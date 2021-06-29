Rengöringslösningar för moderna stationer och convenienceanläggningar
Moderna stationer är mycket mer än en plats för att tanka – de är destinationer för service, mat och snabba köp. För att skapa en positiv kundupplevelse krävs rena, trygga och välskötta miljöer, både utomhus och inne i butiken. Med Kärchers kompletta rengöringslösningar kan du effektivt hantera allt från tankytor och parkeringar till butiksgolv, toaletter och tvätthallar. Resultatet blir en renare anläggning, smidigare drift och bättre förutsättningar att öka både kundnöjdhet och försäljning.
Rena anläggningar kräver rätt lösningar
Dagens stationer är mycket mer än en plats för att tanka – de är kompletta anläggningar med butik, mat, service och höga kundförväntningar. För många kunder är de ett snabbt och enkelt stopp i vardagen, vilket ställer höga krav på både tillgänglighet och renhet.
För att skapa en positiv upplevelse behöver hela anläggningen vara välskött – från butiksgolv och snabbmatsytor till utomhusmiljöer, toaletter och tvätthallar. Samtidigt måste säkerhetskrav och hygienstandarder alltid uppfyllas. Det innebär en bredd av rengöringsuppgifter som kräver både rätt utrustning och effektiva arbetsmetoder.
Med rätt maskiner och rengöringsteknik kan arbetet utföras både snabbare och mer noggrant. Det minskar arbetsinsatsen, förenklar den dagliga driften och skapar bättre förutsättningar för en lönsam verksamhet. Regelbunden rengöring gör dessutom att behovet av mer omfattande insatser minskar över tid.
Rengöring kring hela anläggningen
Var på den säkra sidan: Följ alla regler och förordningar
På tankstationer finns det riskzoner för människor och miljö, till exempel på grund av flytande eller gasformiga farliga ämnen eller bränslen. Arbetsmiljöskyddet och miljöskyddet är oerhört viktigt för all verksamhet på tankstationer. Därför måste man följa regler och föreskrifter från branschorganisationer och respektive oljebolag vid användningen av utrustning och rengöringsmedel.
Produkter som lämpar sig för ditt användningsområde
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