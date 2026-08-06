Setet innehåller: 250 ml sprayflaska, justerbart rengöringshuvud för små eller stora fönster, mikrofiberduk med kardborrefäste, en skrapa för intorkad smuts och 20 ml koncentrerat rengöringsmedel. Lämnar inga ränder och ger en långvarig glans på alla hårda vattentåliga ytor. Passar alla Kärchers fönstertvättar