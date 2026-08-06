Plattslangset
Platsbesparande slangsats med en flexibel textilklädd slang och slangklämmor i rostfritt stål för anslutning till dränkbara pumpar. Idealisk för effektiv uttömning av vatten vid översvämning.
Setet består av en flexibel 1 1/4" plattslang och slangklämmor i rostfritt stål (30-40 mm). Den textilklädda plattslangen från Kärcher rekommenderas för användning med våra dränkbara smutsvattenpumpar när t ex stora mängder vatten skall forslas bort eller vid översvämning. Den 10 m långa platta slangen kan rullas ihop och blir då enkel att förvara. Maximalt arbetstryck 5 bar.
Egenskaper och fördelar
Flexibel plattslangKompakt och platsbesparande förvaring.
1 1/4" slangStörre diameter för ökat flöde.
Inklusive slangklämmor i rostfritt stål med sexkantsskruvAnslutning utan verktyg.
Specifikationer
Tekniska data
|Diameter
|1 1/4″
|Slanglängd (m)
|10
|Sprängtryck (bar)
|Max. 5
|Färg
|antracit
|Vikt (kg)
|1,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|260 x 260 x 55
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
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Användningsområden
- För att pumpa ut vatten ur en trädgårdsdamm
- För användning i översvämmade områden
- För dränering av byggschakt upp till max 100 m³
- För vattenskador i huset eller i källare (t ex vid en tvättmaskinsläcka eller översvämning i källaren)
- För att pumpa rent poolen.
- För installation i en dräneringtrumma.