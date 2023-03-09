Rengöring av växthus: Detta behöver du tänka på
Växthus varierar när det gäller typ, storlek och placering. Arbetsuppgifterna kopplade till rengöring av växthus varierar lika mycket. Från golven och glastaken till den mobila utrustningen – största försiktighet krävs på alla områden för att förhindra att bakterier och skadliga organismer sprids, och samtidigt vill man skapa bästa möjliga levnadsförhållanden för växterna.
Växthuset är ett bekvämt hem för blommor, grönsaksväxter, fruktbuskar och fleråriga växter tack vare att det alltid är ljust, varmt och att de får tillräckligt med näring. För att säkerställa att ljuset, temperaturen och lufttillförseln förblir konstant för växterna krävs lämpliga åtgärder – och dessa inkluderar noggrann rengöring och desinfektion av växthuset. Tyvärr är det inte bara växter som känner sig hemma i dessa växthusmiljöer, utan även bakterier och skadedjur tycker om värmen och den höga luftfuktigheten i ett växthus.
Djuprengöring av växthusets interiör: olika typer av uppgifter
Växthus finns i många storlekar och står på olika platser, från små glashus i bostadsträdgårdar till stora växthus för gurkor eller tomater på plantskolor och åkrar. Typen av växtproduktion, och därmed de rengöringsuppgifter som den innebär, beror på växthusets läge, samt vad som odlas. I vissa växthus utgör planteringsjord grunden, medan det i andra används växtsubstrat. I Europa finns växthus för odling av grönsaker främst i Tyskland, Spanien och Nederländerna. I dessa växthus avsedda för grödor krävs en särskilt hög rengöringsnivå, så att andra växtskyddsåtgärder kan minimeras eller elimineras helt och hållet.
Rensa ut växthuset för den kommande djuprengöringen
För att effektivt eliminera bakterier och skadliga organismer måste inomhusväxthus rengöras noggrant i genomsnitt en till två gånger om året. För detta ändamål är det nödvändigt att rensa ut alla växter, krukor, planteringskragar och annan utrustning från växthuset. Ofta delas rengöringen in i sektioner, så därför kan du börja med att rensa ut de enskilda områdena.
Växthusinteriör: fönster, planteringskragar och försörjningssystem
Ett växthus består till stor del av glasrutor, rutor av polykarbonat eller dubbelglasade plastskivor. För folietunnlar som står ute på åkrar används ofta transparenta plastfilmer. Alla dessa åtgärder håller inne ljuset och värmen och skyddar växterna från UV-strålning. Beroende på växthusets storlek rekommenderas en kombination av en högtryckstvätt och en fasadrengöringssats för rengöring av fönstren från insidan. Denna består av ett teleskoprör (längd 7–14 m) och en borste. Beroende på graden av nedsmutsning kan detta till och med användas med en borstvals som drivs med högtryck (användning av en högtryckstvätt krävs). För rengöring av ett växthus kan vanligt kranvatten användas, men även osmosvatten (filtrerat kranvatten nästan utan föroreningar) är lämpligt. Normalt krantryck är tillräckligt vid användning av borsten.
Smuts på planteringsställ och rörledningar som förser växterna med vatten och näring kan enkelt avlägsnas med en högtryckstvätt med varmvatten eller kallvatten. Detta gäller även för de skensystem som används av skördevagnar.
Individuella rengöringsalternativ för olika golv i växthus
Växthusgolv varierar när det gäller textur, och detta beror både på plats och de grödor som odlas i det. För ett växthus vars främsta syfte är att odla blommor används ofta ett asfalterat, texturerat betonggolv. För plantering av grönsaker används antingen växtsubstrat eller jordgolv. I medelstora växthus med texturerat betonggolv rekommenderas en sopmaskin eller sopsugmaskin för rengöring. När det gäller sopmaskiner utförs rengöringen torrt med en sopvals. I sopsugmaskinen plockas dammet som produceras under rengöringen upp och filtreras av en sugfläkt – det är därför denna rengöringsmetod är användbar just i växthus. Om golvet är mycket smutsigt rekommenderas det också att man använder en ytrengörare (ett tillbehör för en högtryckstvätt med roterande borstar). Detsamma gäller för växthus på jord eller de som ligger direkt på åkern där stenbelagda gångar kan behandlas med en sopsugmaskin eller en hård ytrengörare. Om högtryckstvättar ska användas är rätt val för växthus mobil utrustning, eftersom tvättarna behövs på olika ställen. Stationära enheter installeras ibland i mycket stora växthus och drivs vanligtvis med flera rör samtidigt på olika punkter. Huruvida man ska använda en kallvatten- eller varmvattentvätt vid högtrycksrengöring beror på individuella preferenser. I varmvattenenheter värms vattenstrålen upp till 155 °C – detta motverkar inte bara smutsavlagringar på ett effektivt sätt utan minskar också mängden bakterier, och i de flesta fall behövs inte ens rengöringsmedel. Om å andra sidan kallvatten används med högtryck, rekommenderas det att man också använder ett lämpligt rengöringsmedel, beroende på smutsnivån. När det gäller just växthus är biologiska medel det bästa valet, eftersom ytorna senare kommer i kontakt med växter.
Användning av kombiskurmaskiner är mindre vanligt, och de är lämpliga för rengöring i mycket stora växthus där det finns släta hårda golv. Dessa möjliggör användning av logistikutrustning som palltruckar, gaffeltruckar eller vagnar. Eftersom stabiliteten hos pallar på släta golv är bättre, blir det också möjligt att stapla pallarna.
Fördelar med hetvattentvättar
Rengöring med varmvatten: Högtryckstvättar rengör ännu bättre vid konstant tryck. Vid sidan av bättre resultat, snabbare rengöring och kortare torktider har högtryckstvättar med varmvatten också en mätbar smittohämmande effekt. Vid användning av ångsteget kan även känsliga ytor rengöras skonsamt vid temperaturer upp till 155 °C. Dessutom minskar maskinerna arbetsbelastningen, sparar tid och använder mindre mängd rengöringsmedel. Det innebär att rengöring med varmvatten ger ett antal fördelar och olika möjligheter optimering av rengöringsprocessen.
Växthusdesinfektion skapar en hygienisk miljö
För att eliminera potentiella patogener som spindelkvalster ordentligt, bör även en desinfektion av växthusets interiör göras efter varje noggrann rengöring. Detta kan i små växthus göras med biologiska rengöringsmedel, till exempel ättik- eller citronsyra. Men för att bekämpa skadedjur i stora växthus utförs kemisk desinfektion vanligtvis med hjälp av fumigeringsmetoden. Vanligtvis används väteperoxid för detta ändamål – en förening av väte och syre med desinficerande, antibakteriella och lukteliminerande egenskaper. Fördelen med fumigeringsmetoden är att desinfektionsdropparna går in i växthusets golv, även i de minsta sprickorna eller håligheterna, så att även svåråtkomliga platser desinficeras. Om växthusets storlek gör att det är lämpligt att använda en kombiskurmaskin.
Underhåll vid växthusrengöring: sopa golven regelbundet
Vanliga typer av smuts som damm, löv eller sandkorn samlas också på golvet i ett växthus. För att bli av med dessa som en del av den regelbundna underhållsrengöringen i växthuset, rekommenderas användning av en sopborste, i tillägg till sopsugmaskiner, för särskilt små områden – dvs där maskinerna inte får plats.. Men manuell sopning sprider vanligtvis mer damm i luften än en sopsugmaskin. Rena golv hjälper också till att upprätthålla arbetssäkerheten i ett växthus.
Verktyg som sopborstar, spadar, hinkar osv. kräver också regelbunden rengöring, och för detta ändamål är en trasa eller – vid extra smutsiga förhållanden – högtryckstvätt lämplig.
För bästa ljusförhållanden: rengör noggrant utsidan
För att säkerställa att växterna alltid får tillräckligt med ljus är det nödvändigt att regelbundet rengöra växthusens plast- eller glasrutor från utsidan och att avlägsna smuts och skräp som samlats där. Särskilt i växthus där grönsaker som tomater, paprika eller aubergine odlas är ljus en avgörande faktor för växternas välmående. I det här fallet rekommenderas det att man rengör utsidan flera gånger om året. I andra växthus, till exempel för blommor, utförs rengöring vanligtvis en gång om året – samtidigt som interiören. För rengöring av växthusets utsida rekommenderas en högtryckstvätt. Beroende på hur smutsigt det är, kan ett lämpligt rengöringsmedel användas. Detta bör vara miljövänligt och inte skada jorden eller grundvattnet. Lätta syror såsom ättik- eller citronsyra är lämpliga för detta ändamål..
I vissa länder, som Nederländerna, är det också vanligt att man använder krita på utsidan av växthuset, vilket ger bättre klimatkontroll i växthuset. Detta för att om solljuset blir för starkt, blir det också för varmt inuti i växthuset – vilket kan skada växterna. De skuggningsmedel som används måste vara kromfria, så att inte jorden och grundvattnet förorenas. Ett annat alternativ är att installera skuggningsenheter.
Rengöring av andra områden på plantskolor
När kunder kommer in i en butik är det ofta första intrycket som är det viktigaste. Personer som besöker en plantskola vill känna sig bekväma. Detta inkluderar att få intrycket av att saker och ting är rena. För att säkerställa detta och skapa en säker miljö för växter och anställda måste (dagliga) rengöringsuppgifter utföras på plantskolor, vilket inkluderar växthus som produktionsanläggningar. På parkeringen och vid ingången till butikslokalen kan man snabbt och enkelt få det rent med hjälp av en sopmaskin. Vid ingången är det en god idé att installera en smutsfälla i form av en matta eller ett galler. Detta håller redan från början grova partiklar som småsten, sand eller lera borta från butiksgolvet.
Rena parkeringar, gångar och utomhusområden
Oavsett om man besöker en restaurang, handlar på en stormarknad, går i en möbelaffär eller ett köpcentrum, är hos doktorn eller på ett museum – det första man gör är ofta att parkera bilen och gå en liten bit till själva byggnaden. För att i detta skede skapa ett positivt intryck och förhindra risken för olyckor, kan du se till att smuts inte tas med från utsidan till insidan med hjälp av en rad olika åtgärder.
Manuell utrustning och maskiner för daglig rengöring av växthus och plantskolor
Inuti en butikslokal som också är ett växthus kommer det dagligen att samlas rester av damm, smulor och annan smuts. Små vattenpölar är också vanligt förekommande på en plantskola. Beroende på golvytans storlek är en sopmaskin eller en våt- och torr dammsugare perfekt för att hantera dessa typer av smuts. På mycket stora plantskolor kan användningen av en kombiskurmaskin också vara fördelaktig om golvet är lämpligt för detta.
På en plantskola kommer området bakom försäljningsdisken vanligtvis att vara fullt av grönt avfall och små pappers- eller plastrester från bindning och inpackning av blommor och gröna växter. Dessa kan enkelt avlägsnas med en sopborste och skyffel, eller eventuellt med en praktisk våt- och torrdammsugare. Själva disken kan hållas ren och torr med hjälp av en trasa.
Rengöring av butiker inom livsmedelsindustrin
Hälsosam kost för ett hälsosamt liv – fler och fler människor inser vikten av vad de lägger på sina tallrikar. Oavsett om du lagar middag på färskvaror från en gårdsbutik eller köper ett snabbt lunchmål i en kiosk, är en sak avgörande – noggranna hygienstandarder måste följas. Nyckeln till detta är renlighet och utmärkt hygien i säljutrymmen och djuprengöring måste alltid ske.
Rengöring av logistikområdet: lager, hyllor, förpackningsmaskiner
Stora plantskolor har också stora lager- och logistikområden. I dessa områden, beroende på vilken typ av odling det handlar om, ska man sortera och packa snittblommor eller klassificera grönsaker efter storlek och kvalitet och sedan packa dem i korgar eller på pallar.
Golv och hyllor
Förutom damm och pappersskräp, finns det ofta rester av folie och förpackningstejp eller träflisor från pallar på lagergolv. Denna grova smuts bör avlägsnas manuellt, annars finns det risk för igensättning av maskiner eller att material fastnar i sopmaskinens borstar. Grovrengöring kan göras med en sopborste. Beroende på storleken på lager- och logistikområdena kan det bästa alternativet sedan vara att använda en våt- och torrdammsugare, en sop-/dammsugare eller en skurmaskin. Användningen av en våt- och torrdammsugare är också lämplig för hyllor och lagerområden.
Transportvagn
För rull-, plattforms- eller pallvagnar som transportmedel rekommenderas regelbunden rengöring med högtryckstvätt med varmt eller kallt vatten – och beroende på smutsnivån eventuellt med tillsats av ett lämpligt rengöringsmedel.
Förpackningsmaskiner
Speciellt områdena runt skannrar och förpackningsmaskinernas rostfria delar kräver regelbunden rengöring. Detta kan antingen göras konventionellt med en vattenslang, men kan också göras med en högtryckstvätt eller ett ångdammsugare. Valet beror på maskinens storlek, men också på hur ofta den ska rengöras.
Växthus blir därför bara ett bekvämt hem för blommor, grönsaksväxter, fruktbuskar osv. om alla områden i växthuset rengörs regelbundet och noggrant (och desinficeras). Först då kan växterna utvecklas som de ska och ge önskad avkastning.
Rengöring av lager
Det är en stor fördel att hålla era lagerutrymmen snygga och prydliga. Det gäller inte bara mycket små förråd, som de i verkstäder, utan också mycket stora lager. Men arbetsmiljö och skyddet av lagrade produkter är alltid nyckelfrågor. I synnerhet måste golven vara säkra att gå på för att förhindra olycksrisker på grund av otillräcklig rengöring. Sådan rengöring kan effektivt utföras med hjälp av individuellt konfigurerbara sopmaskiner (sopsugmaskiner) och kombiskurmaskiner.