytoczonych modeli wyróżnia się największą wydajnością dochodzącą do 17000 l/h;

·       SP 9.000 FLAT – pompa sprawdzająca się nawet przy niskim poziomie wody; trwała dzięki pierścieniowi uszczelniającemu, tłoczy do 9000 l/h;

·       SP 16.000 DUAL – pompa 2 w 1: do wody czystej i brudnej; podobnie jak w przypadku powyższych modeli przełączanie między trybem ręcznym i automatycznym nie nastręcza trudności; wydajność sprzętu wynosi do 16000 l/h.

Mężczyzna wkłada pompę zanurzeniową 2 w 1 do oczka wodnego.

Podsumowanie

Jakie są rodzaje pomp zanurzeniowych?

Wyodrębnia się modele do: wody czystej, brudnej lub typu 2 w 1.

Czym różni się pompa do wody czystej od pompy do wody brudnej?

Chodzi o wielkość cząsteczek zabrudzenia – pompa do wody czystej poradzi sobie z cząstkami do 5 mm średnicy, ta do cieczy brudniej z cząstkami o średnicy do 20 lub 30 mm (w zależności od modelu).

Przy jakich pracach najlepiej spisuje się pompa zanurzeniowa?

Do opróżniania zbiorników, basenów i zalanych pomieszczeń.