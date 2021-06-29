Rengöringslösningar för moderna stationer och convenienceanläggningar

Moderna stationer är mycket mer än en plats för att tanka – de är destinationer för service, mat och snabba köp. För att skapa en positiv kundupplevelse krävs rena, trygga och välskötta miljöer, både utomhus och inne i butiken. Med Kärchers kompletta rengöringslösningar kan du effektivt hantera allt från tankytor och parkeringar till butiksgolv, toaletter och tvätthallar. Resultatet blir en renare anläggning, smidigare drift och bättre förutsättningar att öka både kundnöjdhet och försäljning.

Cleaning service stations

Rena anläggningar kräver rätt lösningar

Dagens stationer är mycket mer än en plats för att tanka – de är kompletta anläggningar med butik, mat, service och höga kundförväntningar. För många kunder är de ett snabbt och enkelt stopp i vardagen, vilket ställer höga krav på både tillgänglighet och renhet.

För att skapa en positiv upplevelse behöver hela anläggningen vara välskött – från butiksgolv och snabbmatsytor till utomhusmiljöer, toaletter och tvätthallar. Samtidigt måste säkerhetskrav och hygienstandarder alltid uppfyllas. Det innebär en bredd av rengöringsuppgifter som kräver både rätt utrustning och effektiva arbetsmetoder.

Med rätt maskiner och rengöringsteknik kan arbetet utföras både snabbare och mer noggrant. Det minskar arbetsinsatsen, förenklar den dagliga driften och skapar bättre förutsättningar för en lönsam verksamhet. Regelbunden rengöring gör dessutom att behovet av mer omfattande insatser minskar över tid.

Rengöring kring hela anläggningen

Forecourt cleaning
Wash systems
Cleaning wash halls
Self-service wash system
Car park cleaning
Floor cleaning in sanitary areas with a scrubber drier
Cleaning shop floors
Office cleaning

Var på den säkra sidan: Följ alla regler och förordningar

På tankstationer finns det riskzoner för människor och miljö, till exempel på grund av flytande eller gasformiga farliga ämnen eller bränslen. Arbetsmiljöskyddet och miljöskyddet är oerhört viktigt för all verksamhet på tankstationer. Därför måste man följa regler och föreskrifter från branschorganisationer och respektive oljebolag vid användningen av utrustning och rengöringsmedel.

Produkter som lämpar sig för ditt användningsområde

Det är avgörande att ha utomhusytorna fria från smuts för att skapa ett rent helhetsintryck. Olika typer av smuts kan snabbt ansamlas i dessa områden på grund av deras intensiva användning och de kontinuerliga effekterna av slitage. Med kraftfulla rengöringsmaskiner kan man hålla detta under kontroll under hela året.

Toalettutrymmen kan snabbt samla på sig smuts och behöver därför noggrann rengöring. Det innebär att ni förebygger halkrisker, avlägsnar hårt sittande smuts och säkerställer hygieniska förhållanden. Speciella rengöringsmaskiner klarar dessa krav.

Moderna tankstationer har blivit servicecentraler där många kunder betjänar sig själva inne i butiken. Med tanke på att det är en viktig inkomstkälla och fungerar som ett skyltfönster för hela tankstationen bör butiken upprätthålla extra höga standarder vad gäller underhåll och hygien. I synnerhet är det viktigt att arbetsytorna i diskens serveringsområde hålls hygieniska. Dessa ytor ska regelbundet rengöras på grund av dess högfrekventa användning. 

Tvättbåsen måste ge perfekt resultat när det gäller rengöring av fordon. Kunderna efterfrågar högkvalitativ rengöring som uppfyller deras förväntningar. Det krävs kraftfull och professionell rengöringsutrustning för att uppnå detta.

Feta oljor och hårt sittande smuts kan snabbt ansamlas på tankgården. Det innebär kraftigt ökade säkerhetsrisker på grund av hala ytor och det faktum att man förvarar farliga ämnen där. Genom att utföra rengöringsuppgifter med passande utrustning kan operatörerna inte bara höja säkerheten, utan också säkerställa att det är rent på tankgården.

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Försäljningsingenjör
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