Rengöring av växthus: Detta behöver du tänka på

Individuella rengöringsalternativ för olika golv i växthus

Växthusgolv varierar när det gäller textur, och detta beror både på plats och de grödor som odlas i det. För ett växthus vars främsta syfte är att odla blommor används ofta ett asfalterat, texturerat betonggolv. För plantering av grönsaker används antingen växtsubstrat eller jordgolv. I medelstora växthus med texturerat betonggolv rekommenderas en sopmaskin eller sopsugmaskin för rengöring. När det gäller sopmaskiner utförs rengöringen torrt med en sopvals. I sopsugmaskinen plockas dammet som produceras under rengöringen upp och filtreras av en sugfläkt – det är därför denna rengöringsmetod är användbar just i växthus. Om golvet är mycket smutsigt rekommenderas det också att man använder en ytrengörare (ett tillbehör för en högtryckstvätt med roterande borstar). Detsamma gäller för växthus på jord eller de som ligger direkt på åkern där stenbelagda gångar kan behandlas med en sopsugmaskin eller en hård ytrengörare. Om högtryckstvättar ska användas är rätt val för växthus mobil utrustning, eftersom tvättarna behövs på olika ställen. Stationära enheter installeras ibland i mycket stora växthus och drivs vanligtvis med flera rör samtidigt på olika punkter. Huruvida man ska använda en kallvatten- eller varmvattentvätt vid högtrycksrengöring beror på individuella preferenser. I varmvattenenheter värms vattenstrålen upp till 155 °C – detta motverkar inte bara smutsavlagringar på ett effektivt sätt utan minskar också mängden bakterier, och i de flesta fall behövs inte ens rengöringsmedel. Om å andra sidan kallvatten används med högtryck, rekommenderas det att man också använder ett lämpligt rengöringsmedel, beroende på smutsnivån. När det gäller just växthus är biologiska medel det bästa valet, eftersom ytorna senare kommer i kontakt med växter.

Användning av kombiskurmaskiner är mindre vanligt, och de är lämpliga för rengöring i mycket stora växthus där det finns släta hårda golv. Dessa möjliggör användning av logistikutrustning som palltruckar, gaffeltruckar eller vagnar. Eftersom stabiliteten hos pallar på släta golv är bättre, blir det också möjligt att stapla pallarna.