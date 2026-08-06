Setet består av en flexibel 1 1/4" plattslang och slangklämmor i rostfritt stål (30-40 mm). Den textilklädda plattslangen från Kärcher rekommenderas för användning med våra dränkbara smutsvattenpumpar när t ex stora mängder vatten skall forslas bort eller vid översvämning. Den 10 m långa platta slangen kan rullas ihop och blir då enkel att förvara. Maximalt arbetstryck 5 bar.