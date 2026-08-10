CA 40 R Czyszczenie szkła, 0.5l

Gotowy do użycia środek do czyszczenia szyb na bazie alkoholu, który szybko wysycha i nie pozostawia smug. Nadaje się również do delikatnego czyszczenia powierzchni plastikowych. Z certyfikatem EU Ecolabel.

Nietoksyczny, posiadający certyfikat EU Ecolabel i austriacki certyfikat Ecolabel, nasz płyn do mycia szyb SurfacePro CA 40 R eco!perform bez trudu łączy wysoką skuteczność czyszczenia z ekologią i bezpieczeństwem użytkownika. Wygodny i gotowy do ręcznego czyszczenia metodą spryskującą, detergent na bazie alkoholu jest idealny nie tylko do powierzchni szklanych, takich jak okna czy lustra, ale także do powierzchni plastikowych. Odciski palców, tłuszcz i pył, a także zanieczyszczenia spowodowane emisją są niezawodnie usuwane. Nawet błyszczące powierzchnie wysychają szybko, nie pozostawiając smug, a jedynie przyjemny cytrusowy zapach. Koniec z czasochłonnym polerowaniem. Środek SurfacePro CA 40 R eco!perform jest dostępny w kilku rozmiarach opakowań. Butelkę wielokrotnego użytku o pojemności 0,5 litra można ponownie napełniać i dodatkowo nadaje się do stosowania z wysokiej jakości głowicą pianową 2 w 1 firmy Kärcher.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 0,5
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 12
pH 7
Waga (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 65 x 65 x 223

Właściwości

  • Gotowy do użycia środek do czyszczenia szkła
  • Usuwa odciski palców, pył, tłuste plamy, zanieczyszczenia spowodowane emisjami
  • Bardzo wysoka skuteczność czyszczenia powierzchni szklanych i z tworzywa sztucznego
  • Bez smug nawet na powierzchniach o wysokim połysku
  • Lekka, ergonomiczna butelka z rozpylaczem o pojemności 500 ml wyposażona w profesjonalny rozpylacz ze strumieniem piany
  • Mniejszy wysiłek związany z utylizacją dzięki profesjonalnemu rozpylaczowi wielokrotnego użytku
  • Przyjemny świeży cystrusowy zapach
  • Otrzymał europejskie oznakowanie EU Ecolabel
CA 40 R Czyszczenie szkła, 0.5l
CA 40 R Czyszczenie szkła, 0.5l
CA 40 R Czyszczenie szkła, 0.5l
CA 40 R Czyszczenie szkła, 0.5l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Wideo

Zastosowania
  • Czyszczenie szkła
Akcesoria
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