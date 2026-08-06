Extra sprayflaskeset
Extra set som innehåller 250 ml sprayflaska, justerbart rengöringshuvud för små eller stora fönster, mikrofiberduk med kardborrefäste, en skrapa för intorkad smuts och 20 ml koncentrerat rengöringsmedel.
Setet innehåller: 250 ml sprayflaska, justerbart rengöringshuvud för små eller stora fönster, mikrofiberduk med kardborrefäste, en skrapa för intorkad smuts och 20 ml koncentrerat rengöringsmedel. Lämnar inga ränder och ger en långvarig glans på alla hårda vattentåliga ytor. Passar alla Kärchers fönstertvättar
Egenskaper och fördelar
Smal och bred duk
- Torka av små och stora fönster.
Kardborrefäste
- Tack vare kardborrefästet kan mikrofiberduken snabbt och lätt bytas.
Smutsskrapa
- Med skrapan kan även den hårt sittande smutsen avlägsnas snabbt.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Tygfibersammansättning
|80 % polyester, 15 % polyamid
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|120 x 120 x 250
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Fönster och glasytor
- Släta hårda ytor
- Speglar
- Kakelplattor
- Även envis smuts
Tillbehör
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