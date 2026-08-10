CA 40 R Czyszczenie szkła, 0.5l
Gotowy do użycia środek do czyszczenia szyb na bazie alkoholu, który szybko wysycha i nie pozostawia smug. Nadaje się również do delikatnego czyszczenia powierzchni plastikowych. Z certyfikatem EU Ecolabel.
Nietoksyczny, posiadający certyfikat EU Ecolabel i austriacki certyfikat Ecolabel, nasz płyn do mycia szyb SurfacePro CA 40 R eco!perform bez trudu łączy wysoką skuteczność czyszczenia z ekologią i bezpieczeństwem użytkownika. Wygodny i gotowy do ręcznego czyszczenia metodą spryskującą, detergent na bazie alkoholu jest idealny nie tylko do powierzchni szklanych, takich jak okna czy lustra, ale także do powierzchni plastikowych. Odciski palców, tłuszcz i pył, a także zanieczyszczenia spowodowane emisją są niezawodnie usuwane. Nawet błyszczące powierzchnie wysychają szybko, nie pozostawiając smug, a jedynie przyjemny cytrusowy zapach. Koniec z czasochłonnym polerowaniem. Środek SurfacePro CA 40 R eco!perform jest dostępny w kilku rozmiarach opakowań. Butelkę wielokrotnego użytku o pojemności 0,5 litra można ponownie napełniać i dodatkowo nadaje się do stosowania z wysokiej jakości głowicą pianową 2 w 1 firmy Kärcher.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|0,5
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|12
|pH
|7
|Waga (kg)
|0,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|65 x 65 x 223
Właściwości
- Gotowy do użycia środek do czyszczenia szkła
- Usuwa odciski palców, pył, tłuste plamy, zanieczyszczenia spowodowane emisjami
- Bardzo wysoka skuteczność czyszczenia powierzchni szklanych i z tworzywa sztucznego
- Bez smug nawet na powierzchniach o wysokim połysku
- Lekka, ergonomiczna butelka z rozpylaczem o pojemności 500 ml wyposażona w profesjonalny rozpylacz ze strumieniem piany
- Mniejszy wysiłek związany z utylizacją dzięki profesjonalnemu rozpylaczowi wielokrotnego użytku
- Przyjemny świeży cystrusowy zapach
- Otrzymał europejskie oznakowanie EU Ecolabel
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Czyszczenie szkła
Akcesoria
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