Włókninowa ściereczka do kurzu Standard impregnowana olejem, 60 x 20 cm (50 szt.)
Ta włókninowa ściereczka do kurzu Standard (60 x 20 cm, 50 szt.) to impregnowana olejem jednorazowa ściereczka do dokładnego odkurzania wszystkich gładkich wykładzin podłogowych. Bardzo opłacalna dzięki minimalnemu zużyciu materiału.
Standardowa włókninowa ściereczka do kurzu Oil 60 x 20 cm 50 x opracowana specjalnie dla klientów hurtowych. Ta jednorazowa ściereczka impregnowana olejem ma wyjątkową zdolność wiązania kurzu i jest bardzo ekonomiczna dzięki minimalnemu zużyciu materiału. Ściereczki wiążące kurz są pakowane na płasko w folię PE, co ułatwia ich przenoszenie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|STANDARD
|Struktura posadzki
|Gładka i lekko ustrukturyzowana
|Rodzaj zanieczyszczenia
|Luźne zanieczyszczenia
|Do tkanin
|Jednorazowe tekstylia
|Szerokość robocza (cm)
|60
|Materiał
|100% PET / Olej mineralny / Fizelina
|Rodzaj produkcji
|Włóknina z apreturą
|Ściereczka/mop
|Impregnowana olejem
|Ilość (szt.)
|50
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|600 x 200
|Wymiary, opakowanie (mm)
|600 x 200 x 100
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Powierzchnia – czyszczenie na sucho
- Posadzka – czyszczenie na sucho