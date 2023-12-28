Wykorzystanie pompy zanurzeniowej do wody czystej – w gospodarstwie domowym i w budownictwie
Pompy do wody znajdują zastosowanie zarówno w prywatnych domach i ogrodach, jak i rozmaitych gałęziach gospodarki. W zależności od modelu pełnią określoną funkcję w zakresie efektywnego zarządzania wodą. Niektóre służą do transportowania cieczy do punktu docelowego, zasilania innych urządzeń czy nawadniania terenu. Inne natomiast wodę wypompowują – właśnie do takich zadań przeznaczona jest pompa zanurzeniowa. W jaki sposób działa i jak wybrać odpowiedni model? Dowiedz się!
Jak działa pompa zanurzeniowa?
Na wstępie musimy nadmienić, że rynek oferuje różne typy pomp przystosowanych do użytku domowego. W asortymencie mieści się sprzęt pozwalający czerpać wodę ze źródeł alternatywnych, a także umożliwiający opróżnienie zbiornika lub zalanego pomieszczenia. Ogół urządzeń dzielimy na:
· pompy ciśnieniowe zasilane sieciowo: ogrodowe, głębinowe, do beczki;
· pompy ciśnieniowe akumulatorowe;
· zanurzeniowe pompy do wody brudnej i czystej.
Skupmy się na tych ostatnich. Pompa zanurzeniowa powinna cechować się wytrzymałością i niezawodnością. Z czego jest zbudowana? Elementy budowy urządzenia to:
· kabel sieciowy,
· przyłącza,
· uchwyt do przenoszenia,
· wyłącznik pływakowy,
· rozkładane nóżki,
· filtr wstępny chroniący sprzęt przed zanieczyszczeniami, które mogłyby go uszkodzić,
· elektroniczny czujnik wody pozwalający zmienić wysokość uruchamiania pompy,
· akcesoria: elastyczny wąż (spiralny, tradycyjny, adapter, szybkozłączki).
Pompę zanurzeniową umieszcza się w miejscu, z którego pobiera wodę, a następnie ją tłoczy do miejsca docelowego. Im krótszy wąż i jego średnica większa, tym większa wydajność pracy urządzenia. Niska wysokość tłoczenia również przekłada się na większą wydajność. Ważne, by obszar zasysania nie był blokowany przez zabrudzenia.
Zastosowanie pompy zanurzeniowej w gospodarstwie domowym
W warunkach domowych pompa do wody czystej sprawdza się w wielu sytuacjach. Wyróżnić wśród nich można czynności realizowane wewnątrz budynku i prace odbywające się poza murami. Ogólnie mówiąc, pompa zanurzeniowa w krótkim czasie przepompowuje ciecz z jednego punktu do drugiego. Umożliwia:
· podlanie trawnika i rabat z kwiatami,
· opróżnienie basenu oraz innych zbiorników (gromadzących deszczówkę, beczek),
· drenaż obszarów przydomowych.
Odrębną podkategorię stanowi pompa zanurzeniowa do wody brudnej. Przeznaczona jest ona do opróżnienia oczka wodnego i pomieszczeń, które uległy zalaniu. Przyspiesza to prace mające na celu osuszenie wnętrz i przywrócenie ich funkcjonalności.
Pompa wody zanurzeniowa działa zatem dwojako. Pomaga bowiem pozbyć się nadmiaru cieczy z określonego miejsca, ale też okazuje się przydatna do utrzymywania konkretnego poziomu wody w danym zbiorniku.
Wykorzystanie pompy do zasilania wodą domu
Zatapialna pompa do wody czystej do studni zaopatruje obiekt w wodę pitną. Zasila budynek, umożliwiając wykorzystywanie wody zarówno do celów spożywczych, jak i higienicznych. Urządzenie sprawdzi się też w sytuacjach awaryjnych, pełniąc rolę zapasowego systemu dostarczającego do domu ciecz użytkową.
Pompy do wody czystej będą działać prawidłowo, jeśli rozmiar cząsteczek zanieczyszczeń nie przekracza 5 mm. Większe zabrudzenia spowodują zaburzenie pracy sprzętu.
Przemysłowe zastosowanie pompy zanurzeniowej do wody czystej
Pompa zanurzeniowa stosowana jest też w różnych branżach, takich jak:
· rolnictwo,
· budownictwo,
· przemysł.
Przydaje się w trakcie przygotowywania terenów pod inwestycję, osuszając miejsce przeznaczone na budowę. Sprzętem tym posługują się także podmioty zajmujące się oczyszczaniem zbiorników i konserwacją obiektów wodnej rekreacji.
Produktem o podobnym przeznaczeniu, lecz innym mechanizmie, jest urządzenie z serii professional – motopompa. Może ona pracować w trudnych warunkach, wypompowując duże ilości brudnej wody.
Pompa do wody – jak wybrać odpowiednią?
Jaka pompa zanurzeniowa do wody czystej będzie najlepsza? Jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie ma. Wiele zależy od planów dotyczących wykorzystania urządzenia. Modele o niższych parametrach będą odpowiednie do mniejszych zbiorników, z kolei do wypompowywania wody z basenu lub zalanego pomieszczenia lepiej zaopatrzyć się w sprzęt transportujący większe ilości cieczy w danej jednostce czasu.
Kluczowe dane techniczne przy wyborze pompy do wody czystej to:
· moc,
· wydajność,
· wysokość tłoczenia,
· średnica cząsteczek zanieczyszczeń,
· głębokość zanurzenia.
Przedstawiamy kilka modeli pomp zanurzeniowych z zasysaniem płaskim:
· SP 6 FLAT INOX – pompa do wody czystej i lekko zanieczyszczonej; pracuje w trybie ręcznym i automatycznym, wygodna w użyciu, pompuje do 14000 l wody w ciągu godziny;
· SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR – urządzenie wyposażone w filtr wstępny chroniący przed wniknięciem do pompy większych zanieczyszczeń; z przytoczonych modeli wyróżnia się największą wydajnością dochodzącą do 17000 l/h;
· SP 9.000 FLAT – pompa sprawdzająca się nawet przy niskim poziomie wody; trwała dzięki pierścieniowi uszczelniającemu, tłoczy do 9000 l/h;
· SP 16.000 DUAL – pompa 2 w 1: do wody czystej i brudnej; podobnie jak w przypadku powyższych modeli przełączanie między trybem ręcznym i automatycznym nie nastręcza trudności; wydajność sprzętu wynosi do 16000 l/h.
Podsumowanie
Jakie są rodzaje pomp zanurzeniowych?
Wyodrębnia się modele do: wody czystej, brudnej lub typu 2 w 1.
Czym różni się pompa do wody czystej od pompy do wody brudnej?
Chodzi o wielkość cząsteczek zabrudzenia – pompa do wody czystej poradzi sobie z cząstkami do 5 mm średnicy, ta do cieczy brudniej z cząstkami o średnicy do 20 lub 30 mm (w zależności od modelu).
Przy jakich pracach najlepiej spisuje się pompa zanurzeniowa?
Do opróżniania zbiorników, basenów i zalanych pomieszczeń.