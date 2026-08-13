Włókninowa ściereczka do kurzu Standard impregnowana olejem, 60 x 20 cm (50 szt.)

Ta włókninowa ściereczka do kurzu Standard (60 x 20 cm, 50 szt.) to impregnowana olejem jednorazowa ściereczka do dokładnego odkurzania wszystkich gładkich wykładzin podłogowych. Bardzo opłacalna dzięki minimalnemu zużyciu materiału.

Standardowa włókninowa ściereczka do kurzu Oil 60 x 20 cm 50 x opracowana specjalnie dla klientów hurtowych. Ta jednorazowa ściereczka impregnowana olejem ma wyjątkową zdolność wiązania kurzu i jest bardzo ekonomiczna dzięki minimalnemu zużyciu materiału. Ściereczki wiążące kurz są pakowane na płasko w folię PE, co ułatwia ich przenoszenie.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program STANDARD
Struktura posadzki Gładka i lekko ustrukturyzowana
Rodzaj zanieczyszczenia Luźne zanieczyszczenia
Do tkanin Jednorazowe tekstylia
Szerokość robocza (cm) 60
Materiał 100% PET / Olej mineralny / Fizelina
Rodzaj produkcji Włóknina z apreturą
Ściereczka/mop Impregnowana olejem
Ilość (szt.) 50
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 600 x 200
Wymiary, opakowanie (mm) 600 x 200 x 100
Zastosowania
  • Powierzchnia – czyszczenie na sucho
  • Posadzka – czyszczenie na sucho