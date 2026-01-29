eco!Booster 130
eco!boostern ger 50% bättre rengöringsprestanda och 50% mer yta kan rengöras under samma tid jämfört med en vanlig flatstråle. Extra effektivt på känsliga ytor som trä och målade ytor.
eco!boostern är ett nytt revolutionerande tillbehör som gör din rengöring effektivare samt sparar tid, vatten och energi. 50% bättre rengöringsprestanda och 50% mer yta kan rengöras under samma tid jämfört med en vanlig flatstråle. Även 50% bättre vatten och energieffektivitet vilket gör eco!boostern till ett givet val för den miljömedvetne. Extra effektivt på känsliga ytor som te.x. trä och målade ytor. Behöver du rengöra extra hårt sittande smuts går det bra att klicka bort den främre infästningen och använda spolröret på närmare håll. Denna artikel är kompatibel med våra K4 högtryckstvättar.
Egenskaper och fördelar
50% högre rengöringsprestanda jämfört med Kärchers standard flatstråle.
50% högre vatteneffektivitet*
50% högre energieffektivitet*
Upplevd volymreducering på upp till 25%**
Avtagbart tillbehör
Borttagning av tillbehöret via utlösningsknapparna
Mycket mångsidig användning
Kompatibel med alla Kärchers K4 högtryckstvättar.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|615 x 108 x 51
För äldre spolhandtag tillverkade före 2010 (spolhandtag M, 96, 97) krävs adapter M (2.643-950) /
*Baserat på förmågan att rengöra 50% mer yta än en Kärcher standard flatstråle med samma mängd energi och vatten. /
**Jämfört med den upplevda ljudnivån vid användning av Kärchers standard flatstråle. Det exakta värdet kan variera beroende på vilken enhet som används.
Användningsområden
- Fordon
- Motorcyklar och skotrar
- Mindre fasader
- Staket
- Ytor runt hemmet och i trädgården
