Plattslangset

Platsbesparande slangsats med en flexibel textilklädd slang och slangklämmor i rostfritt stål för anslutning till dränkbara pumpar. Idealisk för effektiv uttömning av vatten vid översvämning.

Setet består av en flexibel 1 1/4" plattslang och slangklämmor i rostfritt stål (30-40 mm). Den textilklädda plattslangen från Kärcher rekommenderas för användning med våra dränkbara smutsvattenpumpar när t ex stora mängder vatten skall forslas bort eller vid översvämning. Den 10 m långa platta slangen kan rullas ihop och blir då enkel att förvara. Maximalt arbetstryck 5 bar.

Egenskaper och fördelar
Plattslangset: Flexibel plattslang
Flexibel plattslang
Kompakt och platsbesparande förvaring.
Plattslangset: 1 1/4" slang
1 1/4" slang
Större diameter för ökat flöde.
Plattslangset: Inklusive slangklämmor i rostfritt stål med sexkantsskruv
Inklusive slangklämmor i rostfritt stål med sexkantsskruv
Anslutning utan verktyg.
Specifikationer

Tekniska data

Diameter 1 1/4″
Slanglängd (m) 10
Sprängtryck (bar) Max. 5
Färg antracit
Vikt (kg) 1,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,3
Mått (L × B × H) (mm) 260 x 260 x 55
Användningsområden
  • För att pumpa ut vatten ur en trädgårdsdamm
  • För användning i översvämmade områden
  • För dränering av byggschakt upp till max 100 m³
  • För vattenskador i huset eller i källare (t ex vid en tvättmaskinsläcka eller översvämning i källaren)
  • För att pumpa rent poolen.
  • För installation i en dräneringtrumma.