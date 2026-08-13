Standardowa włókninowa ściereczka do kurzu Oil 60 x 20 cm 50 x opracowana specjalnie dla klientów hurtowych. Ta jednorazowa ściereczka impregnowana olejem ma wyjątkową zdolność wiązania kurzu i jest bardzo ekonomiczna dzięki minimalnemu zużyciu materiału. Ściereczki wiążące kurz są pakowane na płasko w folię PE, co ułatwia ich przenoszenie.