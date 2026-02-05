Nietoksyczny, posiadający certyfikat EU Ecolabel i austriacki certyfikat Ecolabel, nasz płyn do mycia szyb SurfacePro CA 40 R eco!perform bez trudu łączy wysoką skuteczność czyszczenia z ekologią i bezpieczeństwem użytkownika. Wygodny i gotowy do ręcznego czyszczenia metodą spryskującą, detergent na bazie alkoholu jest idealny nie tylko do powierzchni szklanych, takich jak okna czy lustra, ale także do powierzchni plastikowych. Odciski palców, tłuszcz i pył, a także zanieczyszczenia spowodowane emisją są niezawodnie usuwane. Nawet błyszczące powierzchnie wysychają szybko, nie pozostawiając smug, a jedynie przyjemny cytrusowy zapach. Koniec z czasochłonnym polerowaniem. Środek SurfacePro CA 40 R eco!perform jest dostępny w kilku rozmiarach opakowań. Butelkę wielokrotnego użytku o pojemności 0,5 litra można ponownie napełniać i dodatkowo nadaje się do stosowania z wysokiej jakości głowicą pianową 2 w 1 firmy Kärcher.